Kabinet investeert jaarlijks 82 miljoen euro om jongeren uit criminaliteit te houden

Het kabinet gaat jaarlijks 82 miljoen euro uit een eerder aangekondigde pot beschikbaar stellen om jongeren uit de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit te houden. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) dinsdag bekendgemaakt. Vijftien gemeenten zijn door het ministerie gevraagd plannen uit te werken voor bepaalde wijken waar de problemen en de risico’s voor jongeren het grootst zijn.

Wat de plannen concreet inhouden, is nog niet duidelijk. Voor de zomer moet de Tweede Kamer daar meer over te horen krijgen, aldus het ministerie. Een woordvoerder verduidelijkt dat de 82 miljoen euro niet bovenop de huidige begroting van het ministerie komt: het bedrag is onderdeel van de 434 miljoen euro die het tweede kabinet-Rutte vorig jaar met Prinsjesdag aankondigde voor de bestrijding van de zware drugscriminaliteit.

„Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven”, zegt minister Yesilgöz. Ze wil met deze structurele aanpak voorkomen „dat kleine jongens grote criminelen worden”. Door de coronacrisis waren er lang geen structurele middelen beschikbaar. Dat is nu wel het geval, laat de woordvoerder van de minister weten. „Alleen door een intensieve persoonsgerichte aanpak kunnen we de intimiderende druk van drugshandelaren op onze kinderen, scholieren en jongvolwassenen in wijken stoppen”, aldus Yesilgöz.

Op basis van de plannen van de gemeenten kijkt het ministerie hoeveel geld er nodig is voor de aanpak. Het geld kan bijvoorbeeld gaan naar onderwijs, jeugdwerk of een wijkofficier. Jongeren moeten perspectief krijgen op werk, maar ook streng worden aangesproken als ze de mist in gaan. Het gaat om kinderen in de grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook om onder meer Eindhoven, Groningen, Nieuwegein en Tilburg. Later worden meer gemeenten toegevoegd, vermoedelijk nog dit jaar.