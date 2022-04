Blackface slaat je in je gezicht op reclames en elpeehoezen

De expo Zwartheid Onder Ogen Komen van The Black Archives toont een overweldigend aantal racistische objecten. Blackface – in Nederland bekend als de karikatuur Zwarte Piet – staart de bezoekers aan vanaf zeepreclames, haarspeldjes, platenhoezen en kaartspellen. Er staat een miniatuur van de praktijk aan de Nieuwmarkt van anatoom Petrus Camper (1722-1789; een van de wetenschappers die schedelmetingen salonfähig maakte). Er ligt een fles zwarte siroop met de titel n*kk*rtjes en dan zijn er nog stapels strips en kinderboeken waarin anti-zwart racisme gemeengoed is.

Harde confrontatie is desondanks niet waar de makers van de tentoonstelling primair op uit zijn. Antropoloog en curator Jessica de Abreu (32), samen met Mitchell Esajas een van de initiatiefnemers van The Black Archives: „We hebben in de collectie heel veel racistisch beeldmateriaal, en het Nederlands aandeel daarin is aanzienlijk. Wat we wilden laten zien is hoe anti-zwart racisme is genormaliseerd. De tentoonstelling gaat over zwartheid in een historische context en over het verzet tegen negatieve beeldvorming.”

Mitchell Esajas: „De geschiedenis van racisme vertaalde zich naar populaire cultuur en het alledaagse leven. Dat laten we zien. Maar hoe je dat cureert, blijft een vraag. We hebben hier planken vol met objecten waar sommigen van over hun nek zouden kunnen gaan.”

Foto Zoë Zandwijken Foto Zoë Zandwijken Foto Zoë Zandwijken

Zolder

In 2016 vestigden The Black Archives zich met een boekencollectie op de zolder van de Vereniging Ons Suriname aan de Amsterdamse Zeeburgerdijk. Met weinig middelen zwengelden ze de aandacht aan voor zwart erfgoed. De collectie breidde zich middels (particuliere) donaties en aankopen verder uit. Nu zet The Black Archives de volgende stap, naar „een gevestigd cultureel- en kennisinstituut in Nederland”.

Naast de lopende expositie 100 jaar Surinamers in Nederland is in de nieuwe tentoonstellingsruimte op de begane grond Zwartheid Onder Ogen Komen geopend. Aanleiding was het tienjarige jubileum van de ‘Zwarte Piet is Racisme’-campagne, met de arrestatie van de activisten Jerry Afriyie en Quinsy Gario in november 2011 als ijkpunt. Een hoody met de campagneslogan hangt naast de gebroken achterruit van Esajas’ auto – kapotgeslagen door voorstanders van Zwarte Piet. Op de muur staat in de begeleidende tekst: „Het geweld tegen mensen die de Sinterklaastraditie durfden te bevragen was exemplarisch voor een langere geschiedenis van koloniaal en raciaal geweld tegen Zwarte mensen.”

Vormgever en tentoonstellingsmaker Raul Balai, co-auteur van de tekst: „De strijd tegen institutioneel en anti-zwart racisme is met de start van de campagne weer op de kaart gezet, maar het is niet zo dat de kritiek tien jaar geleden is begonnen. Die is er altijd geweest, maar de stemmen zijn ongehoord gebleven. We proberen ze nu een podium te geven. Het idee dat Zwarte Piet een uitzondering is, leeft nog steeds.”

De tentoonstelling wordt ingeleid met werk waarin de perceptie in de vroege westerse beeldende kunst van mensen uit de Afrikaanse diaspora wordt neergezet. Van het levensechte portret van de twintigjarige Katherina, getekend door Albrecht Dürer in 1521, naar schilderijen waarin de invloed van kolonisatie zichtbaar is. De tijdlijn gaat verder met de invloed van rassentheorie op beeldvorming over mensen van kleur. Een van de voorbeelden van iemand die zich afzette tegen het raciale denken is de Haïtiaanse filosoof Anténor Firmin (1850-1911) met zijn boek The Equality of the Human Races. Van recentere protesten tegen racisme zijn filmfragmenten te zien.

Sterretjes

Witte miniaturen van een winkel, een theaterzaal, een kinderkamer en een woonkamer worden omringd door historische objecten. Naast de expositiezuilen staan vier werken van moderne kunstenaars verspreid door de ruimte. Er ligt ook een Groene Amsterdammer uit de jaren dertig in de vitrine, volgens De Abreu een goed voorbeeld van een object dat tijdens het samenstellen tot discussies leidde. „Het n-woord wordt vaak gebruikt in het blad. We vonden het belangrijk om te laten zien omdat het een van de eerste bronnen is waarin kritiek op Zwarte Piet wordt geuit. Archiefmateriaal staat vast. Maar in de begeleidende zaalteksten gebruiken we het woord niet, dan staan er sterretjes.”

De Abreu: „Het interessante is dat ook etnografische musea in dit proces zitten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met menselijke resten uit het koloniale verleden, wat moeten we met onze koloniale collecties en onze eigen erfenis? Dat zijn vragen die wij ook hebben. Daar gaan we met ze over in gesprek.”

De expositie gaat ook in op de vraag wat de impact is van raciale stereotyperingen. De geschiedenis van raciale beeldvorming heeft een grote rol gespeeld in hoe de politie nu profileert. Waarom worden mensen wel of niet eerder staande gehouden door de politie, wel of niet aangenomen bij sollicitatiegesprekken?

„Het is breder dan alledaagsheid, ook het structurele racisme in alle instituties in het land is een probleem”, aldus De Abreu.

De exposities zijn t/m 23 december te zien in The Black Archives, Zeeburgerdijk 19b, Amsterdam. Inl: theblackarchives.nl