Meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ‘mogelijk vanwege The Voice

In de nasleep van de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland, is het aantal meldingen bij de politie over soortgelijke zaken flink toegenomen. In de eerste drie maanden van het jaar deden circa vierduizend mensen hun verhaal op het bureau, terwijl dat er vorig jaar in het eerste kwartaal nog elfhonderd waren. Dat bevestigt de politie dinsdag na berichtgeving van het AD. In de cijfers zijn aangiften niet apart opgenomen. Het is niet duidelijk hoeveel meldingen tot een strafzaak hebben geleid.

Het maatschappelijke debat naar aanleiding van de onthullingen rond The Voice, begin dit jaar, is volgens een woordvoerder van de politie een mogelijke oorzaak van het toegenomen aantal meldingen. Aan aantal jonge deelneemsters van de talentenshow maakte melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B. en Marco Borsato. Later speelde ook de zaak rond Ajax-directeur Marc Overmars, die ontslagen werd vanwege machtsmisbruik en het versturen van ongewenste seksueel getinte berichten.

Nadat seksueel grensoverschrijdend gedrag meer in de publieke belangstelling was gekomen, durfden volgens de politie meer slachtoffers zich te melden die zich herkenden in de geschetste ervaringen. Volgens een woordvoerder gaat het daarbij om recente ervaringen, maar ook om zaken die tien jaar terug zijn gebeurd. In gesprekken met zedendeskundigen van de politie vertelden slachtoffers zich te herkennen in de verhalen over The Voice of een andere nieuwsgebeurtenis. De verhalen gaan over seksueel geweld als aanranding, verkrachting of incest. Ook maken slachtoffers melding van fysieke of verbale intimidatie, zoals ongewenste opmerkingen.

De politie stelt dat slachtoffers soms geen aangifte willen doen omdat ze er via gesprekken kunnen uitkomen met de betrokkene. Ook zijn sommige zaken, zoals een vervelende opmerking, volgens de woordvoerder niet altijd strafbaar. Een andere reden om geen aangifte te doen, is de veelal langdurige procedure die daarop volgt. Slachtoffers hebben vaak geen zin om hun verhaal na een jaar opnieuw voor de rechter te doen.