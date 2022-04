Gemma Venhuizen

Daags voor Koningsdag fietste ik met een goudvis door de stad. Ik kreeg hem mee in een doorzichtige zak met water – „hij heb z’n oranje feestpakkie al aan”, bulderde de man van de dierenwinkel. Aan een rugzak had ik niet gedacht; noodgedwongen klemde ik de zak onder mijn rechterarm. „Sorry vis”, zei ik. We zetten koers naar zijn eindbestemming: de vijver bij mijn ouderlijk huis.

Zijn voorganger was een dag eerder overleden, tegelijk met Henny Vrienten. Daar waar eerst twee vissen in de vijver hadden gezwommen, was er nu plots nog één. Kort daarvoor had ik bij een naburige sloot een reiger een kikker zien opschrokken, dus ik maakte me geen illusies. De overgebleven vis zwom eenzaam rondjes. Ooit waren ze met zijn vijven geweest. Nu, als langstlevende, oogde hij verloren.

Even overwoog ik hem zijn vrijheid te geven, een enkeltje per emmer richting sloot. Maar een goudvis in het wild is de pest voor de biodiversiteit – hij zou, als ongewenste exoot, eitjes opeten van inheemse slootsoorten, of paren met kroeskarpers en zo de genenpoel verstoren. Ik keek naar de overblijver, gedoemd tot het vijverleven. In mijn hoofd klonk Doe Maar: „Is dit alles?”

Toch vormde het vissendrama ook de uitweg uit een dilemma. Op Koningsdag zou mijn moeder 75 worden, precies 20 jaar ouder dan de koning, een wapenfeit dat in ons gezin regelmatig wordt benoemd – niet omwille van oranjeaffectie, maar omdat het haar ooit 50 gulden heeft bespaard. (Op 27 april 1967 kreeg mijn moeder een boete voor het fout parkeren van haar vijfdehands 2CV op de Amsterdamse Prinsengracht. Beminnelijk klampte ze de agent aan, of hij haar echt moest bekeuren op de dag dat ze 20 werd en er een kroonprins was geboren? De bon werd subiet verscheurd.)

En zoals elk jaar wist ik niet wat ik mijn moeder cadeau zou geven. Meestal kwam het neer op een zelfgeknutselde tegoedbon – nog altijd heeft ze recht op 55 minuten opruimen die ik haar als puber voor haar 55ste verjaardag beloofde. Naast zo’n lastminute-voucher vormde een goudvis een goede bonus.

In de dierenwinkel deed ik het droeve relaas van de opgegeten vis uit de doeken. „Ach, die reiger heb het óók niet makkelijk, zo met de vogelgriep”, relativeerde de verkoper en gaf me de vis. „Uitjes bij of eet je hem zo op?” Vette lach.

Thuis deed ik de nieuwe vis volgens instructie met zak en al in een emmer vijverwater, zodat hij kon acclimatiseren. Toen kwam mijn moeder thuis met oranje tompoezen van de Hema. „Alvast gefeliciteerd”, zei ik, wijzend op de emmer. Samen zetten we een half uur later de vis uit in de vijver, hopend dat hij niet zou eindigen als reigersnack.

Al snel zwommen de vissen samen een rondje. Zacht hoorde ik de stem van Vrienten: „Veel te lang alleen, ’k stond een beetje stil / Hoe kon ’k ’t weten, m’n wereldje was zo klein…”

Gemma Venhuizen is biologieredacteur en schrijft elke woensdag een column op deze plek.