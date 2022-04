Nieuwe films in week 17: ‘Love it was not’, ‘Mascarpone’, ‘The Twin’, ‘2 kleine kleutertjes’, ‘The Bad Guys’ en ‘Babi Yar. Context’

Love it was not Regie: Maya Sarfaty. In: 26 bioscopen

De Slowaakse jodin Helena Citron bevond zich in 1942 bij de eerste lichting van Auschwitz, maar overleefde door de geobsedeerde liefde van SS-officier Frans Wunsch in elitebarak ‘Kanada’, die de bagage van de doden verwerkte. Via Wunsch redde Citron vele vrouwen, al hij ranselde mannen vaak sadistisch af. Citron stuitte op rancune, zelfs van zus Rosa wier leven ze redde, en zeker nadat ze in 1972 voor Wunsch had getuigd in een proces dat uitliep op zijn vrijspraak. Nauwkeurig uit getuigenissen en uitgeknipte foto’s gecomponeerd relaas toont eens te meer de onmogelijkheid om de Holocaust moreel onbevlekt te overleven. Was het liefde of is dat een zinloze vraag in de context van het overleven?

Mascarpone Regie: Alessandro Guida, Matteo Pilati. In: 2 bioscopen

Afhankelijke gay Antonio wordt gedumpt en moet leren op eigen benen te staan. Daarbij helpt een oude vriendin, de vrijgevochten huisbaas Denis en de charmante bakker Luca bij wie Antonio in de leer gaat. Dus: samen deeg kneden en rondstuivend meel?

Shabu Regie: Shamira Raphaëla. In: 24 bioscopen

Portret van de 14-jarige Sharonio die woont in de Rotterdamse Peperklip. Hij wil graag de muziek in, maar moet eerst oma’s auto terugbetalen die hij in de prak reed.

The Twin Regie: Taneli Mustonen. In: 49 bioscopen

Na een tragisch ongeval verhuist een echtpaar met de overlevende tweeling naar een groot en geïsoleerd huis op het platteland. In horror is dat doorgaans een slecht idee.

2 kleine kleutertjes Regie: Wip Vernooij. In: 115 bioscopen

Nederanimatie voor de kleintjes.

The Bad Guys Regie: Pierre Perifel. In: 146 bioscopen (Nederlandse versie) en 33 bioscopen (originele versie)

3D-animatie over een criminele dierenbende die moet leren goed te worden.

Babi Yar. Context Regie: Sergej Loznitsa. In: 23 bioscopen

Besproken op 13 april 2022.

