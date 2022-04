De reis naar het toernooi werd voor deze Oekraïense hockeyploeg ineens een vlucht

„Wij zijn één hockeyfamilie, en familie zorgt voor elkaar”, zegt Sergio Mignardi, de voorzitter van de Italiaanse hockeyfederatie. Midden april zou het vrouwelijke hockeyteam Sumchanka, de kampioen van Oekraïne, in het Noord-Italiaanse Cernusco deelnemen aan de Club Trophy, het op één na belangrijkste Europese hockeytoernooi voor clubs. Maar de oorlog in Oekraïne zette de reis plotseling op losse schroeven.

Sumchanka is een club uit Sumy, een voornamelijk Russisch sprekende stad in het noorden van Oekraïne, op minder dan 50 kilometer van de Russische grens. Vorige maand werd de stad gebombardeerd. De speelsters in Italië krijgen was vanaf dat moment belangijker dan het hockeytoernooi. Hun reis werd een vlucht, weg uit Oekraïne - een zaak van lijfsbehoud. De Italiaanse federatie besloot te helpen.

Vóór de oorlog uitbrak, hadden de hockeysters van Sumchanka al contact gezocht met het vrouwenteam van de Noord-Italiaanse stad Bra, waar ze een week voor het toernooi wilden gaan trainen. Het lag voor de hand dat de speelsters daarheen zouden reizen. Maar de logistieke kant van de zaak bleek complex. Toen kwam de Nederlandse assistent-coach Hien The (45), die de Oekraïense hockeyvrouwen al vijf jaar voor internationale toernooien traint, in actie.

Teams gevlucht Zwemmers, wielrenners, voetballers Door de oorlog zijn veel Oekraïense sportteams op de vlucht en sporten ze elders. Ook de Oekraïense nationale ploeg synchroonzwemmen is bijvoorbeeld met hulp van de Italiaanse zwembond naar Italië gevlucht. De zwemsters trainen in Italië voor het Europees kampioenschap zwemmen in Rome, in augustus. Ook een groep Oekraïense wielrenners vond onderdak in Italië. Het Europese clubvoetbal toont zich solidair met Dynamo Kiev, de ploeg uit de Oekraïense hoofdstad, door deel te nemen aan een reeks ‘Wedstrijden voor de vrede’. Dynamo speelde al onder meer tegen Legia Warschau en Galatasaray en neemt het dinsdagavond op tegen Borussia Dortmund. Aanstaande donderdag speelt Dynamo Kiev tegen Dinamo Zagreb. De wedstrijden hebben allemaal als doel om geld op te halen voor de noden van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Een reis van tachtig uur

The zamelde geld in om twee busjes te huren, en reed met zijn overbuurvrouw, zijn stiefbroer en een vriendin naar het Poolse Krakau. Van daaruit brachten de vier Nederlanders de Oekraïense sportvrouwen naar Italië. „We hadden voldoende geld opgehaald om hen één nacht goed te laten uitrusten en douchen in een mooi hotel met een stevig ontbijt”, zegt The, aan de telefoon vanuit Amersfoort. Na een reis van meer dan tachtig uur kwam het hockeyteam op 27 maart aan in Bra, en daar verblijven en trainen de hockeysters nog steeds.

Yevheniia Moroz (34), centrale verdediger en aanvoerster van het hockeyteam, was toen al twee weken in Italië. Zij was al op negen maart gevlucht uit Sumy, samen met haar zevenjarig dochtertje Tamara. „Ik had een kwartier de tijd om wat spullen te pakken”, vertelt Moroz. Drie dagen later kwam ze aan in Livorno, aan de Toscaanse kust, waar ze nu verblijft bij haar schoonzus Anna.

Moroz zit in een café van een tuincentrum in Livorno. Tamara, een glimlachend kind met lange, blonde vlechten en daarin elastiekjes in de kleuren van de Oekraïense vlag, zit een eindje verderop. Zij zit aan tafel bij haar tante Anna een bord pasta te eten. Wanneer Moroz over de bommen vertelt waarvoor ze zijn gevlucht, kijkt het meisje geschrokken op.

De Club Trophy stond bol van emotie, vertelt Moroz. Zowat elke club toonde verbondenheid met de sporters uit Oekraïne. De Britse vrouwen van East Grinstead doneerden geld, hockeysticks, t-shirts en schoenen, en paaseitjes in de Oekraïense kleuren.

De winnaars van de Club Trophy, de Dragons uit het Belgische Brasschaat, toonden zich eveneens sportief: ook zij hadden een inzamelingsactie gehouden. Er werd geknuffeld en gehuild. „Onze tegenspeelsters lieten ons voelen dat de wereld nog altijd om Oekraïne geeft”, zegt Moroz.

Elk teamlid van Sumchanka heeft haar eigen verhaal. Zo zijn de ouders van een speelster allebei militair, elk op een andere plek in Oekraïne. „Soms hoort ze dagenlang niks van haar vader”, vertelt de aanvoerster over haar ploeggenoot. En de fysiektrainer van het team, die hen tot aan de Poolse grens heeft gebracht, bleef zelf in Oekraïne, waar hij vecht bij een lokale verdedigingsmilitie. Moroz: „Hij zei dat wij op het hockeyveld moesten strijden voor Oekraïne, en dat hij hetzelfde zou doen aan het front.”

Aan het toernooi in het Italiaanse Cernusco zou eerst ook de club Victorya uit het Wit-Russische Smaliavitsji deelnemen. Toen een Wit-Russische speelster op sociale media postte dat ze de dagen aftelde tot de start van het toernooi, zonder de oorlog ook maar te noemen, werd Moroz kwaad: „Gaan zij écht spelen, terwijl hun grondgebied dient om ons van daaruit te bombarderen? Dat schoot door mijn hoofd.”

Geen steun uit Wit-Rusland

Op Facebook postte ze een heftige videoboodschap. „Ik zei dat ik ook telde, maar dan of er nog voldoende water en eten was in huis”, vertelt ze. Moroz smeekte haar collega’s in Rusland en in Wit-Rusland te tonen dat zij de oorlog niet steunen: „Jullie kennen mij toch al jaren? Ben ik dan een nazi, nee toch? Ik speel gewoon hockey, net als jullie.”

Daarna kwamen oprechte steunbetuigingen van een Wit-Russische ex-speelster en van een Russische scheidsrechter. „De rest bestond uit slappe, hypocriete emoji’s van hartjes, en een enkele ‘blijf veilig’-wens op Facebook”, zegt Moroz. Ze was ontgoocheld: „Ik had heus niet op heldendaden gerekend, maar een bericht van steun aan een collega, was dat dan zoveel gevraagd?” Toen de Wit-Russische club vervolgens door de Europese hockeyfederatie van het toernooi werd uitgesloten, was ze „héél gelukkig.”

Intussen zoekt de Italiaanse hockeyfederatie mee naar clubs in Italië of elders in Europa, zodat het team de komende tijd kan blijven trainen. De speelsters van Sumchanka vormen ook de Oekraïense nationale ploeg, en in augustus staat een EK-kwalificatiewedstrijd gepland.

De stad Bra en de regio Piëmont betalen nog zeker tot eind mei de hotelkosten van de ploeg. Yevheniia Moroz blijft in Livorno wonen, en vond al sportief onderdak bij het hockeyteam van het nabijgelegen Pisa, waar ze vanaf mei wedstrijden speelt. „Op hockeygebied heb ik dus al een plan. Nu nog een plan voor de rest van ons leven.”