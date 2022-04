Ik voelde een leegte. Ken je dat? Een emotionele vervlakking, zo leerde ik op internet. Google, mijn altijd parate vriend vol wijsheden, vroeg ik om raad. De zoekmachine leidde mij naar een artikel op psychologiemagazine.nl. Voordat ik het kon lezen, verscheen op het scherm eerst de cookiemelding die ik moest aanklikken: „Accepteren en doorgaan.”

