Hij is nog altijd verliefd op de bal, maar ook bang voor het zwarte gat

„Ik ben 40 en ben er nog steeds.” Was getekend Zlatan Ibrahimovic, spits van AC Milan en het Zweedse elftal. Voor een surpriseparty had zijn vrouw tientallen voetbalvrienden uitgenodigd. Ze kwamen bijna allemaal. „Omdat ik altijd mezelf ben gebleven.”

Hij heeft pijntjes, blessures en zag zijn (laatste) WK-droom in duigen vallen. Maar stoppen? Wat moet hij anders? Verknocht aan de bal, het geld, de aandacht en de kleedkamer. En hij vreest het zwarte gat.

Zijn eerste twee boeken heetten Ik Zlatan en Ik ben voetbal. Zijn derde boek, deze maand in vertaling uitgegeven, heet Adrenaline. Hij is nog even bezeten als in 2001 bij Ajax. Hij beschrijft hoe hij een opdracht van trainer Ronald Koeman negeerde, op advies van jeugdtrainer Marco van Basten. „Ik moest juist níet meeverdedigen, kon beter mijn krachten sparen, zei mijn idool.”

Zlatan is gezinsman én voetbaldier. Hij citeert een Braziliaanse journalist: „Ik wilde dat ik net zo’n intieme relatie had als Pelé met de bal.” Hij citeert ook een oud-trainer. „Een man die voor zijn vrouw kiest in plaats van de Champions League, dat is misschien wel echte liefde, maar geen echte man.”

Zlatan is een migrantenzoon van een Bosnische (moslim) vader en een Kroatische (katholieke) moeder. Hij groeide op in een achterbuurt van Malmö. Hij kreeg er later een standbeeld, dat alweer is neergehaald door boze fans, nadat hij aandeelhouder was geworden bij concurrent Hammerby. Ze doen maar.

Ferrari Enzo

Schaamte voor zijn rijkdom toont hij niet. Hij bezit een Zweeds bos waar zijn jeugdvrienden gratis op wild kunnen schieten. Hij identificeert zichzelf met de dierenwereld. „Ik leef instinctief, heb behoefte aan vrijheid, wil kunnen ontsnappen.”

Dure auto’s zijn een andere hobby. In dienst van Juventus, het speeltje van de Fiat-familie Agnelli, schafte hij een Ferrari Enzo aan voor 650.000 euro. Hij schrok van de prijs, maar wilde zich onderscheiden. „I am like a Ferrari among Fiats.”

Zo kocht hij ook het duurste huis van Malmö, ‘de roze villa’. De bejaarde eigenaren wilden niet weg, hij bleef net zo lang aan de deur kloppen tot ze eieren voor hun geld kozen. „Ik leed er flink verlies op.” Nu bezit hij een gerenoveerde kerk in Malmö. „Waar woont God? In een kerk.”

Zlatan heeft ook een penthouse in Milaan. „Ik ben hier om te geven, niet om te nemen”, zei hij in 2020 bij zijn terugkeer in San Siro. De directie paaide hem met de woorden: „Vraag ons alles wat je wilt en je krijgt het.” Hij zei: „Kijk, zo praat je tegen Zlatan.”

Waarom zitten al die mensen in ons vliegtuig? Zoon Zlatan op een lijnvlucht

Hij had net een avontuur bij LA Galaxy afgesloten met de woorden: „Zo, gaan jullie nu maar weer naar honkbal kijken.” Bij zijn debuut in LA maakte hij een wondergoal, bijna vanaf de middenlijn. „You wanted Zlatan, I gave you Zlatan”, zei hij na afloop.

Op de heenweg naar LA had hij een lijnvlucht genomen. Zijn zoontje kende alleen zijn privéjet en zei: „Pappa, waarom zitten al die vreemde mensen in ons toestel?”

Toen hij een paar jaar eerder twijfelde of hij bij Paris Saint-Germain (2012-2016) moest bijtekenen, zei hij: „Als jullie de Eiffeltoren vervangen door mijn standbeeld, denk ik erover na.” Hij had eigenlijk niet eens zin om in Frankrijk te voetballen. „Stadionnetjes met tweeduizend toeschouwers zijn niks voor Zlatan. Dus stelde ik mijn eisen zo belachelijk hoog, dat ze wel zouden afhaken, dacht ik.” De sjeiks van de Qatarese PSG-sponsor hapten toe. „Mino zei, vraag er dan ook een fiets bij. Geintje.”

Zaakwaarnemer Mino Raiola is ook een straatvechter. Ze zijn vrienden voor het leven. Toen Zlatan bedenktijd vroeg voor een volgende club, zat Raiola al in LA. Hij vond een nieuwe uitdaging voor de oude spits. Zlatan over Raiola: „Hij dendert door, je houdt hem niet tegen. En hij blijft net zo lang bellen tot je een keer opneemt.” Zijn gewiekste zaakwaarnemer citerend: „Je kunt niet stoppen, Zlatan. Ik moet eerst nog wat geld aan je verdienen.”