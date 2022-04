Militairen willen Nederlandse houwitsers niet afstaan aan Oekraïne

In de oorlog met Rusland heeft Oekraïne behoefte aan zware artillerie, zoals de Nederlandse pantserhouwitsers. Maar heeft de Oekraïense krijgsmacht echt iets aan deze moderne houwitsers? En kan Nederland deze zware kanonnen wel missen?

Deze vragen zingen rond bij de landmacht sinds minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) vorige week bevestigde dat Nederland „enkele pantserhouwitsers” wil leveren aan Oekraïne. „Meerdere landmachtofficeren hebben hierover hun zorgen geuit bij mij”, vertelt Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging: „Want het gaat om spullen waaraan we in Nederland zelf een tekort hebben.”

Pantserhouwitsers zijn kanonnen die tot pakweg 25 kilometer afstand doelen kunnen bestoken met zware explosieven – tot op vijftig meter nauwkeurig. „Het zijn, zonder onze schaarse precisiemunitie, geen precisiewapens”, zegt kolonel b.d. Teun Baartman, voormalig commandant van een houwitsereenheid. „Het zijn zware wapens, waarmee je de tegenstander onder druk kan houden.”

Slag om Chora

Nederland heeft pantserhouwitsers ingezet in Afghanistan, onder meer bij de slag om Chora (2007). Ooit was het de bedoeling twee houwitsers-bataljons te vormen, op dit moment zijn er te weinig kanonnen voor zelfs maar één volwaardige houwitser-eenheid. Tientallen aangekochte houwitsers zijn een decennium geleden in de opslag verdwenen bij een zoveelste bezuinigingsronde binnen defensie. Deze zijn niet gemoderniseerd, en kunnen niet zomaar gebruikt worden.

Nederland gaat nu miljarden extra investeren in de krijgsmacht. Drie miljard euro structureel, zo staat in het coalitie-akkoord, en daar komt in de Voorjaarsnota een nog onbekend miljardenbedrag bij. Als het aan de NAVO en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken ligt, gaat de bulk van dat geld naar de landmacht. Pantserhouwitsers spelen daarbij een grote rol, voor wat „vergroting van de vuurkracht op het land” wordt genoemd.

Dat kunnen de houwitsers mogelijk niet doen als een aantal ervan naar Oekraïne gaat, zegt Van Woensel. „Deze stukken kun je niet zomaar vervangen, alleen al doordat de levertijden bij de fabrieken gigantisch zijn toegenomen. Dus als Nederland besluit om de houwitsers toch te sturen, kan je niet over een jaar vragen: waarom is de slagkracht van de landmacht nog steeds niet op orde?”

Daar komt bij, zegt artillerie-expert Baartman, dat „we de Oekraïners waarschijnlijk blij maken met een dooie mus”.

De Nederlandse houwitsers zijn geavanceerde, computer-ondersteunde wapensystemen, die veel deskundigheid vragen van de artilleristen en onderhoudsmensen. „Het is een flinke en lastige klus om die dingen aan de praat te houden”, weet Baartman uit eigen ervaring. Die deskundigheid draag je niet een-twee-drie over.

Achter een trekker naar Moskou

Het Oekraïense leger zou de Nederlandse houwitsers volgens Baartman alleen kunnen gebruiken in een ouderwetse vorm. Dus niet met moderne communicatiemiddelen en computerrekenkracht, maar met „stafkaart, menselijk oog, verrekijker en losse meetinstrumenten die je met de hand bedient”, zegt hij. „Dan ga je ook inschieten. Dus schieten, kijken waar het schot landt en dan bijvoorbeeld voor het volgende schot zeggen: 200 meter terug, of 400 meter. 400 meter, dat zijn in een stad aardig wat straten hoor.”

Dan kunnen de Oekraïners beter oude houwitsers uit de tijd van de Sovjet-Unie krijgen, vindt Baartman. „Die kennen ze goed en er staan er nog een heleboel in landen als Polen en voormalig Joegoslavië.” Met Nederlandse houwitsers loop je ook politieke risico’s, denkt hij. „Wat als die houwitsers over een maand nog ongebruikt op een parkeerterrein staan of erger: of met een trekker naar Moskou worden gesleept?”

Voor het politieke besluit over de levering van de houwitsers zal de commandant der strijdkrachten een – in beginsel geheim – militair advies uitbrengen. „Ik snap dat het politiek belangrijk is internationaal eensgezind te zijn en dat Nederland in deze samen met Duitsland optrekt”, zegt Van Woensel. „Dat politieke belang kan de doorslag geven bij de levering van de pantserhouwitsers. Dan hoop ik wel dat het militaire advies – wat het ook is – niet te makkelijk opzij wordt geschoven.”