‘Les Olympiades’: La vie en rose in zwart-wit Parijs

Wat is de mooiste scène van Les Olympiades? De slow-motion vreugdedans van een serveerster, nadat ze haar pauze heeft besteed aan een zipless fuck. Wat is het lekkerste moment? Dat is makkelijk: de verdiende stomp van een timide vrouw op de kaak van een studiegenote.

Waar is de film op zijn sneust? Keus te over, maar wie subtiliteit waardeert, denkt aan de broer die zijn kwetsbare tienerzus hardvochtig de waarheid zegt, terwijl hij best zijn mond had kunnen houden. En wat is het wonder van Les Olympiades? Dat de film een setje losse mensen samenbrengt in een verrassend mozaïek – niet door uit te zoomen, maar door steeds dichterbij te komen.

Maar wacht even. Les Olympiades is een film van Jacques Audiard, de cineast die zijn handtekening zette met de brute gevangenisfilmUn Prophète (2009). En hij speelt zich af in een wijk die oogt als banlieue, het standaard-decor voor verhalen over sociale ellende, racisme en criminaliteit. Les Olympiades, in het dertiende arondissement van Parijs, is een uitgestrekt landschap van beton en basalt, in de jaren zeventig gebouwd als ville dans la ville. Het heeft zo zijn problemen, maar zit in de lift. Audiard accentueert de geometrische schoonheid van de architectuur. Die zie je van bovenaf. Zakt de camera de buurt in dan verlies je het overzicht en is het chaos.

Maar eerst zwenken we als een vogel in de nacht langs de verlichte ramen van de woontorens. We zien flarden van wonen, bewegen, feesten, lijden, leven. Audiard gaat naar binnen. Bij een callcenter-medewerkster die haar flat deelt met een leraar. Bij een studente. Ze zijn ook een Chinese vrouw, een zwarte man, een provinciaal uit Bordeaux – en nog veel meer. Elk op hun eigen manier zijn ze verrassend en bijzonder, zoals dat gaat als je de moeite neemt om mensen nader te leren kennen. We zijn getuige van hun verhoudingen, ruzies, moeilijk doen, gênante gedrag – Audiard filmt het alsof je erbij staat, geholpen door een stel acteurs die dat gevoel ondersteunen en je laten vergeten dat ze acteren.

Audiards nieuwsgierige camera is erg nieuwsgierig, soms op het ondraaglijke af. Hij is zich dat bewust, hoedt zich voor voyeurisme en probeert in de seksscènes de male gaze te vermijden (lukt niet altijd). Maar zijn doel is barre intimiteit, en die bereikt hij. Wij kunnen niet anders doen dan de personages in ons hart sluiten.

Jacques Audiard, de filmer van wreedheid en geweld, boorde voor Les Olympiades zijn lichte kant aan. Mild wordt het niet. De personages zijn dertigers die hun gebrek aan perspectief maskeren. Er zijn drugs, er is armoe en uitzichtloosheid. Er is betaalde online seks die ruim baan geeft aan een smerige e-lynchpartij.

Desondanks is Les Olympiades optimistisch, romantisch zelfs. Audiard zag af van cynisme, hij geeft zich bloot, komt tot slot uit op la vie en rose. In zwart-wit, maar toch. En hij komt ermee weg, zelfs met een appelflauwte uit pure verliefdheid.

Drama Les Olympiades Regie: Jacques Audiard. Met Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth. In: 38 bioscopen ●●●●●

