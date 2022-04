F1-race Zandvoort kan ook dit jaar doorgaan na uitspraak rechter

Circuit Park Zandvoort heeft terecht een vergunning gekregen van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor het organiseren van Formule 1-races. Dat heeft de bestuursrechter in Haarlem dinsdag bepaald in een bodemprocedure die was aangespannen door meerdere natuurorganisaties. Zij maakten bezwaar tegen de stikstofuitstoot van het circuit, maar de rechter ging daar niet in mee. De uitspraak betekent dat de Grand Prix in Zandvoort, die op de planning staat voor zondag 4 september 2022, door kan gaan.

De milieuorganisaties, waaronder Milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB), vinden dat de stikstofuitstoot van de F1 in Zandvoort te hoog is en dat deze grote schade toebrengen aan de natuur rondom het circuit. Ze wilden de vergunning van het circuit daarom laten intrekken. Daarover verloren ze in augustus 2021, kort voor de eerste Grand Prix in Zandvoort sinds jaren, echter al een kort geding. Op dat moment liep de bodemprocedure al en volgens de voorzieningenrechter was die procedure nodig om een oordeel te kunnen vellen over de vergunning.

De rechtbank concludeert nu dat de vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie en daarmee geen „significante gevolgen” heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied. Dat komt doordat er op het circuit tegenwoordig jaarlijks nog op maximaal 28 dagen auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen mogen plaatsvinden, terwijl deze voorheen het hele jaar door toegestaan waren. Daarnaast is in de vergunning een emissieplafond - waarmee de uitstoot van verzurende en luchtverontreinigende wordt beperkt - opgenomen. Volgens de rechtbank is de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning daardoor „altijd minder” dan in de oude situatie was toegestaan.

Hoger beroep

MOB-jurist Valentijn Wösten laat weten bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak en waarschijnlijk een verzoek in te dienen om een voorlopige voorziening, schrijft persbureau ANP. Dat betekent volgens hem dat de milieuorganisatie met het oog op het doorgaan van de Grand Prix in september „medio mei of juni” een voorlopig oordeel heeft van de hoogste bestuursrechter.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk zegt alle rechtszaken die nog gaan komen tegen een Grand Prix in Zandvoort „met vertrouwen tegemoet” te zien. „Dit was de 35e juridische procedure die we hebben gevoerd voor een vergunning of een aanvraag, en we zijn voor de 35e keer in het gelijk gesteld”, aldus Van Overdijk. Hij noemt het daarnaast „wel duidelijk” dat de organisatie zich aan de regels heeft gehouden.

