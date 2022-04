‘Het is historisch bepaald dat ik op deze plek zit. (..) Ik wil waarmaken dat ik recht heb op deze functie’ Willem-Alexander

‘De koning van Nederland heeft een symbolische functie. Hij staat model voor een land waarin iedereen in vrijheid kan leven. Ja, íédereen – behalve hijzelf en z’n familie. De koning is als een standbeeld dat je van alle kanten kunt bekijken. Jijzelf danst er omheen, terwijl dat standbeeld stokstijf stil blijft staan.

„Ik ben opgegroeid in de Arabische wereld, waar woorden als koning en president onmiddellijk associaties oproepen met bloed en strijd. Nog altijd leven ze daar als in de koningsdrama’s van Shakespeare, zo van: Richard III vermoordde Richard II, en die stak Richard I dood. Zo doen staatshoofden dat.

„Nee, dan het Nederlandse koningshuis. Voor mij heeft het een lieve uitstraling. De eerste keer dat ik er iets van merkte, was op Koninginnedag, eind jaren negentig. Ik woonde in een asielzoekerscentrum, ik mocht niet werken, niks verdienen. En opeens kon ik zomaar nieuwe schoenen kopen, zowat voor niks! Omdat de koningin een feest gaf – als in een sprookje.

„Dat Nederland een bijzonder soort koning heeft, begon ik beter te begrijpen toen ik een citaat las van prins Friso. Als kind heeft hij gezegd: ‘Je mag Alexander wel in elkaar slaan, maar zorg dat hij niet doodgaat, want dan moet ik koning worden.’

„Toen dacht ik: hé, de koning zit hier op een troon waar niemand anders op wil zitten, zelfs zijn eigen broer niet. Daarover heb ik jarenlang nagedacht. Het leek me een mooi thema voor een roman. Begin vorige maand is die verschenen.

„De Willem-Alexander in mijn boek wil helemaal geen koning zijn. Hij bevrijdt zichzelf uit het paleis door een tunnel naar buiten te graven, met een gouden lepeltje. Hij slaat op de vlucht: niet voor het volk, maar náár het volk. De echte Willem-Alexander zei bij z’n dertigste verjaardag, toen hij nog kroonprins was: ‘Het is historisch bepaald dat ik op deze plek zit. Ik wil waarmaken dat ik recht heb op deze functie.’ Dat klonk als een ingestudeerde tekst. In diezelfde jaren zei hij ook dat hij die kroon niet hoefde als hij niet met Máxima mocht trouwen. Daar sprak de man, niet de pop.

‘Een monarchie heeft wel iets moois, vind ik, voor een land dat niet meer in God gelooft. Zonder magie, zonder romantiek is het leven veel te saai. Het is ontroerend en tragisch tegelijk dat Nederland één familie in een gouden kooi koestert.

„Het bijzondere aan die Oranjeliefde vind ik dat Nederlanders vooral in een spiegel naar zichzelf zitten te staren. Jullie werken dag en nacht aan een land dat perfect moet zijn, net zo perfect als de koninklijke familie in die kooi. Eén ding vergeten jullie: dat is onmenselijk. Als mensen vijfhonderd jaar zouden worden, willen jullie het liefst doorwerken tot de 467ste verjaardag. En schande roepen als de koning losbreekt met z’n speedboot, of z’n 18-jarige dochter een tuinfeestje geeft.

„Ik geloof dat iedere Nederlander vastzit in zijn eigen kooi van emoties en gedachten. Het is de kunst van het leven hieruit te ontsnappen, net als de prins in mijn boek. Leef, mens. Leef!”

Rodaan Al Galidi is dichter en schrijver, geboren in Irak en sinds 1998 in Nederland. Onlangs verscheen zijn roman De onbekende belevenissen van prins Willem-Alexander.

Willem-Alexander is koning van Nederland sinds 30 april 2013. Zijn verjaardag, 27 april, geldt als een nationale feestdag.