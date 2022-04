Zoektocht naar een tijd die ook de mijne was

Alsof het niks is: mijn vocabulaire moet veranderen, want ik zei altijd „Handelsblad” en nooit „NRC”, en dat komt weer omdat mijn ouders in een ver buitenland (Twente) een tijdje het Handelsblad ontvingen. Ik meen een dag later, per post. Nieuws was: De Twentsche Courant, die wij toen lazen, maar echt nieuws kwam uit het Algemeen Handelsblad, en die werd in ons gewest bijbels zorgvuldig bestudeerd.

Je praat veel meer zoals je ouders deden dan je zelf voor mogelijk houdt – dat ‘Handelsblad’-zeggen is een voorbeeld – en dat werd alleen maar erger toen ik in Amsterdam ging studeren. Als we als gezin konden bogen op een stevige Amsterdamse connectie met de haute finance, dan lag dat voor de hand. Maar zo was het niet. Het was de emancipatiestap van mijn ouders om het Algemeen Handelsblad te lezen, in die tijd, in die omgeving.

Daarom wel getreurd om de teloorgang van de titel, ook al omdat het je jeugd om zeep helpt.

Nog zoiets: een oude vriend sterft zomaar, Gert Hekma. Ik had hem na zijn pensioen nauwelijks nog gezien, het moet de tijd zijn geweest waarin hij fysiek aftakelde. Hij was mijn gedroomde mentor als student, hij liet me dingen lezen en denken en ik werd in de jaren tachtig zijn assistent homostudies aan de UvA. Een studie die ook niet meer bestaat.

Van huis uit was Hekma antropoloog, maar hij ontwikkelde zich tot een intellectuele veelvraat. Volgens mij kwam hij uit een familie die, waarschijnlijk naast Trouw ook NRC Handelsblad las, in Bedum, Groningen, alweer zo’n kolonie.

Dit is geen necrologie maar een archeologie: een zoektocht naar de tijd, die de zijne en een klein beetje de mijne is geweest. Hij was tien jaar ouder, maar als ik nu aan mensen vertel wat we bespraken, kijken ze me onthutst aan. Hekma was voor een onbeperkte vrijheid van alle seksualiteiten en tegelijkertijd de meest kuise man die ik kende. Hij was een libertijn die droomde over het seksuele koninkrijk dat nog komen moest, voorbijziend aan alle praktische of ethische bezwaren. Seksdingen gingen altijd voor gelddingen.

Hij was een Groningse notariszoon, die later een geadopteerde zoon van een wetenschapper verkoos. Nu zeg je „wat een witte, mannelijke privileges bij elkaar”, maar toen waren ze samen erg onburgerlijk.

Wat Hekma ooit gewoon vond: dat seks geen grenzen kende; dat over gevoeligheden die nu door woke-mensen genitaal ernstig worden genomen vaak gegiecheld werd; dat ik hem aanspoorde „man, doe eens wat je preekt, hèb een keer die schandalige seks”. Dat alles is nu dood en wordt begraven.

Maar ik was erbij, ik heb het geleefd. Het Handelsblad was mijn krant en Gert Hekma mijn oude vriend.

