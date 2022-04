Gemeente Amsterdam wint kort geding om sluiting darkstore Zapp

Flitsbezorger Zapp moet definitief een van de zes vestigingen in de stad sluiten, zo heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door het bedrijf. De gemeente had de darkstore gesloten, omdat die overlast in de buurt veroorzaakte. Volgens de rechter is het gebruik van het pand door Zapp in strijd met het bestemmingsplan, waarin staat dat het bedoeld is voor een post- en telecommunicatiebedrijf of detailhandel. „Deze uitspraak geeft aan dat de gemeente de instrumenten heeft om de leefbaarheid van woonwijken te beschermen,” zegt de Amsterdamse wethouder van ruimtelijke ordening Marieke van Doorninck.

Een flitsbezorgdienst bezorgt boodschappen die via een app zijn besteld. Volgens de rechtbank is dit niet vergelijkbaar met een postdienst. Een postdienst is bijvoorbeeld niet alle uren van de dag actief. Een winkel is het ook niet, „omdat winkelend publiek de darkstore niet kan in- en uitlopen om fysiek zelf producten uit te kiezen en te kopen”. De rechter vindt verder dat de leefbaarheid in de straat waar de darkstore gevestigd is, erdoor onder druk komt te staan. „Zo leiden de vele fietstransportbewegingen van de koeriers en de leveranciers, het laden en lossen van de darkstore en het parkeren van (brom)fietsen tot verkeersonveilige situaties in de straat waar tevens een basisschool is gevestigd,” staat in de uitspraak.

„Darkstores zijn vaak gevestigd in wijken, waar ze zorgen voor verkeersoverlast en inbreuk maken op de openbare ruimte”, zegt Van Doorninck. „Als gemeente moeten we dan de regie overnemen. Wij bepalen waar ze zich wel kunnen vestigen, en onder welke voorwaarden. Dat beleid zal ook invloed hebben op bestaande darkstores. We zien ze op plekken waar ze overlast veroorzaken en waarvan we weten: dat is geen geschikte plek.”

Distributiecentra

De wethouder wijst op drie distributiecentra in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp, die vorige week vrijdag al bericht kregen dat ze moeten sluiten. Ook deze drie locaties, van flitsbezorgers Getir, Zapp en Gorillas, zitten daar niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, vindt de gemeente. De bedrijven hebben nog niet gereageerd op het besluit.

Eind januari besloot Amsterdam tot een stop op nieuwe vestigingen van flitsbezorgers. Ook Rotterdam besloot verdere uitbreiding van dit soort bedrijven te verbieden. In Utrecht mogen flitsbezorgers sinds half februari alleen nog met een vergunning van de gemeente een nieuwe locatie openen. Ook in die stad is er eerder een darkstore gesloten vanwege overlast, zegt een woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder. De gemeente Rotterdam werkt ook aan een aangepast bestemmingsplan en zegt bij darkstores die overlast veroorzaken te „handhaven waar mogelijk”.

