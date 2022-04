‘Als je huilt ben je niet zielig maar dan ben je woedend’

‘Mijn eerste herinneringen dateren van ongeveer 1937, toen ik een jaar of zeven was, toen we op verlof waren in Nederland. Mijn ouders waren beiden door en door Nederlands. Onze baboe ging ook mee, baboe Soem, een ontzettend lieve, broodeerlijke vrouw. Zij bleek het goed te kunnen vinden met Nolda, de dienstbode van mijn grootouders, waar we logeerden. Ze praatten met handen en voeten met elkaar maar hadden de grootste lol.

Mijn vader werd na onze terugkeer chef aanplant op een tapioca-onderneming in Oost-Java. Ik ging naar school in Pare, dat was een half uur a drie kwartier rijden met alle kinderen van de employees in een auto. Het was een openbare lagere school, met Nederlandse en Indische kinderen maar geen Javaanse. Ik zou het er nu niet mee eens zijn, maar dit is gewoon bijna negentig jaar geleden.

‘Noodzakelijk personeel’

Toen de Japanners Nederlands-Indië bezetten, begin 1942, kon mijn vader als ‘noodzakelijk personeel’ eerst blijven werken op de onderneming. De Jap confisqueerde wel alle auto’s. Dus kocht mijn vader twee paarden en een kar, een dokar, om zijn inspecties te kunnen doen van de aanplant.

Na een jaar of anderhalf is hij toch afgevoerd. Ik heb staan huilen! Ik was zo boos. Want als je huilt, ben je niet zielig maar woedend. Later ben ik hem met de djongos, de huisjongen, met paard en wagen gaan opzoeken. Hij zat in mannenkamp Sentono Pande in Kediri, Oost-Java. Daarna ben ik brullend van boosheid weer naar huis gegaan. De djongos probeerde me te troosten, „niet huilen, juffrouw”, zei hij dan in het Maleis, „Jangan nangis, njonja.”

Nou goed, daarna werden de vrouwen en kinderen van de onderneming, zo’n 175 mensen, ook samengebracht. Eerst in een administrateurshuis, een royaal huis met een paviljoen. Geregeld kwamen Japanse militairen langs. Dan moesten we uren in de zon staan. Buigen richting Japan, voor de keizer.

Op een zeker moment werd mijn moeder door de Indonesische wacht

post naar de poort geroepen. Daar stonden stomdronken Jappen en die wilden meisjes. Toen mijn moeder dat weigerde, hebben ze haar vreselijk afgeranseld. Ik heb haar als vijftienjarige verzorgd. Ze was bont en blauw, en kon nauwelijks bewegen, dat was niks voor haar, want ze was een ouwe taaie.

Altijd honger

Het volgende kamp was Banjoebiroe, bij Ambarawa. Ik ging in de keuken werken, mijn moeder ’s nachts in de ziekenboeg. Iedereen leed honger. Steeds meer mensen kregen natte beriberi, een tropische ziekte met diarree en ze stierven als ratten. Ik hielp overledenen naar buiten te dragen. Ze lagen in manden en omdat ze al vol vocht zaten, liep het lijkenvocht langs je armen. Maar ik vond het een plicht om dat toch te doen. Je had altijd honger, maar je leeft daarmee, dat is een soort sudderplaatje. En dan is er angst die af en toe opvlamt, bijvoorbeeld bij bezoek, want je weet niet wat er komt.

Op een zeker moment kwam er een hoge Jap het kamp binnen met een tolk. Ze vertaalde het Japans. „Hij zegt dat zijne goddelijke hoogheid de keizer van Japan besloten heeft de oorlog te beëindigen.” Dat zei ze op zo’n manier dat de spot eraf spatte. We waren eerst met stomheid geslagen. We vermoedden het wel, maar wisten niets zeker. Toen die Jap weg was, hebben we allemaal het Wilhelmus gezongen. En waar hij vandaan kwam weet ik niet, maar een roodwitblauwe vlag kwam tevoorschijn en ging in top. We waren allemaal zo blij.”