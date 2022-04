Als je denkt dat de prijzen bij de pomp en in de supermarkt de pan uit rijzen, houd dan je internetrekening de komende maanden in de gaten. Ook providers kampen met de gierende inflatie. Drie keer raden wie daarvoor opdraait. Het providerseizoen is weer geopend. Ziggo gaf vorige week het startschot: de kabelprovider kondigde een snelheidsverhoging aan vanaf 1 juli. Dat is een zoetmakertje om de jaarlijkse prijsverhoging minder zuur te laten smaken. Samen met KPN is Ziggo marktleider in breedbandinternet. Ze hebben elk zo’n drie miljoen internetklanten.

Ziggo baseerde vorig jaar driekwart van de prijsverhoging op inflatiecorrectie. Ook KPN past per 1 juli de prijzen aan, maar zal vermoedelijk niet de volledige inflatie verwerken in de nieuwe tarieven – dan rennen de klanten gillend weg. Je mag immers opzeggen bij zo’n zomerse tariefswijziging. De kleinere breedbandproviders T-Mobile en Delta kiezen voor een inflatiecorrectie aan het einde van het jaar.

Het loont om regelmatig van provider te wisselen, net zoals je je zorgverzekering jaarlijks tegen het licht houdt. Om over te stappen, moet er wel iets te kiezen zijn in je meterkast. Bijna heel Nederland heeft kabel, ruim de helft van de huishoudens heeft toegang tot glasvezel. Er wordt veel glasvezel aangelegd maar in de grote steden is het relatief schaars.

Kabel biedt één gigabit downloadsnelheid, genoeg voor de meeste huishoudens. Maar het abonnement is prijzig vanwege het tv-pakket; concurrentie ontbreekt vaak of is veel trager.

Grootverbruikers zweren bij glasvezel, waarmee je net zo snel kunt uploaden als downloaden. Helaas is niet op alle glasvezelnetten goede concurrentie mogelijk. Zeker niet op netwerken waar KPN de lakens uitdeelt en de huurtarieven voor andere providers bepaalt.

Om regelgeving te voorkomen, beloofde KPN vorige maand ‘spontaan’ lagere huurtarieven voor zijn glasvezelnet. Volgens concurrent T-Mobile, dat bij KPN huurt, is het nog te duur.

Met KPN’s voorstel, denkt de Autoriteit Consument en Markt, kunnen Nederlandse huishoudens in 2026 bij elkaar zo’n 200 miljoen euro besparen op hun vaste internetverbinding. Dat scheelt 8 miljoen huishoudens 25 euro per jaar.

Dat kan beter. Als ik nu van provider wissel, ga ik van bijna 110 euro (90 euro voor ‘vast’, zo’n 20 euro voor het mobiele abonnement) naar 70 euro per maand. Per jaar scheelt dat 480 euro.

Omdat breedband en mobiel in één pakket goedkoper zijn, wissel je meestal beide abonnementen. Overzetten van je mobiele nummer is vrij pijnloos. Simmetje erin, klaar. Er is kwaliteitsverschil, maar de Nederlandse netwerken presteren op de meeste plekken goed, uitstekend of uitmuntend.

Wisselen van vaste aanbieder is veel ingrijpender. Misschien gebruik je nog een mailadres dat gekoppeld is aan je provider. Sinds 2020 beloven providers je mail nog een half jaar door te sturen – lang genoeg om iedereen op de hoogte te stellen van de verhuizing.

Angst voor technische aanpassingen is een grote drempel. Achter de meterkast geldt de Wet van het handige neefje. Hoe meer apparaten in je huis veranderd moeten worden met hulp van een handig neefje, des te kleiner de kans dat je overstapt.

Die wet geldt bijvoorbeeld voor mensen die gehecht zijn aan hun tv-abonnement en geen andere afstandsbediening willen gebruiken. Of voor diegenen die niet graag poeren in routerinstellingen of het wifinetwerk. Het werkt toch?

Providers willen je graag hun wifiversterkers verkopen of verhuren: nog meer apparaten waarvoor het neefje moet opdraven. Maar als je je thuisnetwerk los van je provider inricht, geeft dat in de toekomst meer vrijheid om van aanbieder te wisselen. Je hoeft zelfs niet meer het modem van de provider te gebruiken. Zo word je weer baas in eigen meterkast.

Marc Hijink schrijft over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC

