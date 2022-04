Vlaamse stikstofminister Demir: ‘Ik hou de Vlaamse boer niet langer aan het lijntje’

Zuhal Demir (42) was nog maar kort minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de Vlaamse regering, toen een van haar ambtenaren eind 2019 vroeg wat hij moest doen met de overtredingen die bij boeren geconstateerd waren. Boetes innen of laten passeren?

De banden tussen het ministerie van Landbouw en de boeren waren toen heel nauw. Jarenlang konden die regels overtreden zonder daarvoor berispt te worden, vertelt Demir in haar werkkamer in Brussel. Zo claimden veel boeren dat ze hun luchtwassers gebruiken om de lucht uit hun stallen te filteren, aldus Demir, terwijl de apparaten in „de helft van de gevallen uitstaan om energiekosten te besparen”. Veel dossiers, weet de minister, „lagen diep in een lade weggestopt”.

Die tijd is voorbij. Demir, in het kabinet namens de Vlaams-nationalistische N-VA, bekleedt nu één van de zwaarste posten in de regering. Ze is aangesteld om het stikstofprobleem in Vlaanderen op te lossen. Daarmee is reductie van de stikstofuitstoot door Vlaamse boeren voor het eerst in de geschiedenis niet meer de taak van de landbouwminister. Die heeft doorgaans nauwe banden met de boeren en zet zich onder meer in voor verduurzaming van de sector. Maar die stikstof valt nu dus onder Zuhal Demir. Zo kunnen de belangen van de natuur beter behartigd worden, zegt ze,

De stikstofproblemen in Vlaanderen kwamen eigenlijk pas vorig jaar aan de oppervlakte, op een manier die doet denken aan de Nederlandse situatie. Een Belgische milieuclub bestreed bij de rechter met succes een vergunning voor een pluimveehouder in het dorp Kortesem. Die boer wilde zijn kippenstal uitbreiden van 80.000 naar 180.000 kippen, maar kon niet aantonen dat dit geen extra belasting zou zijn voor het nabijgelegen natuurgebied.

De uitspraak was een kantelpunt. Sindsdien zijn amper meer vergunningen verleend aan boeren die willen uitbreiden. Ook oordeelde de rechter dat Vlaanderen jarenlang te weinig heeft gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Op 80 procent van de natuurgebieden – de noordelijke deelstaat telt er 61 – slaat te veel stikstof neer. Dat is slecht voor de natuur en het mag niet volgens Europese normen.

Vlaanderen beslaat een derde van het oppervlak van Nederland, en het aantal landbouwdieren, 40 miljoen, is er in verhouding. Volgens Demir valt een bouwstop in Vlaanderen nog te voorkomen als de stikstofuitstoot er snel daalt. In Nederland moesten talrijke bouwprojecten worden stilgelegd nadat de Raad van State in 2019 had geoordeeld dat langdurig sprake was geweest van te hoge stikstofneerslag, waar de natuur ernstig onder leed.

CV Arbeidsrechtadvocaat Foto Katrijn van Giel Zuhal Demir (Genk, 1980) is sinds eind 2019 minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie in de Vlaamse regering. Daarvoor was ze staatssecretaris van onder meer Armoedebestrijding. Demir studeerde rechten en was sinds 2004 arbeidsrechtadvocaat. In 2010 was ze in Antwerpen en omgeving voor het eerst verkiesbaar voor de Vlaams-nationalistische N-VA.

Hebben de Vlaamse landbouwministers jarenlang te weinig oog gehad voor de natuur en hun oren laten hangen naar boeren en hun lobbyorganisaties?

„Ik ga geen verwijten maken aan mijn voorgangers, maar het natuurbeleid in Vlaanderen is járen ondergesneeuwd. Er was te vaak géén beleid. Veel planten en dieren gaan dood. Overal groeien nu bramen en netels. Speciale orchideeën verdwijnen. De hei is niet meer purper, maar slaat grijzig uit door alle stikstofneerslag. Het mooie kleurenpalet van de natuur verdwijnt steeds meer.”

Demirs doelen voor stikstofreductie zijn ambitieus. Voor 2030 moet de helft van de natuurgebieden voldoen aan de Europese normen. Daarvoor is 3,6 miljard euro beschikbaar. De vijftien jaar erna is de andere helft aan de beurt.

Deze minister schroomt harde maatregelen niet. De veertig grootste stikstofuitstoters – boerenbedrijven en mestverwerkers, zogenoemde piekbelasters – moeten voor 2025 stoppen en worden uitgekocht. Voor 2030 moet het aantal varkens 30 procent lager zijn. Er komt een verbod om mest uit te rijden in natuurgebieden. Nog eens zo’n 120 boeren moeten op vrijwillige basis worden uitgekocht.

Hoe reageerden de grootste uitstoters op dat u hen dwingt te stoppen?

„Niet goed, uiteraard. Een deel van hen is boos en wil dit niet. Maar ze zijn al in 2015 benaderd. Toen is gezegd: ooit gaat er iets met jullie gebeuren, maar we weten nog niet wat. Dat was veel te vaag natuurlijk, kenmerkend voor de politiek – in de politiek willen we niet te veel mensen kwaad maken. Maar ik hou daar niet van. Als je je verantwoordelijkheid neemt als minister, betekent dit dat je niet iedereen kunt pleasen.”

Stikstof staat al jaren op de politieke agenda in Vlaanderen, maar politiek en banken zeiden altijd tegen boeren: breid uit als je meer wilt verdienen. Dus staken die de afgelopen jaren veel geld in hun bedrijf. Nu zegt u: jullie stoppen voor 2025. Gooit u de boeren niet voor de bus?

„Ik gooi de boeren niet voor de bus. Er zit nu een beleidsmaker die eerlijk is en ze niet langer aan een lijntje houdt.

„We leggen wettelijk vast dat deze bedrijven voor 2025 stoppen. Hun vergunning wordt dan ingetrokken. Een aantal bedrijven hebben zich al aangemeld. Hoe eerder je stopt, des te hoger de vergoeding.”

In Nederland stelt het kabinet dat inkrimpen van de veestapel met 30 procent geen doel op zich is om de stikstofuitstoot terug te dringen. In Vlaanderen wel. Waarom is het volgens u essentieel dat de varkensstapel voor 2030 met 30 procent krimpt?

„Ten eerste zijn dit bedrijven die vaak dichtbij natuurgebieden zitten en qua stikstofuitstoot een grote impact hebben op natuur. Maar wij zien ook een grote crisis in de sector: er is te veel varkensvlees dat niet wordt geëxporteerd. Wij proberen de boeren die het heel moeilijk hebben een kans te geven te stoppen via een vrijwillige regeling. Volgens een inventarisatie zijn er zo’n 970 varkensbedrijven die in aanmerking komen. Die kunnen zich bij ons melden.”

Zitten er Nederlandse varkensboeren tussen?

„De laatste vijf jaar zijn verschillende Nederlandse boeren de grens overgestoken. Natuurlijk ben ik die liever kwijt dan rijk. We hebben in Vlaanderen geen nood aan Nederlandse boeren, ze kunnen beter daar blijven.”

In Nederland valt de animo voor vrijwillige uitkoop tegen. Waarom zou dat in Vlaanderen wel aanslaan?

„Op een bijeenkomst heb ik gevraagd wie de regeling zou gebruiken. De helft van de boeren in de zaal stak z’n vinger omhoog. De vraag is er vanuit de sector.”

Bent u bang dat dit nog jaren gaat duren?

Geagiteerd: „Amai, het is nu of nooit. Dit jaar komt de trein langs: je springt erop of niet. De minister zal binnen drie jaar niet nog eens langskomen. Zo werkt het niet.”

De Nederlandse minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) stelt in Nederland per provincie stikstofdoelen op, die lokaal gehaald moeten worden. Waarom doet u dat niet?

Demir lacht schamper: „Dat zou wel gemakkelijk zijn geweest.” Met een hoog stemmetje: „‘O, hier provincies, dit zijn de doelstellingen, los het maar op.’ Nee, zo werkt het hier niet. Ik wil de regie houden, omdat er veel op het spel staat voor de natuur en de economie. Als we het nu niet goed doen, zullen er nog meer rechtszaken volgen.”

Later in het gesprek benadrukt Demir dat het een slecht plan is de Vlaamse provincies het stikstofprobleem op te laten lossen, omdat lokale politici vaak hechte banden hebben met de boeren. „Onze provincies hebben te weinig expertise om dit op te lossen . De misère zou dan voor Vlaanderen zijn, voor mij. Ik zou niet goed slapen, denk ik.”

Uw aanpak richt zich eigenlijk uitsluitend op de reductie van stikstof. De kwaliteit van beschermde wateren loopt ook in Vlaanderen sterk achter op Europese normen. Vergeet u de problemen met bodem- en waterkwaliteit?

„Nee, dat denk ik niet. Ik wil de varkensstapel mede aanpakken, omdat dit invloed heeft op de waterkwaliteit. Als er minder varkens zijn, zal er minder mest zijn. En dit betekent dat er minder mest uitgereden wordt. Dit is goed voor de waterkwaliteit.”

In Nederland is tot en met 2035 25 miljard euro beschikbaar om de stikstofproblemen op te lossen. In Vlaanderen 3,6 miljard tot en met 2030. Heeft u voldoende geld?

„3,6 miljard is een gigantisch bedrag. Jullie 25 miljard klinkt tof en leuk, en de boeren zullen heel blij zijn, maar ik weet niet of je dat allemaal op krijgt. En Nederland is afhankelijk van vrijwilligheid; dan betaal je ook hogere vergoedingen om boeren te verleiden.”

Nederlandse boeren hebben herhaaldelijk geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Soms ging het er heftig aan toe. Er zijn politici bedreigd. Bent u niet bang dat dit ook in België zal gebeuren?

„Ik ben twee keer bedreigd en heb aangifte gedaan. Ik begrijp dat boeren kwaad zijn. De vraag is of de boeren boos moeten zijn op de nieuwe minister, die geconfronteerd wordt met een rechterlijke uitspraak en het probleem wil oplossen, of op de politici en landbouworganisaties uit het verleden die hun van alles hebben wijsgemaakt.”

Dit zegt u in alle interviews. Maar de woede zal zich toch op u richten, het is uw dossier. Hoe gaat u daarmee om?

„Vrij rustig, kalm. Ik zit op deze stoel voor het algemeen belang. Ik ben de boeman. Ik probeer met de boeren te blijven praten.”

En dat naast al uw andere portefeuilles: Justitie, Handhaving, Energie en Toerisme.

Demir lacht. „Ik had met [minister] Van der Wal contact en vroeg: heeft u nog andere bevoegdheden? Ze zei: ‘Ik heb alleen stikstof.’ Wablief? Ze zei: ‘Nee: dit is het enige wat ik doe, maar dit is een huzarenstukje.’ Ja, dat geldt voor mij ook, hoor.”