Na afloop van onze theatervoorstelling ‘De Pannekoekencaravan’ bleven Gijs Groenteman en ik in Venlo slapen. In het Theaterhotel dat aan het schitterende theater met uitzicht over de Maas zit vastgekoekt. Na de voorstelling deden we de stad. Ik herinner me gezelligheid, terrassen met heaters en uitpuilende kroegen. In het laatste café stond ik opeens oog in oog met de jongen op wiens verjaardag ik ooit tientallen joints rookte.

Het was meer dan dertig jaar eerder mijn eerste huisfeest in de studentenstad Nijmegen, het gros van de medestudenten kwam uit Limburg of de Achterhoek. In Arnhem, waar ik vandaan kwam, deden we altijd wat laatdunkend over Limburg, maar die avond kwam ik erachter dat ze veel wilder waren dan wij. Ze dronken allemaal bier, ze maakten de flesjes open met hun tanden. Wat deed ik daar? Ik verstond niets van hun zangerige Limburgs. Ik zat ergens in een stoel en was onbedoeld een onmisbare scharnier bij het doorgeven van joints. Lang verhaal kort: ik rookte van alles wat en kon niet meer overeind, ook niet om naar de wc te gaan.

Ik kon niets meer, die toestand duurde uren.

Dat feest speelde een grote rol in een roman, die me behalve een paar zeer negatieve recensies helemaal niets opleverde. Iedereen die zich in een van de hoofdrolspelers herkende was woedend, inclusief mijn ouders die alle exemplaren bij de boekhandel in Velp opkochten. Het boek werd uiteindelijk verramsjt. Het was een mislukt experiment, ik wist niet beter dan dat ik er niemand een plezier mee had gedaan, maar nu stond ik opeens oog in oog met een lezer die het juist enorm waardeerde.

Hij stond voor me, in mijn gezicht schreeuwend dat we samen op de lerarenopleiding hadden gezeten, dat hij wel leraar was geworden en ik niet. Zijn vrienden, sommigen herkenden me van televisie, dromden om ons heen. Ik werd besproken, ik hoorde weer hoe ik in die stoel had gezeten en stond erbij als illustratie.

Aan het eind kwam zijn hoofd heel dichtbij.

„Jij weet niet meer wie ik ben, toch?”

Ik wist het wel: Marcel van Beek, Stijn Buijsstraat 24 Nijmegen, 1988.

Alles wat ik destijds met liefde uit z’n verband had gerukt, was opeens de absolute waarheid geworden.

Bij het afscheid gaven we elkaar een hand. Hij had jaren verteld dat hij behalve leraar ook een romanpersonage was en op het moment dat niemand hem nog geloofde kwam ik opeens uit de hemel vallen om alles te bevestigen.

Mocht ik er ooit aan twijfelen: mijn leven had zin gehad.

Het zijne opeens ook weer.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.