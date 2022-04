Nederland stuurt pantserhouwitsers, Duitsland afweergeschut naar Oekraïne

Nederland gaat een „beperkt aantal” pantserhouwiters naar Oekraïne sturen. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (D66, Defensie) dinsdag gezegd na afloop van een bijeenkomst met tientallen defensieministers op de Duitse militaire vliegbasis Ramstein, schrijft persbureau ANP. Nederland levert alleen de houwitsers, Duitsland gaat trainingen verzorgen en levert ook de benodigde munitie aan de Oekraïense regering.

De pantserhouwitsers, kanonnen die tot 50 kilometer afstand doelen kunnen bestoken met zware explosieven tot op vijftig meter nauwkeurig, zijn het zwaarste geschut van de Koninklijke Landmacht. Binnen de krijgsmacht zijn bedenkingen over de levering. Voorzitter Niels van Woensel van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) zei vandaag tegen NRC dat de levering „om spullen gaat waaraan we in Nederland zelf een tekort hebben”.

Duitsland gaat op zijn beurt vijftig luchtafweervoertuigen naar Oekraïne sturen. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht gezegd na afloop van de bijeenkomst in Ramstein. Met de levering van de voertuigen stuurt Duitsland voor het eerst zware wapens naar Oekraïne. Ze moeten nog wel een technische onderhoudsbeurt krijgen, voordat Duitsland ze aan Oekraïne kan leveren.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, organisator van de bijeenkomst, zei na afloop dat de de veertig aanwezige landen van plan zijn maandelijks te overleggen over de wapenlevering aan Oekraïne.

