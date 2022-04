Hoewel de waarschijnlijke uitkomst van de oorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne onduidelijk blijft, heeft de Russische agressie de Europese veiligheidsorde nu al in belangrijke mate veranderd. De enige vergelijkbare gebeurtenis in de moderne Europese geschiedenis is Hitlers invasie van Polen in september 1939. In beide gevallen ging het om grootschalige, niet-uitgelokte aanvallen op een buurland met het doel het te elimineren. Hitler weigerde het bestaan van een onafhankelijk Polen te aanvaarden; Poetin weigert de realiteit van een onafhankelijk Oekraïne te aanvaarden.

Carl Bildt is voormalig premier en minister van Buitenlandse Zaken van Zweden.

Poetins invasie kwam voor de Europese regeringen als een grote schok. De meeste Europese leiders hadden de Amerikaanse waarschuwingen over een op handen zijnde aanval gebagatelliseerd, met als argument dat Poetin weliswaar onvoorspelbaar kan zijn, maar dat het onwaarschijnlijk was dat hij zoiets irrationeels zou doen. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, was tijdens zijn eerste bezoek aan Moskou begin 2021 vrij ruw behandeld, maar de meeste Europese regeringen geloofden nog steeds dat diplomatie tot stabielere betrekkingen kon leiden.

Versterking van de NAVO

Die illusie werd op 24 februari aan diggelen geslagen, in wat Europa’s 9/11 is geworden: een wereldwijde en geopolitieke wake-up call met twee belangrijke gevolgen. In de eerste plaats zullen de militaire uitgaven in heel Europa stijgen. Na jaren van getreuzel hebben bijna alle Europese NAVO-leden zich plotseling achter het doel geschaard om ten minste 2 procent van hun bbp aan defensie te besteden. Europa’s grootste economie, Duitsland, zal in slechts één jaar het equivalent van 0,5 procent van het bbp toevoegen aan zijn defensie-uitgaven.

In de tweede plaats zal de NAVO op verschillende manieren worden versterkt. Het bondgenootschap zal niet alleen zijn militaire aanwezigheid in de aan Rusland grenzende lidstaten versterken, maar staat ook op het punt Finland en Zweden aan zijn gelederen toe te voegen. Beide landen hebben sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de invallen in Oost-Oekraïne hun betrekkingen met de NAVO uitgebouwd, maar zullen nu de cruciale stap zetten om het formele lidmaatschap aan te vragen.

24 februari creëerde een geheel nieuwe veiligheidssituatie voor Finland en Zweden, omdat het van de ene op de andere dag aantoonde dat Rusland in handen is van een regime dat militair geweld zal gebruiken om zijn imperiale plannen aan Europa op te leggen. Aangezien Finland in 1939-40 oorlog voerde met de Sovjet-Unie en vóór 1917 een eeuw lang deel had uitgemaakt van het Russische Rijk, overtuigde de invasie van Oekraïne zijn leiders er onmiddellijk van om het lidmaatschap van de NAVO na te streven.

Finlands eigen fragiele regeling met de Sovjet-Unie, en later met Rusland, was een van de belangrijkste redenen waarom ook Zweden buiten de NAVO bleef. Na de toetreding van Noorwegen en Denemarken tot het bondgenootschap aan het eind van de jaren veertig voerde Zweden een Koude-Oorlogspolitiek van neutraliteit, ondersteund door een sterke defensiemacht.

De Russische omschrijving van het imperiale project als ʻstrijd op leven en doodʼ: Finland en Zweden nemen dat serieus

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie traden Finland en Zweden in 1995 toe tot de Europese Unie en verdiepten zij geleidelijk hun defensiesamenwerking met de NAVO, en dus met de Verenigde Staten. Een volledig lidmaatschap van de NAVO werd beschouwd als een mogelijke optie voor enige tijd later. Maar hoewel de Finse en Zweedse publieke opinie iets ontvankelijker was geworden voor het idee, stonden de meeste mensen nog steeds sceptisch of afwijzend tegenover het lidmaatschap.

Maar 24 februari heeft de balans doen doorslaan. Hoewel er nog binnenlandse politieke processen moeten worden doorlopen, is het nu vrijwel zeker dat beide landen ruim vóór de NAVO-top van eind juni in Madrid een aanvraag voor het lidmaatschap zullen indienen. De publieke opinie is de afgelopen weken drastisch veranderd. In Zweden zijn alle grote politieke partijen, met uitzondering van de voormalige communistische partij en de slinkende groene partij, nu voorstander van het lidmaatschap; in Finland hebben alle politieke partijen, van rechts tot links, hun steun betuigd. We zijn getuige van een politieke paradigmaverschuiving, allemaal dankzij Poetins imperiale delirium.

EU steeds belangrijker

De toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO zal de Europese veiligheidsstructuur op twee belangrijke manieren veranderen. In de eerste plaats zal Noord-Europa het vermogen krijgen om aanzienlijke defensiemachten in de gehele regio te coördineren. Zweden en Finland zullen de NAVO voorzien van belangrijke nieuwe mogelijkheden, zoals reeds blijkt uit de regelmatige luchtmachtoefeningen die zij met Noorwegen houden. Bovendien zal de NAVO een grotere capaciteit hebben om de Oostzee te controleren en aldus de defensie van Estland, Letland en Litouwen te ondersteunen.

In de tweede plaats zal het Zweedse en Finse lidmaatschap de Europese pijler binnen de NAVO versterken. Beide landen zijn voorstanders van de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidsdimensie van de EU en van de versterking van de trans-Atlantische banden, met inbegrip van de belangrijke veiligheidsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het primair de NAVO is die garant zal blijven staan voor de territoriale defensie, zal de EU – met haar bredere beleidsarsenaal – een steeds belangrijker veiligheidsalliantie worden, en zal de coördinatie tussen de twee organisaties worden verdiept.

Een belangrijke ontwikkeling om in het oog te houden is het referendum dat Denemarken op 1 juni zal houden om de beperkingen op de deelname van het land aan het veiligheids- en defensiebeleid van de EU op te heffen. Deze beperkingen zijn overblijfselen van controverses uit het begin van de jaren negentig, en Denemarken heeft zich er – samen met Zweden – reeds toe verbonden zijn defensie-uitgaven te verhogen tot 2 procent van het bbp.

Existentiële noodzaak

Tezamen zullen deze stappen het defensiepotentieel van de gehele Scandinavisch-Baltische regio aanzienlijk versterken. Een sterkere defensie zal van cruciaal belang blijven zolang het Kremlin op zijn huidige koers blijft. Maar Noord-Europeanen moeten er ook voor oppassen Rusland niet te provoceren; het land heeft belangrijke hulpbronnen en economische knooppunten dicht bij Zweden en Finland. Sint-Petersburg is de op één na grootste stad van Rusland en een belangrijke industriezone; en op het Kola-schiereiland bevinden zich Russische onderzeebootbases en andere faciliteiten, alsmede ’s werelds grootste concentratie van kernwapens.

De Russische leiders omschrijven hun imperiale project als een ʻstrijd op leven en doodʼ. Finland en Zweden nemen deze karakterisering serieus en zien het NAVO-lidmaatschap niet langer als een strategische keuze. Sinds 24 februari is het een existentiële noodzaak geworden.

