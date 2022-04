Geen snipper bewijs, toch moet zakenman Kavala levenslang de cel in

Zodra de rechters hun vonnis uitspreken tegen zakenman en filantroop Osman Kavala en zijn zeven medeverdachten, breekt de hel los in de rechtbank in Istanbul. Kavala krijgt levenslang voor zijn vermeende poging om de regering omver te werpen tijdens de Gezi-protesten in 2013. De anderen krijgen achttien jaar cel voor hun rol daarbij. De tweehonderd mensen op de tribune, veelal familieleden, vrienden en collega’s van de verdachten, gaan op hun stoelen staan en schreeuwen verwensingen naar de rechters.

Kavala, die de zitting bijwoont via een videoverbinding vanuit een zwaarbewaakte gevangenis, loopt met gebogen hoofd de kamer uit waar de camera staat. De videoverbinding wordt verbroken. In de rechtszaal huilen velen van de schok en ontzetting. Ze beginnen als één man ‘overal Taksim [plein in Istanbul, red.], overal verzet’ te scanderen, de populairste slogan tijdens de Gezi-protesten. Tientallen mobieltjes gaan de lucht in om het te filmen. De rechters worden door de beveiligers afgevoerd uit de zaal.

‘Politiek showproces’

Zo kwam er maandag een eind aan een strafrechtelijke vervolging die 4,5 jaar heeft geduurd en die door mensenrechtenorganisaties een ‘politiek showproces’ wordt genoemd. Al die tijd zat Kavala in de gevangenis, zonder te zijn veroordeeld, zonder zelfs te zijn verhoord door een aanklager. De zaak is behandeld door in totaal twintig verschillende rechters. En sinds de invoering van het presidentiële systeem in 2017 heeft president Erdogan grote invloed op de benoeming van rechters en aanklagers.

„28 Maanden terug oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat politieke redenen een rol speelden bij mijn detentie”, zei Kavala in zijn slotpleidooi. „De ontwikkelingen na dit vonnis, te weten mijn vrijspraak, vrijlating en hernieuwde arrestatie op dezelfde dag, en de beschuldigingen van de president en andere politici, maakten dit proces volledig misvormd door politieke invloed, en veranderden mijn detentie in een daad van vrijheidsberoving door machtsmisbruik.”

Kavala geldt als een van de belangrijkste personen in het maatschappelijke middenveld in Turkije. In alles is hij tegenpool van Erdogan. Hij richtte in 2002 Anadolu Kültür op, een van de toonaangevende kunst- en cultuurinstellingen van Turkije. Het instituut organiseerde talrijke projecten om het culturele erfgoed van minderheden te behouden, en verzoening te bevorderen tussen Turken, Armeniërs en Koerden. Hiervoor ontving hij in 2019 de Europese Archeologische Erfgoedprijs.

Persoonlijke zaak

Maar voor Erdogan is Kavala een vijand van de staat. Hij beschuldigt hem ervan de protesten rond het Gezipark op het Taksimplein te hebben georganiseerd, die zich verspreidden door heel Turkije. Volgens Erdogan waren die een poging hem omver te werpen. „Een man die terroristen financierde tijdens de Gezi-protesten zit in de gevangenis”, zei Erdogan, die Kavala al schuldig bevond voordat hij was veroordeeld. „Waarom zou onze rechterlijke macht een onschuldige man arresteren?”

Vanaf het begin van de zaak tegen Kavala was duidelijk: dit is iets persoonlijks voor Erdogan. Hij zag Gezi als een verlengstuk van de Arabische opstanden, die na 2011 de ene na de andere autocraat uit het zadel lichtten. Volgens de aanklacht tegen Kavala werden bij die opstanden en bij Gezi dezelfde slogans gebruikt, en werden beiden gefinancierd door de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros. En wie zat in het bestuur van Soros’ Open Society Foundation in Turkije? Juist, Kavala.

Het doel van de aanklacht is tweeledig. Enerzijds worden maatschappelijke organisaties neergezet als een gevaar voor de Turkse samenleving. Het doel van Anadolu Kültür zou zijn om maatschappelijke verdeeldheid te zaaien en sociale desintegratie te veroorzaken door middel van projecten die gericht zijn op etnische en religieuze minderheden. Want daarmee vormt de organisatie een ideologische bedreiging voor Erdogans doel om van Turkije een homogene soennitische natie te maken.

Maar de aanklacht diende volgens Kavala nog een belangrijk doel: „De Gezi-protesten criminaliseren, en de wil van honderdduizenden burgers die aan de evenementen deelnamen in diskrediet brengen met behulp van het fictieve scenario over George Soros en mij.” Kavala heeft zijn sympathie voor en betrokkenheid bij Gezi nooit ontkend. Maar net als historici meent hij dat de protesten een spontane uiting van onvrede waren over plannen om het Gezipark te veranderen in een winkelcentrum.

Complottheorieën

De aanklacht leverde geen snipper bewijs dat Kavala in verband brengt met criminele activiteiten, maar was volledig gebaseerd op ongefundeerde beschuldigingen en complottheorieën die eerder in de regeringsgezinde media circuleerden. Dat nam soms absurde vormen aan. Zo diende het feit dat hij enkele plastic tafels en stoelen had gekocht voor de demonstranten, evenals pogaça, een soort broodje, als bewijs dat hij de protesten had georganiseerd en gefinancierd.

De rechters lieten zich tijdens het proces niet leiden door de feiten. Een van de rechters die Kavala veroordeelden was bij de parlementsverkiezingen van 2018 kandidaat geweest voor Erdogans regerende AK-partij. Kavala’s advocaten probeerden hem op de laatste zittingsdag nog te wraken. Maar dat werd door de voorzitter van de rechtbank afgewezen met het argument dat het bedoeld was om het proces te verlengen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens concludeerde in 2019 dat er niet genoeg grond was voor Kavala’s aanhoudende detentie, dat zijn rechten waren geschonden en dat hij meteen moest worden vrijgelaten. Hoewel dat vonnis in principe bindend was, werd het door de Turkse rechtbank genegeerd. Daarom begon de Raad van Europa eind vorig jaar een inbreukprocedure tegen Turkije, die kan leiden tot het intrekken van het Turkse stemrecht of lidmaatschap van de Raad.

De internationale publiciteit en afkeuring over de zaak wekken slechts woede bij Erdogan. Dit leidde bijna tot een diplomatiek conflict. Toen westerse ambassadeurs vorig jaar aandrongen op een „rechtvaardige afhandeling” van de zaak, dreigde Erdogan hen prompt het land uit te zetten. Het leidt tot geruchten dat Erdogan erop uit is om de (juridische) banden tussen Turkije en het Westen, die ruim zeventig jaar zijn verankerd door zijn lidmaatschap van de Raad van Europa, door te snijden.