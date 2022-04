Investeerders kochten minder woningen in 2021

In 2021 kochten investeerders voor het eerst sinds 2013 minder woningen dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kadaster dinsdag publiceerde. Starters kochten in hetzelfde jaar juist meer huizen. In de tien voorgaande jaren nam het aantal huizen dat investeerders per jaar kochten toe tot 88.000 – in 2021 daalde dat aantal tot 51.000.

Het Kadaster schrijft de verschuiving grotendeels toe aan aanpassingen aan de overdrachtsbelasting, die vanaf 1 januari 2021 zijn gaan gelden. Voor beleggers steeg de belasting volgens de nieuwe regels met 8 procent. Huizenkopers onder de 35 jaar hoefden juist geen belasting van 2 procent van de aankoopprijs van hun huis meer te betalen. Vier maanden later werd de 2 procent toch weer ingevoerd voor woningen duurder dan 400.000 euro.

Kort na de aanpassingen aan de overdrachtsbelasting bleek al dat die zorgden voor een grote toename van het aantal kopers onder de 35 jaar. De transacties dreven de prijs van koopwoningen verder op. Daarnaast werd de regel ook anders gebruikt dan de overheid had bedoeld: niet alleen starters, maar ook veel doorstromers onder de 35 jaar maakten van de ‘startersvrijstelling’ gebruik.

