Dubieus geld en faillissementen: waarom de Britse overheid voetbalfans gaat beschermen

Is het in orde dat clubs worden overgenomen met geld uit Rusland (Chelsea), Saoedi-Arabië (Newcastle United), Abu Dhabi (Manchester City), de Verenigde Staten (Manchester United)? Wat betekent het voor fans als grote clubs een elitecompetitie willen oprichten om nóg meer geld te kunnen verdienen aan televisierechten, sponsoring en kaartverkoop? Kunnen clubs en bonden zelf bepalen welke koers volkssport nummer één vaart? Of komt er een moment dat de overheid ‘het voetbal’ moet beschermen?

Voetbal is in zekere zin een schaduwwereld. Eigen regels, eigen rites – het publiek komt altijd, kijkt altijd, wijkt nooit. Maar deze week kwam, in Engeland, inderdaad het moment dat de overheid een besluit nam: tot hier en niet verder. Voetbal drijft zó ver af van het publiek, vindt het Britse ministerie voor Sport , dat er ingegrepen moet worden. Clubs moeten vrijheid inleveren, komen onder toezicht, mogen zich niet meer zomaar laten overnemen door eigenaars met een grote zak geld. Het is tijd, schreef de staatssecretaris, „om het voetbal te repareren”.

De BBC noemt het een „belangrijk moment in de historie” van de sport. Voor het eerst besloot een overheid – die van het land met de belangrijkste voetbalcompetitie ter wereld – de macht weg te nemen van een nationale of internationale voetbalbond en zélf belangrijke regels te gaan bepalen én handhaven.

Lees ook: de ontmanteling van de Super League, binnen 48 uur

Shirtverbranding

Een serie pijnlijke gebeurtenissen heeft geleid tot het besluit. Het is een nagalm van de gebeurtenissen in de nacht van 18 op 19 april 2021. Twaalf Europese clubs, waaronder zes Engelse topploegen, besloten de Super League op te richten. Ze wilden een eigen competitie. Miljardencontracten zouden ze sluiten voor tv-rechten, ze zouden zo’n grote financiële slag slaan dat de beste spelers in de wereld alleen nog voor deze twaalf clubs zouden uitkomen. Ze zouden nationale competities tot een detail maken.

Het riep enorme emoties op, ook bij fans van clubs die wilden meedoen aan de Super League. Het veld van Manchester United werd bezet door supporters, Liverpool-fans verbrandden een shirt van hun club, bij Chelsea werd een protestmars gehouden. Supporters spraken van verraad en eisten voetbal op als de sport van het volk. Na een dag hadden de belangrijkste sponsoren zich al teruggetrokken en was de competitie verleden tijd.

De nacht en de protesten leidden in Engeland tot een parlementair onderzoek naar de staat van het moderne voetbal, al was het niet de enige reden. Bury, een club die in de League One (derde niveau) speelde, ging in 2019 failliet na een mislukte overname en verdween. Fans lagen huilend voor het stadion. Championship-ploeg Derby County kreeg dit seizoen 21 punten in mindering vanwege ernstige financiële wanorde en gedoe met de eigenaars. De club, onder leiding van ex-international Wayne Rooney – degradeerde kort geleden uit het Championship (tweede niveau).

Er was ook nog de overname van Newcastle United door het investeringsfonds van Saoedi-Arabië, die veel kritiek opriep vanwege de ernstige mensenrechtenschendingen in dat land. Onlangs volgden problemen bij Chelsea, dat de tegoeden van de Russische eigenaar Roman Abramovitsj niet meer kan aanspreken én zelf geen geld meer mag verdienen door de oorlog in Oekraïne.

Overeenkomst tussen al die gebeurtenissen: voetbalclubs hebben het zwaar, gaan ten onder of worden verkocht, zonder dat de fans er enige invloed op hebben.

Afgelopen november al kwam de parlementaire commissie met tien aanbevelingen om het Britse voetbal gezonder te maken. Zo zou een onafhankelijk toezichthouder moeten zorgen dat voetbal in Engeland ophoudt zichzelf van „crisis naar crisis” te slepen.

We regelen het zelf wel

Nu heeft de Britse overheid bekendgemaakt dat het de belangrijkste voorstellen overneemt. Zo komt er een onafhankelijk toezichthouder. Die zal straffen mogen opleggen aan clubs die financiële afspraken niet nakomen. Supporters moeten volgens de overheid een democratische stem krijgen bij belangrijke beslissingen die clubs nemen.

Ook komt er een toets voor potentiële nieuwe eigenaren van clubs. Ze moeten bijvoorbeeld gegevens overleggen over de herkomst van het geld waarmee ze de club willen kopen. Zo’n bepaling kent Nederland ook, maar daar houdt voetbalbond KNVB toezicht, en niet de overheid.

Precies daarin zit de grote verandering in Engeland: de overheid neemt verantwoordelijkheid voor het voetbal en laat die niet meer – zoals historisch altijd gebeurde – aan de voetbalbonden en clubs zelf.

De clubs in de Premier League willen nog steeds geen onafhankelijke toezichthouder, lieten ze direct na het overheidsbesluit weten. Ze komen zélf wel met maatregelen om fans meer macht te geven, schreven de clubs in een reactie. De clubs rekenen erop dat de overheid ziet hoe succesvol de Engelse competitie is. Dat het „een van de meest succesvolle exportproducten” is van het land. Ofwel: we regelen het zelf wel.

Lees ook: Manchester City wordt rechtstreeks gefinancierd door Abu Dhabi, blijkt uit gelekte documenten

Een strijd dus. Waarbij het zwakke punt in de beslissing van de Britse regering zit in het ontbreken van duidelijke deadlines. Het is onduidelijk wanneer de toezichthouder aan het werk kan, hoe die precies wordt georganiseerd, welke straffen op overtredingen door clubs staan. En in een laag tempo schuilt ook gevaar. Chelsea wordt vermoedelijk snel overgenomen door een nieuwe rijke ondernemer – een aantal is nog in de race. Voor Derby County geldt hetzelfde. Precies de momenten dat vreemd geld het voetbal in kan rollen en clubcultuur kan veranderen zonder dat supporters er iets aan kunnen doen.

Nóg een risicomoment: de Super League mag dan zijn verdwenen, een soortgelijk plan lijkt er wel door te komen. De Europese voetbalbond UEFA wil vanaf het seizoen 2024-2025 de Champions League opnieuw organiseren. In plaats van acht poules van vier clubs moet er een competitie-opzet met een lange ranglijst voor 36 clubs komen. Grote ploegen uit de belangrijkste voetbalcompetities krijgen meer kans om zich te plaatsen voor de Champions League ten opzichte van kleinere ploegen.

Het betekent dat er, net als bij de plannen voor de Super League, een elite-competitie kan ontstaan met veelal dezelfde deelnemers en heel weinig kans op verrassende uitslagen en winnaars. Voetbalsprookjes worden nog zeldzamer.

Protest is er ook tegen deze ‘nieuwe Super League’, vooral door fancollectieven in Europa. Maar massaal is het niet. Er zijn geen shirtverbrandingen, verstoring van trainingen of optochten. De elitecompetitie wordt vrijwel zeker ingevoerd, zonder dat het grote publiek er erg in heeft gehad. Supporterscollectief Nederland ziet het lijdzaam aan, schrijft het in een bijdrage op de website: „De hervormingen zijn deels een kopie van de vorig jaar verguisde Super League. De plannen zijn uitsluitend in het voordeel van de grote clubs uit de grote competities, die meer plekken krijgen, meer wedstrijden gaan spelen en dus meer verdienen.”

De fans zijn de dupe, vindt Supporterscollectief Nederland. Kaartjes worden „onbetaalbaar”, reiskosten niet op te brengen en de extra Champions League-duels zullen „ten koste gaan van de animo voor wedstrijden in de nationale competitie en beker”. De UEFA ontkent het – méér wedstrijden is juist goed voor de fans, vindt de bond – maar wat hier gebeurt is precies wat de Engelse overheid wil stoppen: fans die slachtoffer worden van het grote geld.

Dus is de strijd tussen de clubs in de Premier League en de Britse overheid belangrijk voor het voetbal in heel Europa. Want lukt het de regering, die zich aan de kant van de fans schaart, om de autonomie in het topvoetbal te breken?