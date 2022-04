Marlene Dumas schenkt portret van Hafid Bouazza aan Stedelijk Museum

Beeldend kunstenaar Marlene Dumas heeft samen met haar galerie het Stedelijk Museum Amsterdam een portret geschonken van schrijver Hafid Bouazza. Dat maakte het museum dinsdagmorgen met een persbericht bekend.

Met de schenking wil Dumas de schrijver gedenken. Bouazza overleed een jaar geleden, op 51-jarige leeftijd. Hij was een van de eerste Marokkaans-Nederlandse schrijvers die serieuze literaire waardering verwierven.

Dumas en Bouazza werkten in 2015-2016 samen toen Bouazza het verhalende gedicht ‘Venus en Adonis’ van William Shakespeare naar het Nederlands vertaalde en Dumas vroeg illustraties hierbij te maken. Een deel van het resultaat, een serie van vijftien tekeningen, is door de Hartwig Art Foundation aangekocht en geschonken aan de Nederlandse Staat. Op verzoek van Dumas en de stichting is de serie nu in langdurig bruikleen gegeven aan het Stedelijk.

Dumas en Bouazza raakten bevriend en na hun samenwerking voor de Shakespeare-vertaling werkten zij, tot aan Bouazza’s overlijden, opnieuw samen voor de vertaling en illustratie van de prozagedichten Le Spleen de Paris van Charles Baudelaire. Dit boek zal eind mei bij uitgeverij Querido verschijnen onder de titel Parijse walging.

Het portret is het negende schilderij van haar hand in de collectie van het Stedelijk. Dumas schilderde het 50 bij 40 centimeter grote portret in 2020. In het persbericht noemt zij hem een inspiratie voor tal van werken die zij de afgelopen jaren maakte. „Hij hield zoveel van Amsterdam, was er zo deel van, en was zo’n belangrijke schrijver en persoon, dat ik vond dat zijn beeltenis in het Stedelijk Museum thuishoort. Hij zou vooral iets heel grappigs hebben gezegd over mijn eerbetuiging, als hij die nu had gehoord.”