Lintjesregen: dit jaar ruim 3.000 koninklijke onderscheidingen

PvdA’er Gerdi Verbeet, Oranje-keeperstrainer Frank Hoek, oprichter van de weekblad Privé Henk van der Meijden en dj Ferry Corsten worden dinsdag, samen met 3.026 andere Nederlanders, vereerd met een koninklijke onderscheiding.

Traditiegetrouw is de lintjesregen op de dag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. Voor het eerst in twee jaar worden de lintjes weer door burgemeesters uitgereikt en mag daar publiek bij zijn. Dit was tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. In totaal zijn er 3.297 Nederlanders voorgedragen voor een onderscheiding, ruim 90 procent van hen krijgt daadwerkelijk een lintje.

De meesten treden als lid toe tot de Orde van Oranje-Nassau, vaak als eerbetoon aan het vrijwilligerswerk dat ze hebben gedaan. Vanaf dinsdag mogen elf Nederlanders zich zelfs ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen, een onderscheiding voor verdiensten die landelijk van betekenis zijn geweest.

Een van de nieuwe ridders is breakdancer Menno van Gorp, met zijn 33 jaar tevens de jongste Nederlander die dit jaar een lintje krijgt. Hij won drie keer de meest prestigieuze breakdancewedstrijd ter wereld en was de winnaar van het eerste officiële WK Breaking in 2014. Zijn succes, zo schrijft de Staatscourant, inspireert veel jongeren.

Tweede Wereldoorlog

Bijna 40 procent van de mensen die is onderscheiden, is vrouw. De oudste vrouw die een onderscheiding krijgt is de 93-jarige Ali van der Schot. Ze krijgt een lintje voor het vrijwilligerswerk dat ze al sinds 1945 doet bij de scoutingclub in Diemen, meerdere parochies in Suriname en voor het werk dat ze deed om eenzaamheid onder ouderen en hulpbehoevenden te voorkomen. Griet van Dijk-Kooiker (90) krijgt een lintje omdat ze als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog het bevolkingsregister van het Overijsselse Wanneperveen voor de Duitsers verborgen hield. En Gracia Blanker, haar leeftijd is onbekend, wordt benoemd tot ridder van Oranje-Nassau voor haar werk voor het Prisma Woordenboek Sranantongo. Daarnaast geeft ze als vrijwilliger taalles, dansles en organiseerde ze een talenfestival.

Een opvallende naam op de lijst is die van PvdA’er Gerdi Verbeet. De voormalige volksvertegenwoordiger werd in 2012 al, bij haar vertrek als Kamervoorzitter, door toenmalig koningin Beatrix benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nu klimt ze op tot officier van Oranje-Naussau, onder meer voor werk dat ze gedaan heeft voor het Anne Frank Huis, dierentuin Artis en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook waarnemend partijvoorzitter van de VVD Onno Hoes, die zelf in zijn tijd als burgemeester van Maastricht veel lintjes heeft uitgereikt, wordt vereerd met de titel officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook de „roddelkoning” krijgt een lintje

Journalist Henk van der Meijden (84) is vanaf deze dag ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zit al sinds zijn veertiende in het vak en is ook grondlegger van het weekblad Privé. Tevens richtte hij de Stichting Blijvend Applaus op, een fonds voor oudere artiesten, was hij medeverantwoordelijk voor het Wereldkerstcircus in theater Carré en zorgde hij met een „Ode aan Amadeus” dat klassieke muziek „toegankelijk werd gemaakt voor een breed publiek”.

De wereldberoemde dj en producer Ferry Corsten wordt officier in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij niet alleen een pionier in de trancemuziek is, maar ook zijn bekendheid en vermogen inzet voor goede doelen. Keeperstrainer van het Nederlands elftal Frans Hoek krijgt een lintje voor zijn bijdrage aan „de wereldwijde ontwikkeling van het keepersvak”.

