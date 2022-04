Manchester City verslaat Real Madrid in doelpuntrijke wedstrijd

Manchester City heeft in de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League afgerekend met Real Madrid. In het eigen Etihad Stadium won de koploper van Engeland met 4-3 van de Spanjaarden. Volgende week staat in Madrid de return op het programma.

Het door Josep Guardiola getrainde City kende een geweldige start. Met de snelste goal ooit in een halve finale van de Champions League opende Kevin De Bruyne na 94 seconden de score. Het was Riyad Mahrez die vanaf rechts naar binnen sneed en subtiel voorzette op de Belg, die vervolgens raak kopte. In de elfde minuut maakte de Braziliaanse spits Gabriel Jesus er koelbloedig 2-0 van na een voorzet van De Bruyne. De 2-1 van Karim Benzema, een schot dat via de binnenkant van de paal achter doelman Ederson, volgde nog voor rust.

Kort na rust kreeg Phil Foden een grote kans op 3-1. Nadat Mahrez na een sprint de paal raakte, schoot Foden tegen Madrid-verdediger Dani Carvajal op. Een paar minuten later was het alsnog raak voor de Engelse aanvaller. Uit een scherp aangesneden voorzet van Fernandinho kopte hij helemaal vrij de 3-1 binnen.

Op en neer

In een wedstrijd die continu op en neer golfde verkleinde Real Madrid twee minuten na die goal het verschil weer. Op de middenlijn passeerde de Braziliaan Vinicius Junior zijn landgenoot Fernandinho, om vervolgens na een sprint van bijna zestig meter de bal binnen de schuiven.

Een kwartier voor tijd paste scheidsrechter Istvan Kovacs de voordeelregel toe na een overtreding op Manchester City-verdediger Oleksandr Zinchenko, waarvan Bernardo Silva profiteerde. Terwijl zijn directe tegenstander Eduardo Camavinga een fluitsignaal verwachtte, snelde de Portugees met de bal het strafschopgebied in en passeerde hij Courtois. Het slotakkoord kwam op naam van Real-spits Benzema, die na een handsbal van Aymeric Laporte vanaf de stip voor zijn tweede van de avond tekende: 4-3.