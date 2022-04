Covid in China: Beijing vreest het lockdownlot van Shanghai

‘Sorry, maar dat gehakt is voor die oudere mevrouw”, zegt de slager. Zijn kleine, exclusieve winkel in het centrum van Beijing verkoopt normaal zijn foie gras vooral aan buitenlanders, maar nu staat het bomvol Chinese klanten. „Doe maar veertig worsten in zakken van vijf”, zegt een lange vrouw in modieus zwart. Ze laat ook zes grote schijven kalfsschenkel vacuüm verpakken, voor in de diepvries.

Beijing maakte zondag bekend dat iedereen in de luxe wijk Chaoyang drie keer getest zou worden op corona. De ziekte heeft volgens de overheid al een week onopgemerkt rondgewaard onder de bevolking, en dat maakt de situatie volgens het stadsbestuur „grimmig en urgent”.

Er zijn uitbraken onder scholieren en studenten, onder reisgroepen van ouderen en onder klusjesmannen. Veel mensen zien de massale tests als een voorbode voor een lockdown, want zo ging het ook in andere steden. Ze slaan in paniek aan het hamsteren.

Koteletjes

De slager doet op maandag net als veel andere winkels al niet meer aan bestellingen via bezorgdiensten: alleen mensen die fysiek naar zijn zaak komen, maken nog kans op een aankoop. Toch heeft hij geen tekorten. „Ik heb echt genoeg vlees, maar ik heb gewoon de tijd niet om het te snijden”, zegt hij, terwijl hij de ribbenkast van een lam in noodvaart tot koteletjes hakt.

Veel mensen zijn vooral bang dat ze straks hun huis niet meer uit kunnen om dat vlees ook echt te gaan kopen. Zie Shanghai, waar vrijwel de hele bevolking al bijna vier weken vast zit. Internet wordt overspoeld door verhalen over vooral ouderen die niet aan voldoende voedsel of aan medische zorg kunnen komen. Ambtenaren weten ook niet meer hoe ze burgers hulp kunnen bieden, want ook zij krijgen geen antwoord meer van de overbelaste en slecht samenwerkende instanties.

Politiemensen in beschermende kleding lopen voorbij een hekwerk. Overal in Shanghai zijn hekken neergezet om inwoners te verhinderen impulsief naar buiten te gaan. Foto ALEX PLAVEVSKI/EPA

Sinds een paar dagen worden in Shanghai, zo blijkt uit filmpjes en foto’s, groene hekken van twee meter hoog voor de uitgang van wooncomplexen geplaatst. Ze lijken bedoeld om te voorkomen dat mensen hun quarantaine verbreken. Het is een vorm van wat op sociale media ‘harde isolatie’ is gaan heten. Niemand kan meer zomaar naar buiten omdat hij of zij honger heeft of naar een dokter moet, of omdat hij even helemaal gek wordt van het isolement en het binnen zitten.

Brandend flatgebouw

Het leidt tot veel verontwaardiging; inwoners van Shanghai zijn bang zijn levend te verkolen als er ergens brand uitbreekt. Er circuleerde eerder al een filmpje van een brandend flatgebouw dat gemaakt zou zijn in het oosten van de stad. Je kon de mensen horen gillen van angst. Volgens Tang Xiaotian, een hoogleraar aan de Universiteit voor Politieke Wetenschappen en Recht in Shanghai, zijn dergelijke maatregelen mogelijk illegaal. Zijn waarschuwing vond op sociale media veel bijval.

Er zijn verhalen van solidariteit, maar ook van verklikken. Een vrouw vertelde deze krant anoniem dat haar besmette vader voor het open raam van hun flat stond zonder mondkapje op. Een andere bewoner vond dat schandalig en gaf haar vader aan bij het buurtcomité. Een waarschuwing was het gevolg.

Lees ook dit artikel over de lockdown in Shanghai

De situatie in Shanghai is overigens veel ernstiger dan die in Beijing. Op 28 maart, toen het oostelijke deel van Shanghai in lockdown ging, waren er in Shanghai al 14.660 actieve gevallen. Vervolgens voerde het bestuur een aanvankelijk traag en later onvoorspelbaar beleid wat het lijden van de bevolking nog vergrootte.

In Beijing waren er deze dinsdag nog maar 108 actieve besmettingen. De stad wil de uitbraak in de hoofdstad meteen in de kiem smoren. Er zijn al beperkte lockdowns in sommige delen van de stad. De angst is dat die snel worden uitgebreid als er door het massale testen nu meer gevallen aan het licht komen. Zo’n lockdown komt altijd plotseling. Dan kun je maar beter wat extra worsten in de vriezer hebben liggen – als je het je kunt veroorloven.