Luchtig praat Marjolijn over haar ziekte

De vader van Marjolijn had alzheimer. In de jaren tachtig werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Groningen, waar hij een paar jaar in een bed lag tot hij overleed. „Ik was dol op mijn vader”, vertelt ze. „Elke dag ging ik naar hem toe. ‘Hoe doe je dat?’ vroeg mijn moeder. ‘Je zit uren met hem te praten terwijl er geen zinnig woord meer uitkomt.’ ‘Nou mam’, zei ik, ‘voor jou komt er geen zinnig woord meer uit.’ Zij kon er gewoon niet mee omgaan. Weet je wat ik deed? Ik nam een lijstje mee met zijn favoriete liedjes, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dan ging ik naast zijn bed zitten en zong voor hem. Hij dacht wel eens dat het mijn moeder was. ‘Rietje, ben je daar?’ ‘Ja hoor, ik ben hier’, antwoordde ik.”

„Hoe oud is je vader geworden?”

„Dat ben ik vergeten.”

Sinds een maand weet Marjolijn (72) dat ze ook alzheimer heeft. Ze zegt dat het eigenlijk een opluchting was, de diagnose. „Voor die tijd maakte ik me zorgen. Ik vergat van alles, maar wist niet wat er met me aan de hand was. Nu weet ik dat wel. En ik heb besloten dat ik er niet geheimzinnig over ga doen.”

Marjolijn had verschillende banen, bracht twee kinderen groot, maakte verre reizen. En ze trad op als zangeres in een zanggroep, in bejaardentehuizen en buurthuizen. Graag was ze professioneel actrice of zangeres geworden. Ze heeft ook iets van een diva: ze kan plotseling in gezang uitbarsten of een dramatisch gebaar maken, alsof ze niet in haar huiskamer staat maar op een podium in de spotlights. „Ik hou er van om me een beetje aan te stellen.”

De laatste jaren is haar wereld kleiner geworden. „Ik voel me kwetsbaar op straat hier in Amsterdam. Als het donker is, ga ik liever niet meer naar buiten. Naar het theater gaan, dat zit er niet in. Nu kijk ik veel televisie. Als ik een film zie, dan denk ik soms tegen het eind: volgens mij heb ik die laatst al eens gezien. Dat is niet erg, want zo heb ik twee keer van dezelfde film kunnen genieten.”

Ik verbaas me over de luchtige manier waarop ze over haar ziekte praat. „Het speelt nauwelijks een rol in mijn leven”, beweert ze zelfs.

Maar ze wordt toch elke dag met haar vergeetachtigheid geconfronteerd?

„Gelukkig heb ik het vermogen om me neer te leggen bij dingen die ik niet kan veranderen.”

Zou het kunnen dat ze toneel speelt? Ik weet dat ze het soms zwaar heeft. Toen ze de deur opendeed om me binnen te laten, was ze in tranen. Ze was het zat, al die mensen die zich tegenwoordig met haar leven bemoeien: de thuiszorg, de huisarts, de buren. Het voelt alsof ze de regie kwijtraakt. Een kwartier later was de stemming alweer omgeslagen. Zo schiet ze van de ene rol in de andere. Wie de echte Marjolijn is, dat moet het publiek maar beslissen.