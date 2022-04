Lavrov: kans op Derde Wereldoorlog ‘reëel’

Er is een reëel gevaar dat er een Derde Wereldoorlog komt, dat zegt de Russische minister Sergej Lavrov tegen Russische staatsmedia. „Het gevaar is serieus, het is echt, je kan het niet onderschatten”, zei Lavrov hij over de kans op een nieuwe wereldoorlog.

De buitenlandminister beschuldigde de NAVO er bovendien van dat het via Oekraïne „oorlog met Rusland voert. En oorlog is oorlog”. Volgens Lavrov zijn westerse wapeninstallaties in Oekraïne legitieme doelen voor het Russische leger. Lavrov zei dat er hoe dan ook een akkoord zal komen met Oekraïne, maar dat de inhoud van dat akkoord afhankelijk is van de militaire situatie.

Volgens Lavrov doet Oekraïne alleen maar alsof het wil onderhandelen. „Welwillendheid heeft beperkingen. Als het niet wederzijds is, helpt dat het onderhandelingsproces niet”, aldus Lavrov. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou volgens de minister „een goede acteur” zijn. „Maar als je je goed richt op wat hij zegt, spreekt hij zichzelf duizenden keren tegen”. Desondanks zegt hij dat Rusland het vredesoverleg met Oekraïne doorzet.