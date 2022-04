Na verkiezingswinst beginnen Macrons problemen pas echt

De overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen van afgelopen weekend is goed nieuws voor de Europese Unie en natuurlijk voor Frankrijk zelf. In een keuze tussen continuïteit of chaos, kozen de Fransen met een grotere meerderheid dan verwacht voor continuïteit en daarmee voor een toekomst in het hart van de Europese samenwerking. 58,5 procent tegenover nationaal-populist Marine Le Pen is minder krap dan waar peilingen vooraf voor waarschuwden. Als eerste president sinds Jacques Chirac in 2002 slaagde Macron er zo in om een tweede termijn als staatshoofd te bemachtigen. In de onstuimige Franse politiek van de laatste jaren is dat een niet te onderschatten prestatie.

Toch past Macron enige bescheidenheid. Bijna een derde van de Fransen bleef zondag thuis of stemde blanco. In absolute aantallen haalde hij ruim twee miljoen minder stemmen dan vijf jaar geleden. Le Pen kreeg er juist zo’n tweeënhalf miljoen stemmen bij. De door de sociaal-liberale Macron in 2017 ontketende herschikking van het politieke landschap heeft het politieke midden de facto verzwakt en de extremen versterkt, zo bleek ook al uit de eerste kiesronde op 10 april. Het vaak obsoleet verklaarde front républicain, waarbij de Fransen de tweede kiesronde gebruiken om radicale kandidaten de pas af te snijden, was hard nodig om een overwinning van het populisme te keren. Andermaal stemden veel mensen tegen hun zin om erger te voorkomen. Hoe lang dit systeem in het huidige tijdsgewricht nog werkt is de vraag.

Maar het geringe enthousiasme maakt de zege van Macron geenszins minder legitiem, zoals sommige critici wel leken te suggereren. Wie de meeste stemmen krijgt, heeft gewonnen – ook in een soms als onbevredigend ervaren kiesstelsel met twee ronden. Maar de uitslag verplicht Macron wel om als „president van alle Fransen”, zoals hij zei, een handreiking te doen naar de mensen die niet voor hem stemden. Hoe hij de fracture sociale, de sociale tweedeling, kan slechten zonder zijn eigen hervormingsagenda in gevaar te brengen is alleen nog niet zo eenvoudig te bedenken. Macrons problemen beginnen nu pas echt.

Na de eerste ronde paaide hij linkse kiezers al met de belofte dat zijn deze week te benoemen premier persoonlijk de milieu- en klimaatportefeuille in beheer krijgt. Lastiger wordt zijn recente toezegging om de mimimale pensioenleeftijd niet naar 65 maar naar 64 jaar te verhogen. Om het Franse sociale model betaalbaar te houden, zijn eigenlijk ingrijpender aanpassingen nodig. Maar die leiden geheid tot massale demonstraties die de rest van zijn presidentschap kunnen verlammen.

Macrons manoeuvreerruimte is met het oog op de parlementsverkiezingen van 12 en 19 juni sowieso beperkt. Een meerderheid zoals in 2017 is niet erg realistisch: zijn partij, La République en Marche, slaagde er in vijf jaar niet in een solide lokale verankering te organiseren of aansprekende gezichten te binden. Niet voor niets lanceerde de hardlinkse ex-presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon zondag de campagne voor wat hij de „derde kiesronde” noemt. Met een linkse meerderheid in het parlement, liefst met hem als premier, wil hij Macron tot een koerswijziging brengen.

Een sterker parlement, waarin de regering op zoek moet naar meerderheden, zou Macron tot een minder verticale bestuursstijl kunnen dwingen. Om het „nieuwe tijdperk” dat hij aankondigde iets minder op het oude te laten lijken, zal dat nodig zijn om de kloof tussen de twee Frankrijken die zondag aan de oppervlakte kwam te verkleinen. Maar het is in de eerste plaats aan Macron zelf om ervoor te zorgen dat zijn land niet over vijf jaar opnieuw in een zelfde democratisch onbevredigende en voor de stabiliteit gevaarlijke situatie komt als de afgelopen twee weken.