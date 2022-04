Brits kabinetslid: uitspraken Lavrov over Derde Wereldoorlog zijn grootspraak

James Heappey, een lid van het Britse kabinet dat verantwoordelijk is voor de strijdkrachten, heeft de uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov over een mogelijke Derde Wereldoorlog afgedaan als bluf. Heappey denkt niet dat er in Oekraine „op dit moment sprake is van een onmiddellijke dreiging van escalatie”, zei hij dinsdag volgens persbureau Reuters in een tv-uitzending van de BBC.

Lavrov zei eerder op dinsdag dat de kans op een nieuwe wereldoorlog reëel is en dat andere landen de risico’s van een nucleair conflict niet moeten onderschatten. Ook zou de NAVO door wapenleveranties door lidstaten aan Oekraïne feitelijk al in een proxyoorlog met Rusland verkeren. Heappey noemde uitspraken „grootspraak” en zei dat dit soort beweringen het handelsmerk is van de Russische minister. „Alles wat het Westen doet om Oekraïne te steunen is goed afgewogen, om directe confrontatie met Rusland te voorkomen”, zei Heappey.

Correctie (26 april 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat James Heappey de Britse minister van Defensie is. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.

