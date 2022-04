Johnny de Mol legt presentatie HLF8 neer na nieuwe beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag

Johnny de Mol stopt voorlopig met het presenteren van zijn talkshow HLF8 na een nieuwe beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. De Mol maakte het nieuws dinsdagavond zelf bekend aan het einde van zijn programma. Volgens De Telegraaf gaat het om een melding van seksueel misbruik. In zijn uitzending ontkende De Mol de anonieme beschuldiging, maar stelde hij dat deze en eerdere aantijgingen het voor hem „onmogelijk” maken om met zijn redactie door te gaan met de talkshow.

Volgens De Telegraaf en RTL Boulevard kreeg de advocaat van De Mol, Peter Plasman, deze week een brief van een stichting tegen seksueel misbruik. De stichting vraagt in de brief om opheldering over een melding van een vrouw, die stelt dat zij een paar jaar geleden door de Mol is gedrogeerd met ghb en vervolgens in een hotel seksueel is misbruikt. „Johnny de Mol heeft nimmer, waar dan ook ter wereld, een ander persoon met wat dan ook gedrogeerd en hij heeft ook nimmer iemand seksueel misbruikt”, stelt Plasman tegenover beide media.

Begin april kwam naar buiten dat de ex-vriendin van De Mol, Shima Kaes, hem beschuldigde van ernstige mishandeling. HP/De Tijd berichtte dat zij hiervoor in 2020 al aangifte had gedaan. In zijn eigen talkshow ontkende De Mol ook toen de aantijgingen. De stichting die nu om opheldering heeft gevraagd over het vermeende seksueel misbruik wordt bijgestaan door de juridisch adviseur van Kaes.

Wat het besluit van De Mol voor HLF8 betekent, is nog niet duidelijk. In de uitzending zei hij dat de show doorgaat, maar gaf hij geen details over de invulling ervan. Eerder nam Hélène Hendriks al eens de presentatie van HLF8 over, toen De Mol afwezig was.