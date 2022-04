Domweg gelukkig

48 uur na het laatste coronasymptoom bereidde ik me voor om de deur uit te gaan. Juichend rukte ik de pyjama waar ik twee weken in had gewoond van mijn lijf en dook de kledingkast in. Alles zat echter te wijd, alsof de koorts mijn lichaam had laten krimpen, en omdat ik me met de huidige inflatie geen slankheid kon permitteren belde ik dus maar vriendin Katinka, van wie ik nog een diner tegoed had, om zo weer in mijn garderobe te passen.

„Heb je nou een pyjama aan”, vroeg ze toen ik haar thuis ophaalde. We besloten om bij de Van der Valk ernaast wat te gaan eten. Eenmaal boven kregen we een tafeltje met uitzicht op station RAI, de A10, en een berm waar al een paar jaar geen liefde en aandacht meer in was gestopt.

„Wat lijken de autootjes klein, het is net Madurodam!”, juichte ik, dolgelukkig dat ik weer eens ergens anders uit het raam kon kijken dan thuis. Gezond zijn was geweldig, dat ik dat voorheen altijd zo voor lief had genomen was me een raadsel. Ik rook de vettige hoofdhuid van de kale bejaarde naast ons en was alleen maar verheugd dat ik weer reukzin had. De smaakrijkdom van de amuse was verlammend, het voorgerecht zo mooi opgemaakt dat ik er haast in bleef. Jemig, dacht ik, gelukkig heb ik slechts vijf zintuigen, ik wist echt niet of ik nog meer had aangekund. Alles was een feest, alles was bijzonder en dat deelde ik om de minuut weer mee aan mijn tafelgenote, die na de tweede gang het dessert annuleerde, omdat ze mijn hervonden levenslust niet meer trok. Ik probeerde nog te dimmen maar kon toen de frietjes op tafel kwamen me echt niet inhouden en onder mijn vreugdekreten vroeg ze om de rekening.

Na het afscheid besloot ik naar huis te wandelen. Ik zweefde van geluk dat ik mijn huis uit was, dat mijn lichaam geen pijn meer deed. De nieuwbouwwijk leek licht te geven in het donker en verliefd vroeg ik me af waarom ik nooit eerder de schoonheid van beton, onkruid en zwerfafval had ingezien. Ik dacht aan ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem, waarin hij dicht dat hij liever de „grauwe, stedelijke wegen” heeft, omdat alles veel is „voor wie niet veel verwacht”. Veertien dagen eenzame afzondering hadden de buitenwereld overvol gemaakt. Zo liep ik door de nacht, ieder zintuig in de fik, compleet genezen en vastbesloten om me tot ziekmakens toe aan de wereld te verzadigen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.