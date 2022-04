De Franse regisseur Jean Eustache lijkt geleefd en gewerkt te hebben volgens het handboek ‘hoe maak ik van mezelf een mythe’? Eustache (1938-1981) was afkomstig uit een arbeidersmilieu. Voor filmmakers in het kielzog van de nouvelle vague was dat een bepaald ongebruikelijke afkomst. Zijn eerste film zou hij hebben gefinancierd met het geld dat zijn vrouw gapte uit de kas van het beroemde filmtijdschrift Cahiers du Cinéma. Daar werkte ze op de administratie.

Eustache leefde woest en chaotisch. Vrienden meldden dat hij op de set de indruk kon wekken vaak tégen zijn eigen film te werken. Hij maakte op 42-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Op zijn slaapkamerdeur hing een briefje: ‘Hard genoeg kloppen om een dode te wekken.’

Dat zijn allemaal fraaie elementen voor een zwart-romantische kunstenaarsbiografie. Wat ook goed werkt voor mythevorming: Eustache’ films waren na zijn dood decennialang nauwelijks te zien. Zijn zoon Boris Eustache kwam steeds weer met nieuwe bezwaren op de proppen en wilde de films niet vrijgeven. Daar komt nu eindelijk verandering in. Filmbedrijf Les Films du Losange heeft Boris Eustache eindelijk zover gekregen de films beschikbaar te maken voor restauratie; een doorbraak. Als eerste staat La maman et la putain (‘De moeder en de hoer’) uit 1973 op het programma; de film waarmee Eustache naam maakte.

Jean-Pierre Léaud speelt Alexandre, het alter ego van de regisseur, in een monumentale film die liefst drie uur en 40 minuten in beslag neemt. Gevraagd naar de redenen voor die lange duur, haalde Eustache zijn schouders op: waarom zou alleen een grote spektakelfilm langer dan twee uur mogen duren? Waarom zou een film over intieme aspecten van het leven niet zo lang mogen zijn?

La maman et la putain speelt zich nadrukkelijk af in de nasleep van mei ’68. De revolutie is mislukt – tenminste in de ogen van de revolutionairen zelf. De revolutionaire retoriek is niet helemaal uitgestorven, maar echte betekenis heeft dat niet meer. Alexandre is een rusteloze en praatgrage dandy en bohémien. Geld heeft hij niet, maar werken is beslist geen optie. ‘Ne Travaillez Jamais!’ luidde immers de leuze van mei ’68. Alexandre eet en drinkt niettemin prima. „Geen geld hebben is geen reden om niet goed te eten.”

Alexandre leeft van en met twee vrouwen: Marie (Bernadette Lafonte) die een boetiek heeft en verpleegster Veronika (Françoise Lebrun). De zoektocht naar een nieuwe, vrijere manier van leven brengt een oneindige stroom complicaties met zich mee. Alexandre wil zich misschien oprecht losmaken van al zijn traditionele verwachtingen over vrouwen, seks en relaties. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. La maman et la putain kan op hernieuwde actualiteit bogen, aangezien het ‘poly-amoreuze’ ideaal van open liefdesverhoudingen weer op warme belangstelling kan rekenen.

De komende jaren moet blijken of de films van Eustache standhouden. Een gladde, perfect opgepoetste digitale restauratie kan een koud en meedogenloos medium zijn. Maar La maman et la putain is nog steeds een overweldigende film – een mythische figuur waardig.

Peter de Bruijn is filmrecensent.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven