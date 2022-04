Iedereen in Wolfheze kent het geluid van een remmende trein – en vreest het ergste

Vanuit zijn kaaskar kijkt Martien Derksen precies uit op de brede spoorwegovergang. Zoef. Twaalf keer per uur een intercity die dit station voorbijraast. Vier treinen maken wel een tussenstop in het Gelderse Wolfheze. Ding-ding-ding-ding-ding. De rode lampen knipperen. Vijf seconden later dalen de bomen. Elke vrijdag is het marktdag en ziet Derksen min of meer dezelfde gezichten aan de andere kant van zijn toonbank. De 89-jarige Heiko van Midloo kent hij als „de vriendelijke man van twee keer een ons extra belegen”. Op 23 juli 2021 komt hij weer over de spoorwegovergang aanschuifelen. Die dag is hij met zijn rollator. Op andere dagen loopt de oude man met een stok. Die zet hij dan tegen de kraam. En élke keer valt die stok dan om. Vandaag dus de rollator. Derksen ziet de rollator vastlopen, hij staat diagonaal op het spoor – en meneer Van Midloo komt niet meer vooruit.

Ding-ding-ding-ding-ding. Rode lampen. Toeeeeet!

De slagbomen gaan dicht. De kaasboer rent erheen, ziet de trein afremmen, het lichaam dat geraakt wordt, en draait zich halverwege om. „Ik weet niet precies waarom.” Er trekt nog steeds spanning door zijn lijf als de bellen rinkelen.

„De dood van deze man was te voorkomen geweest”, zegt hij. „Het gaat al jaren over een tunnel waardoor niemand het spoor meer over hoeft, maar die is er nog steeds niet. Ik denk misschien simpel, maar ik zou zeggen: waar een wil is, is een weg.”

Het station en de aangrenzende spoorwegovergang zijn het middelpunt van Wolfheze, een dorp tussen Ede en Arnhem met krap 1.800 inwoners. Aan de noordkant van het spoor liggen de sportvelden, daar speelt het verenigingsleven zich af. En vlak naast het spoor ligt woonzorgcentrum Het Schild, waar blinden en slechtzienden wonen en veel mensen uit het dorp vrijwilligerswerk doen. Aan de zuidkant is een restaurant, het wekelijkse marktje en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die hier meer dan honderd jaar geleden werd gevestigd.

Het spoor en Wolfheze raakten verweven in 1845, toen een welgestelde inwoner een stuk grond voor een spoorlijn verkocht aan de staat, onder de voorwaarde dat er een halteplaats zou komen. Die economische transactie zorgde ervoor dat het dorpje in het zuiden van de Veluwe nog altijd aantrekkelijk is voor studenten en forenzen: een halfuurtje met de trein naar Utrecht, binnen acht minuten ben je in Arnhem.

„Dit is een dorp zoals een dorp moet zijn”, zegt Frans van Daal, die in 2005 met zijn vriend aan de zuidkant van het dorp kwam wonen en meteen lid werd van de dorpsvereniging, waar hij nu voorzitter van is. We zitten op het terras van De Tijd, het pannenkoekenhuis naast het spoor. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar, zegt hij. „Er is sociale verbinding zonder dat het echt dominant is.”

Het onderwerp dat al sinds Van Daals verhuizing naar Wolfheze het hoogst op de agenda staat, is de spoorwegovergang naast het station, die de belangrijkste weg van Wolfheze meerdere keren per uur afsluit omdat er een trein nadert. Er zijn spoorbomen, en voordat die sluiten klinken de bellen, en toch zien de inwoners dat het er niet veilig is. Er zijn bijna-ongelukken, waarbij mensen op het nippertje voor een trein weg kunnen springen, of ervoor weggetrokken worden. Volgens ProRail, dat cijfers over ongevallen bijhoudt, zijn er sinds 1975 op de spoorwegovergang in Wolfheze twee dodelijke ongelukken geweest, en de laatste tien jaar twee ‘bijna-aanrijdingen’. Suïcides worden niet meegerekend.

Bewoners kunnen haast niet geloven dat die cijfers kloppen, want bijna allemaal hebben ze de afgelopen jaren iets gevaarlijks gezien of meegemaakt rond de spoorwegovergang van het dorp. Op 23 juli 2021, zegt Van Daal, „gebeurde het ongeluk waar we al jaren bang voor waren”.

Nabij het station Wolfheze is het vriendelijke karakter van een dorp anno 1920 of daaromtrent vrijwel volledig bewaard gebleven. Een spoorwegovergang, waarop twee auto’s elkaar amper kunnen passeren, een huisje dat bijna midden op de weg staat en hier en daar ook nog wat kinderhoofdjes. Op het station het elders welhaast vergeten beeld van een aan een slinger zwoegende spoorwegman, die door het intensieve treinverkeer nauwelijks rust wordt gegund. de Gelderlander, 3 juni 1971

Op de dag van het ongeluk waar zo voor werd gevreesd, heeft Jan Berkelder twee inwoners van Het Schild onder zijn hoede. Het Schild is een appartementencomplex voor 121 blinde en slechtziende ouderen. De inwoners moeten geregeld het spoor over, naar het stationswinkeltje of de markt. Vaak moeten ze hierbij door vrijwilligers zoals Berkelder worden geassisteerd.

Volgens de regels van de instelling mag hij maar één persoon tegelijk helpen met oversteken. Hij is dus al met te veel mensen, maar als hij meneer Van Midloo, ook een inwoner van Het Schild, met zijn rollator voor de slagbomen ziet wachten, denkt hij toch even: zal ik hem ook mijn hulp aanbieden? Te gevaarlijk, besluit Berkelder.

Even later hoort hij de spoorbomen dichtgaan, met veel lawaai. „Dat geluid overstemt alles.” Berkelder draait zich om voor het begroeten van een passerende dorpsgenoot – het is een komen en gaan van bekenden – en kijkt dan recht het spoor op. „Hij werd geraakt op zijn heup. Ik zag hem door de lucht vliegen. Hij kwam op mij af. Toen hij op straat kwakte, ben ik gaan schreeuwen.” Jan Berkelder weet dat het niet zijn schuld is, toch voelt hij zich schuldig. Zijn nachten worden nog lang beheerst door wat hij toen heeft gezien. Hij slaapt wekenlang slecht. „Ik heb gezien hoe hij eruitzag en ben in paniek weggelopen.”

Behalve dat de Spoorwegen de overgang gaan verbreden en er ahob’s (automatische halve overwegbomen) neer zullen zetten, zal er bij het station een voetgangerstunnel gebouwd worden. Bij de aanleg van de nieuwe overgang zullen de voetpaden bewust vergeten worden, waardoor de voetgangers min op meer gedwongen worden van de tunnel gebruik te maken. Ook de treinreizigers zullen van en naar de treinen door de tunnel moeten. de Gelderlander, 3 juni 1971

De roep om verbetering van de spoorwegovergang van Wolfheze klinkt al sinds de jaren zeventig. Er zijn toen ook aanpassingen gedaan: een voetgangerstunnel en een bredere overgang. Volgens bewoners brengen die aanpassingen nieuwe onveilige situaties met zich mee. Voetgangers hebben helemaal geen zin onder het spoor door te moeten, via een trap, omdat ze tijd besparen door net als de auto’s en fietsers dwars over het spoor te gaan. Voor de meestal oude, blinde of slechtziende bewoners van Het Schild is een trap mentaal maar vaak ook fysiek een onoverkomelijk obstakel. „Een trap is voor iemand die blind of slechtziend is heel bedreigend”, zegt Ronald Polderman (71), die sinds drie jaar in het woonzorgcentrum leeft. „Veel mensen die ik ken zijn weleens van de trap gevallen.”

De ‘bewust vergeten voetpaden’, zoals het artikel in de Gelderlander het ontbreken van een stoep op de spoorwegovergang in de jaren zeventig omschrijft, leveren een verwarrende inrichting op. Veel voetgangers gaan niet door de speciale tunnel, maar rechtstreeks de overgang op, waar geen infrastructuur voor hen is aan gelegd.

De ‘automatische halve overwegbomen’ waar hetzelfde artikel naar verwijst, vormen ook een gevaar: die houden alleen voetgangers tegen die aan de rechterkant oversteken. Wie tegen de verkeersregels in links oversteekt, loopt juist tegen de overwegboom aan als hij denkt de overkant te hebben bereikt. Links oversteken gebeurt hier veel, omdat je dan niet eerst de drukke rijweg die over het spoor gaat hoeft te doorkruisen. „Alles wat je extra moet doen, doe je niet. Zo is de mensheid nu eenmaal”, zegt Jan Both (72), bewoner van Het Schild.

Hoog aantal incidenten

Ongelukken horenbij het leven. Maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde in 2018 dat het aantal incidenten op spoorwegovergangen „onacceptabel hoog” is. Jaarlijks zijn er tussen de twintig en vijftig ongelukken op spoorwegovergangen. En daarbij vallen gemiddeld elf doden.

ProRail zit er ook mee in zijn maag: al jaren verkondigt de spoorwegbeheerder dat „de beste spoorwegovergang geen overgang” is. Maar het is een kostbare klus de honderden overwegen die voor onveilige situaties zorgen, aan te passen.

Het gevaarlijkst zijn volgens ProRail de 180 openbaar toegankelijke overwegen die helemaal geen spoorbomen hebben (‘niet actief beveiligde overgangen’). In 2023 moeten al die onbeveiligde overwegen gesloten zijn, zegt ProRail, bijvoorbeeld door een weg om te leiden of door een weg onder het spoor door te laten lopen. Dat lijkt te gaan lukken. Het budget voor dat project is zo’n 200 miljoen euro, de helft wordt betaald vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), dat onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt. De rest komt uit de portemonnee van provincies en gemeenten.

Een ander ambitieus project is de aanpak van spoorwegovergangen die bewaakt worden en spoorbomen hebben, maar toch als problematisch gelden. Wolfheze is één van die 32 „verbeterlocaties” die prioriteit hebben, blijkt uit een interne lijst die NRC heeft ingezien. In totaal is er voor dat project met beveiligde overwegen een kleine 250 miljoen euro gereserveerd.

Er zijn nu nog zo’n 1.500 beveiligde overwegen in Nederland. In december informeerde ProRail-topvrouw Ans Rietstra de Tweede Kamer dat het overwegvrij maken van het reizigersnet 1,8 miljard euro gaat kosten, waarvan de Nederlandse overheid driekwart zou moeten betalen.

ProRail wil een veiliger spoor, maar ook „meer en snellere treinen” laten rijden. In Wolfheze roepen die ogenschijnlijk tegenstrijdige wensen vragen op. De inwoners stonden wel even te kijken toen daags na het dodelijke ongeluk met een groot bord naast de overgang extra ‘tienminutentreinen’ werden aangekondigd. „Deze spoorwegovergang zal op een testdag vaker en langer gesloten zijn dan u gewend bent.” Per uur rijden er soms wel twintig treinen langs het station. „Daarmee nemen de risico’s voor de bewoners toe en hun bereikbaarheid af”, schrijft de gemeente op haar site.

Behalve de Renkumse politiek hebben tal van organisaties kritiek geleverd op de situatie van het NS-station in Wolfheze. De overgang is volgens velen gevaarlijk en de perrons zijn zeer moeilijk bereikbaar voor het redelijke aantal rolstoelers en mensen met een kinderwagen. Bovendien leidt de onduidelijkheid over de schoonmaak van de tunnel tot verwaarlozing en vervuiling. De Nederlandse Spoorwegen hebben toegezegd nog eens goed te kijken naar het station. Algemeen Dagblad, 23 april 1992

„Het ging zo vaak nét goed, het moest een keer fout gaan”, zegt Schild-bewoner Jan Both. Samen met mede-bewoner Ronald Polderman zit hij in de raad die adviseert over mobiliteit. Elke dag willen bewoners het spoor over: om sigaretten te halen, koffie te drinken of naar de markt te gaan. Juist voor deze groep is de spoorwegovergang onveilig, zeggen Both en Polderman. Vooral rolstoelen en rollators leveren risicovolle situaties op, omdat de wieltjes in het spoor kunnen blijven hangen. In Het Schild worden op initiatief van ProRail oversteekcursussen gegeven.

De voetgangerstunnel uit de jaren zeventig. Een grote verkeerstunnel ligt op de tekentafel.

Harriët Hazeleger, de communicatiemedewerker die ook bij het gesprek aanwezig is, vertelt over de keer dat ze haar fiets onder de slagbomen door moest duwen omdat ze net te laat aan de overkant was. „Je hebt twintig seconden om over te steken nadat de bellen gaan rinkelen, en dat kan ook voor ziende mensen te weinig zijn.” Volgens ProRail worden „dichtlig--tijden” per situatie berekend en gemonitord om eventueel aanpassingen te kunnen doen.

Ook de bijna-ongelukken laten hun sporen achter. Carl Boelens (26) heeft zes jaar geleden samen met zijn broer een gezinswoning in Wolfheze betrokken. Het stadse leven lonkt, maar hij weet niet of hij er ooit iets kan betalen. Hij reist veel. Naar Utrecht, waar hij studeerde, of naar Arnhem, waar veel van zijn vrienden wonen. Die kennen Wolfheze vooral van de NS-omroeper, zegt hij: „Vanwege een aanrijding rijden er geen treinen.” Die aanrijdingen zijn grotendeels zelfdodingen. Boelens woont, net als de meeste dorpelingen, op gehoorsafstand van het spoor. „Ik hoor meerdere keren per jaar dat het mis is op het spoor, dat de trein moet remmen en een noodstop maakt. Getoeter, piepende remmen, en daarna soms de klap.”

Sinds april 2017 zorgt dat geluid voor extra spanning in zijn lijf. Op die dag haalt Boelens een man van het spoor, die zonder zijn hulp was doodgereden. „Mijn zus en ik kwamen zoals zo vaak met de auto oor een dichte spoorweg te staan”, zegt hij. Dit keer stak er een oudere man met een rollator aan de verkeerde kant over. Ze zagen hoe hij vast kwam te zitten in de rails. En toen hij weer los raakte, kon hij het spoor niet meer af omdat de bomen al naar beneden waren. Boelens ziet de man verstijven.

Boelens stapt uit, rustig nog. „De spoorweg is vrij breed en ik dacht dat de trein op het spoor verderop zou passeren.” ‘Zal ik u even helpen’, vraagt hij aan de man, en omdat hij denkt dat er geen gevaar dreigt, wil hij hem naar de rechterkant van de spoorwegovergang brengen, waar geen spoorboom is en ze de weg op kunnen komen. Dan ziet hij ineens de intercity naderen. Boelens staat met een voet nog op de rails als de claxon van de trein klinkt, daarna het piepende geluid van de remmen. De man en Boelens zijn net op tijd van het spoor af. „Ik zag jullie een stukje meegezogen worden door de trein”, zegt zijn aangedane zus later in de auto.

Sindsdien noemen ze hem in het dorp een held. Hij werd gevraagd voor de vrijwillige brandweer. Zelf noemt hij het toeval, zegt dat een ander waarschijnlijk hetzelfde had gedaan. Hij is nog een paar keer bij de man op bezoek geweest, die inmiddels aan ouderdom is overleden. „Ik vind het nog steeds heel naar als ik een intercity voorbij zie komen”, zegt Boelens.

Na dit bijna-ongeluk in 2017 werden er kleine aanpassingen aan het spoor gedaan. Er kwam onder meer een „veilige haven”, een omheind gedeelte in het midden van de overgang, waar mensen die de overkant niet op tijd redden kunnen wachten. In de praktijk was die plek bijna niet te vinden voor mensen met slecht zicht, of voor mensen in paniek. Daarom heeft ProRail later rood-witte markering aangebracht.

Hart in de keel

In een groot wit huis op steenworp afstand van het spoor woont Peter Peltzer (52), vrijwilliger bij de brandweer. „Iedereen in Wolfheze kent het geluid van een remmende trein”, zegt Peltzer, een lange man met een vriendelijk gezicht. Hij weet waar hij het over heeft. Als er een incident op het spoor is, wordt hij direct opgepiept. En omdat hij zo dichtbij woont, is hij er vaak als eerste. Soms verleent hij eerste hulp. Hij zegt dat hij in de twaalf jaar dat hij in Wolfheze, woont zestig of zeventig keer een suïcide of (bijna)-ongeluk op het spoor heeft meegemaakt.

De vrouw die op een druilerige avond net op tijd uit haar auto kon komen, waarna de trein op haar lege voertuig knalde. Weer een blinde man van Het Schild die het spoor op kwam, en er door Peltzer net op tijd vanaf werd gehaald. Een Chinese familie met kleine kinderen en een kinderwagen die via de spoorwegovergang het station op wilde toen er een trein aan kwam: pas toen hij schreeuwde, kon iedereen op tijd wegkomen. „Anders waren ze er niet meer geweest.” En nog veel meer, zegt hij, „maar dat heb ik verdrongen.” Sinds hij in Wolfheze woont, kijkt hij anders naar de trein. „Mijn vader had modeltreintjes. Het was voor mij iets onschuldigs. Maar nu… als ik de treinen voorbij zie knallen, zie ik ook een moordmachine.”

De incidenten hebben sporen bij hem achtergelaten. „Somsben ik in de tuin aan het werk, en hoor ik een trein remmen, toeteren, dan zit mijn hart meteen in mijn keel. Soms valt het mee, dan is iemand te dicht bij het spoor. Dan hoor je kleine toetertjes. Blije toetertjes noem ik ze. Andere keren hoor je die klap, en dan is het weer zover.” Peter Peltzer zucht. „Pas geleden vroeg ik nog aan mijn vrouw: waarom zijn we hier ook alweer gaan wonen? Misschien moet ik toch eens hulp zoeken.”

Op 23 juli 2021 hoort hij de klap ook. „Ik was er snel. Meneer Van Midloo leefde nog en vroeg of ik bij hem wilde blijven. Ik hoop dat ik toen het verschil heb kunnen maken. Ik heb in die minuten voor mijn gevoel een hele diepe band met hem ontwikkeld. Ik heb niet gezegd dat het goed zou komen, maar wel dat we alles zouden doen om hem te helpen. ‘Ik heb alle vertrouwen in u’, zei hij. Door de adrenaline heeft hij waarschijnlijk weinig gevoeld. Hij zei: ik heb pijn in mijn heup. Ik heb zijn hand vastgehouden tot hij in de ambulance lag.”

Bij Dorothé Wennekendonk, ten tijde van het ongeluk regiodirecteur van ProRail, komt het dodelijke ongeluk van afgelopen zomer ook hard aan. Ze is in de jaren daarvoor intensief betrokken bij gesprekken over de spoorwegovergang van Wolfheze – tussen de provincie, gemeente en ProRail. Die moeten samen beslissen of en op welke manier het spoor wordt aangepakt – en wie ervoor gaat betalen. „Het schokte iedereen in de organisatie”, zegt Wennekendonk. Ook bij de provincie Gelderland zitten ze met de handen in het haar, zegt Martijn Post, die al jaren aan het dossier Wolfheze werkt. „Wij proberen het spoor veiliger te maken, en dan gebeurt dit.”

Het bereiken van een akkoord kende een erg lange aanloop. In 2005 speelde het „dekselplan” al, herinnert Frans van Daal van de dorpsvereniging zich: het idee om het spoor te verlagen en de weg eroverheen te leggen. Dat is niet doorgegaan omdat het te duur was en er meer onderzoek moest worden gedaan.

De roep om een structurele aanpak van de overweg in Wolfheze bleef, zegt hij. Uit een risicoanalyse van de overgang in 2016 kwam een tunnel onder het spoor door als logische oplossing. Dan hoeft het verkeer de overweg niet meer over te steken. Maar die oplossing is duur, zeker voor een kleine gemeente als Renkum. „Zo’n ondertunneling kost al snel tientallen miljoenen euro’s, en mijn totale jaarlijkse begroting is 88 miljoen euro”, zegt PvdA-wethouder Marinka Mulder.

In 2018 wordt in samenwerking met de provincie Gelderland en ProRail een haalbaarheidsonderzoek afgerond. De kosten worden verdeeld tussen de regio en het Rijk, wordt na een onderhandeling besloten. Het plan kost 31 miljoen euro: 12 miljoen euro wordt betaald door de provincie Gelderland, 3 miljoen euro door de gemeente Renkum en de rest door het Rijk. Op de dag van het ongeval ligt het persbericht klaar om verzonden te worden.

Het is genoeg. Het tragische ongeval op de spoorwegovergang in Wolfheze, waarbij afgelopen vrijdag een bewoner van het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden Het Schild om het leven kwam, bewijst opnieuw hoe onveilig de spoorwegovergang in het dorp is. Het dorp is boos en geschokt, veel inwoners zagen het ongeval gebeuren. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze wil dan ook dat er veel meer vaart wordt gemaakt om een einde te maken aan de onveilige situatie. Website Dorpsbelang Wolfheze, 25 juli 2021

Een maand na het ongeluk brengen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland, en de gemeente Renkum naar buiten dat overeenstemming is bereikt over de nieuwe spooronderdoorgang, ook over de financiering ervan. Er komt een tunnel die al het verkeer onder het spoor door zal leiden. Maar er verandert niet meteen iets: de werkzaamheden staan gepland voor 2024 en 2025.

„Ik snap de vraag waarom het zo lang heeft geduurd”, zegt Dorothé Wennekendonk. „Ik denk soms wel: ik zou zo graag willen doorpakken, maar je hebt te maken met procedures van gemeenten en provincies die doorlopen moeten worden.” Wethouder Marinka Mulder: „Wij voelden de noodzaak al heel lang, maar konden de financiering niet alleen dragen. Daar moet je over praten, en dat kost tijd.” Post, van de provincie: „Maar we moeten ook beseffen dat we de samenleving als overheid niet 100 procent veilig kunnen maken.”

Dat er eindelijk een ondertunneling komt, voelt als een overwinning, vinden Het Schild-bewoners Ronald Polderman en Jan Both. „Maar ik vrees dat wij ouderen de vernieuwde onderdoorgang niet meer mee gaan maken”, zegt Both.

Heiko van Midloo was gek op treinen, zegt zijn dochter Yfke van Midloo. Met zijn kleinkinderen ging hij graag kijken bij het spoor. En hoewel hij ze niet kon zien, wist hij precies hoe laat de stoptrein ging, en hoelang het dan nog zou duren tot de intercity zou komen. „Op die dag is er toch iets misgegaan.” Haar vader hield ook van orgelspelen op zijn kamer, de kruiswoordpuzzel uit dagblad Trouw, en hij werd blij van de quiz die in de gemeenschappelijke ruimte van Het Schild werd gehouden. „Hij kon het niet laten ook de antwoorden aan de tegenpartij voor te zeggen”, zegt Yfke. Van Midloo verheugde zich op zijn 90ste verjaardag, die een week na zijn dood zou zijn. Yfke is lang in shock geweest, en gaat sinds het overlijden van haar vader naar een psycholoog. Haar zus was op de dag van het ongeluk naar hun vader onderweg, maar kon niet per trein verder reizen vanwege ‘een aanrijding op het spoor’. „Het leek alsof we in een film waren beland”, zegt Yfke. Ze haalt er troost uit dat brandweerman Peter Peltzer de hand van haar vader heeft vastgehouden. „Mijn vader wilde altijd heel graag aangeraakt worden, en Peter heeft dat gedaan.”

Er zijn spoorbomen, en voor die sluiten klinken de bellen, en toch is het onveilig.

