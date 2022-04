Zijn Manchester City en Liverpool fit genoeg voor Europees voetbal?

Tot ergernis van Jürgen Klopp moet Liverpool 62,5 uur na de wedstrijd in de Champions League tegen Villarreal, woensdagavond op Anfield, aftrappen tegen Newcastle United in de Engelse competitie. Niet voor het eerst gaan de belangen van zendgemachtigden van de Premier League voor die van een topclub. De continue belasting van zijn spelers dreigt in de ogen van de Duitse trainer het slot van het seizoen in de knop te breken.

„Ik begrijp het niet”, reageerde Klopp op het besluit van tv-kanaal BT Sport om van het duel van Liverpool tegen Newcastle een ‘lunchwedstrijd’ te maken. „De Premier League en de zender moeten in elk geval een poging wagen om te helpen.” Liverpool strijdt niet alleen om een Europese finaleplaats, maar zit middenin een gevecht met Manchester City om de landstitel en staat in mei in de finale van de FA Cup.

Coach Unai Emery van Villarreal heeft het optisch gezien even lastig. Zijn team speelt zaterdag rond hetzelfde tijdstip in La Liga bij Deportivo Alavés. Het verschil is dat de Spaanse club niet meer meedoet om het kampioenschap en rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League kan vergeten. Emery kan zijn belangrijkste spelers rust geven in de competitie.

Hoogste intensiteit

De Premier League gaat er prat op de ‘beste’ en ‘zwaarste’ competitie op aarde te zijn. Deze marketingpropaganda berust niet louter op de slogans van snelle reclamemensen. In geen ander land kost het spelen van wedstrijden zoveel kracht als op het hoogste niveau in Engeland. De website Training Ground Guru zette de data recentelijk op een rijtje met behulp van een meetsysteem. De intensiteit ligt nergens hoger dan in de Premier League.

Anekdotisch bewijs hiervan bestond al voldoende. Voormalig Ajax-speler Joël Veltman gaf tegenover de huismedia van Brighton & Hove Albion de uitdaging aan. „Met Ajax kwam ik om de drie weken in actie in de Champions League”, stelde hij. ,,Hier heb ik het gevoel elk week op dat niveau te spelen wat betreft hevigheid. Dat vergt aanpassingstijd.”

Periodisering, de afwisseling tussen rust en inspanning, verenigt zich moeilijk met de Engelse speelkalender. Onder druk van de spelersvakbond ging de Premier League weliswaar schoorvoetend akkoord met een korte winsterstop aan het einde van januari, de opeenstapeling van wedstrijden in de feestmaand december heeft dan al aanzienlijke schade aangericht. En dit voorjaar, door de naweeën van corona, voerden in totaal 22 inhaalduels de druk op teams extra op.

Real Madrid, dinsdagavond in de andere halve finale van de Champions Legaue tegenstander van Manchester City, kwam in de aanloop naar Oud en Nieuw slechts vijf keer in actie. City speelde in die periode achtmaal. Op Nieuwjaarsdag wachtte meteen een uitwedstrijd tegen Arsenal.

Anders dan in Spanje heeft Engeland ook twee bekertoernooien: de FA Cup en de minder toonaangevende League Cup. Engelse teams die op al deze podia uitblinken, betalen hiervoor de tol. Chelsea, in februari winnaar van de wereldbeker voor clubteams, valt met 56 wedstrijden in de benen de laatste weken weg. Mogelijk spelen de sancties voor eigenaar Roman Abramovitsj een psychologische rol, maar de toenemende blessuregevallen wijzen op overbelasting in de business end of the season; de ploeg hinkt naar het einde van de competitie toe.

De aanklacht van Klopp aan het adres van de tv-zenders staat dan ook niet op zichzelf. Menig collega, onder wie in het verleden Louis van Gaal bij Manchester United, luidt regelmatig de noodklok. Veel helpt het niet. De financiële spierbundels achter de Premier League zijn niet van zins om hun gouden formule te verdunnen. Zeker na de coronacrisis geldt de Engelse competitie als de kurk waarop hun media-imperiums drijven.

Ten tijde van de pandemie slaagde de Premier League erin om de aflopende contracten tegen dezelfde voorwaarden te verlengen. In ruil voor omgerekend bijna zes miljard euro en een betaling van twee miljard euro per seizoen aan de twintig deelnemende clubs, bezitten Sky Sports, BT Sport en Amazon Prime Video tot de zomer van 2025 de live-rechten. Buitenlandse concerns vullen de inkomsten verder aan.

Comcast, de Amerikaanse eigenaar van Sky, gaf de gewijzigde omstandigheden scherp aan. Waar abonnees elders wegliepen, bleef de groei in het Verenigd Koninkrijk ‘gezond’. Deze situatie staat in scherp contrast met die in de Duitse Bundesliga, de Franse Ligue 1 en de Italiaanse Serie A. De Spaanse Primera División slaagde er afgelopen jaar wel in om een lucratieve deal te sluiten, maar één die het niet haalt bij die van de Premier League. Spaanse betaalzenders leverden de laatste jaren enorm in. Tussen 2017 en 2021 verloren ze vier van de 6,5 miljoen abonnees. De Premier League blijft, wereldwijd, de grootste melkkoe.

Mediterrane rivalen

De Engelse topclubs konden zich lang niet meten met Real Madrid. Na de winst van Chelsea in de Champions League in 2012 duurde het zes jaar voordat een Engelse ploeg zich plaatste voor de finale. De Brits-Nederlandse journalist Simon Kuper weet dit in 2016 aan twee oorzaken. Volgens de columnist van Financial Times lag de Premier League door een eerlijkere verdeelsleutel van de inkomsten achter op Europese reuzen als Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona en Juventus. Eveneens ontbrak het de Engelse top aan ‘briljante teams’, doordat sterren als Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wegbleven.

Deze analyse, destijds accuraat, gaat niet meer op. Met name Liverpool en Manchester City hebben hun mediterrane rivalen achterhaald op financieel en sportief gebied. De ontwikkeling van Britse talenten, de komst van toptrainers als Klopp en Pep Guardiola (Manchester City), en de naweeën van de pandemie op het Europese vasteland hebben een voorsprong opgeleverd. Alleen de fysieke eisen van de Premier League blijven voor hinder zorgen.

Vaste tv-analisten als Gary Neville en Roy Keane wuiven de kritiek steevast weg. Wijzend op de slappe mentaliteit van de huidige generatie spelers keren ze zich tegen elke vorm van vernieuwing. De mening van de voormalige spelers van Manchester United moet met een flinke korrel zout worden genomen. Sky en BT betalen de talking heads geen fikse salarissen om hun ‘product’ in diskrediet te brengen.

De toegenomen kwaliteit van de selecties van clubs in de Premier League kan bijdragen aan het spelerswelzijn. Virgil van Dijk vormt daarvan het meest zichtbare voorbeeld. Toen de aanvoerder van het Nederlands elftal vorig jaar wegviel met een gescheurde kruisband, kon Liverpool in balbezit niet meer zo dicht tegen de middenlijn opereren. Doordat de ruimtes op het veld hierdoor groeiden, liep het elftal zich over de kop. Blessures stapelden zich op.

Met Van Dijk als regisseur van de achterhoede geldt Liverpool tegen Villarreal niettemin als favoriet, net als Manchester City dat is tegen Real Madrid. De roofbouw op de lijven van de voetballers van de Engelse ploegen voorziet deze inschatting van een kanttekening. Madrid, dat aan één punt voldoende heeft om kampioen te worden, en Villarreal beschikken over twee wedstrijden gemeten fysiologisch gezien waarschijnlijk over de langste adem.

Na de zomer kan deze fysieke handicap enigszins worden ingelopen. In hun missie om hun spelers te beschermen hebben Jürgen Klopp en Pep Guardiola een belangrijke overwinning geboekt. Clubs in de Premier League mogen dan vijf keer wisselen in een wedstrijd, een regel die in Spanje al wordt gehanteerd. Een druppel op een gloeiende plaat, zolang tv-bazen geen duimbreed toegeven.