Toch nog tekort aan topvrouwen, ondanks quotum

De topvrouw is aan een bescheiden opmars bezig. Toch heeft een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum vallen, op dit moment niet genoeg vrouwen in de raad van commissarissen (rvc). Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim honderd beursgenoteerde bedrijven moet bij 26 ondernemingen, waaronder Basic-Fit en Just Eat Takeaway, het aantal vrouwen in de rvc nog omhoog.

Bij twaalf van die bedrijven is zelfs geen enkele vrouwelijke commissaris in functie. Het gemiddelde percentage vrouwelijke commissarissen komt uit op ongeveer 33 procent.

Sinds begin dit jaar geldt er een topvrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Deze ‘wet evenwichtige man-vrouw-verhouding’ bepaalt dat ten minste een derde van de commissarissen vrouw en een derde man moet zijn. In de praktijk is vooral dat ‘vrouw’ belangrijk: in geen enkele rvc is er een tekort aan mannelijke commissarissen.

Nu is het quotum een zogeheten ‘ingroeiquotum’, dus bedrijven met te weinig vrouwelijke commissarissen hoefden begin dit jaar geen mannen naar huis te sturen. In plaats daarvan kunnen bedrijven wachten tot de termijn van een huidige mannelijke commissaris verloopt en daarna in zijn plaats een vrouw benoemen. Ook mogen mannelijke commissarissen die nog niet aan hun maximale termijn zitten (twee keer vier jaar) herbenoemd worden. Pas als bedrijven daarna nog een man benoemen, overtreden ze de wet.

Skihaluitbater SnowWorld leek zich daar eerder dit jaar schuldig aan te maken. Het bedrijf maakte in januari de voorgenomen benoeming van twee nieuwe commissarissen bekend, beiden man. Op dat moment had het bedrijf nog te weinig vrouwelijke commissarissen. Dit werd na een paar dagen opgelost doordat twee mannelijke commissarissen zich terugtrokken, en er alsnog een vrouw werd benoemd. Inmiddels bestaat de raad van commissarissen uit twee mannen en twee vrouwen.

Een man benoemen terwijl het bedrijf nog niet aan het vrouwenquotum voldoet, heeft overigens ook geen zin: zo’n benoeming wordt bij wet nietig verklaard.

Creatieve oplossingen

Meerdere bedrijven kiezen voor creatieve oplossingen, die lang niet altijd leiden tot daadwerkelijk meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Zo benoemt zakelijk dienstverlener Brunel International geen nieuwe commissaris om aan het topvrouwenquotum te voldoen. In plaats daarvan vervangt het bedrijf de mannelijke commissaris die binnenkort stopt niet. „Derhalve bestaat onze raad van commissarissen vanaf 19 mei aanstaande uit drie leden, waarvan één vrouw, en voldoen wij dus aan het quotum.”

Andere beursondernemingen handelen meer in lijn met de geest van de wet. Bij een handvol bedrijven die nog niet aan het quotum voldoen, staat binnenkort de benoeming van één of meer vrouwelijke commissarissen op de planning. Zo laat JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, weten op de aandeelhoudersvergadering in mei drie nieuwe vrouwelijke commissarissen te willen benoemen. Dan „zal het aantal vrouwelijke niet-uitvoerende bestuurders toenemen van drie tot vijf (op een totaal van dertien niet-uitvoerende leden van de rvc)”, aldus een woordvoerder.

Bij vastgoedbelegger Vastned en elektronicaproducent Neways Electronics stemde de aandeelhoudersvergadering deze maand over nieuwe commissarissen. Met de benoeming van Désirée Theyse (Vastned) en Katja Kok (Neways) hebben ook zij nu genoeg vrouwelijke commissarissen. Overigens werden bij beide bedrijven ook mannen (her)benoemd.

Peter Paul de Vries, directeur van investeringsfonds Value8, is nog op zoek naar een vrouwelijke commissaris. Met het vertrek van Annemarie van Gaal verloor het bedrijf zijn enige vrouwelijke commissaris. De rvc bestaat momenteel uit twee mannen. De Vries vraagt de verslaggevers op te schrijven dat ‘geschikte vrouwen’ zich bij hem mogen melden. Volgens hem is het veld waarin Value8 zich begeeft een „niche”, een die niet „breed bezaaid is met vrouwen”.

Voorstanders van het quotum hopen op een vliegwieleffect: benoem meer vrouwelijke commissarissen en zij zullen meer vrouwelijke bestuurders aannemen

Ook GeoJunxion (nul vrouwen in de driekoppige rvc) is zoekende. Het softwarebedrijf zegt „in de komende maanden actief op zoek [te gaan] naar een vrouwelijke kandidaat voor het invullen van de openstaande positie”.

In de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven werden vorig jaar in totaal 173 mensen benoemd tot bestuurder of commissaris. Ongeveer 30 procent van de functies ging naar een vrouw, van wie de overgrote meerderheid werd benoemd tot commissaris. De gemiddelde leeftijd was voor de aangestelde vrouwen 55 jaar, voor mannen 56 jaar.

Ook vorig jaar onderzocht NRC de diversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Lees hier het topvrouwendossier terug

Al jaren gespreksonderwerp

De bedrijven hebben ruim de tijd gehad om meer vrouwelijke commissarissen te vinden. De ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is al jaren onderwerp van gesprek, zowel op Europees niveau als in Nederland. In 2013 stemde het Europarlement voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven, maar het duurde tot vorige maand voor de lidstaten het eens werden over de inhoud ervan. Onder meer Noorwegen en België hanteerden zelf al een hard quotum.

In Nederland werd in 2011 een wet aangenomen waarin grote bedrijven werden gemaand voor minstens een derde topvrouwen te zorgen (in zowel besturen als rvc’s). Bedrijven die niet aan het streefcijfer voldeden, hoefden daarover alleen ‘uitleg’ te geven, andere consequenties waren er niet aan verbonden.

De laatste jaren kwam er steeds meer kritiek op de vrijblijvendheid van dat streefcijfer. Ook in het bedrijfsleven zelf ontstond door het wegblijven van topvrouwen steun voor een afdwingbare maatregel. Eind 2019 stemde de Tweede Kamer voor de quotumwet.

Bij een meerderheid van de beursgenoteerde bedrijven bestaat de rvc inmiddels voor minstens 30 procent uit vrouwen. Het valt op dat vooral de grote multinationals (genoteerd aan de AEX) veel topvrouwen in dienst hebben. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen, zijn over het algemeen kleiner.

Vrouwen blijven in het overgrote deel van de gevallen in de minderheid. In slechts vijf raden van commissarissen zitten meer vrouwen dan mannen. Bij ruim dertig bedrijven ligt het aandeel vrouwen op precies een derde.

Er zit weinig groei in het aantal bedrijven dat aan het quotum voldoet. Vorig jaar voldeed bijna 68 procent van de beursondernemingen aan het quotum, bleek destijds uit een soortgelijke telling van NRC. Kanttekening daarbij is dat de bedrijvenlijst dit jaar meer bedrijven telt, waaronder ook SPAC’s (special purpose acquisition companies). Die hebben nog relatief vaak weinig vrouwen of geen enkele vrouw in de rvc.

Europese normen

Het ingroeiquotum geldt niet voor de raden van bestuur. Daar is het aandeel vrouwen ook aanzienlijk lager (gemiddeld 11 procent). Bij slechts 24 beursondernemingen bestaat het bestuur voor ten minste een derde uit vrouwen.

De bedrijven met veel vrouwelijke bestuurders voldoen óók allemaal aan het quotum voor de raden van commissarissen. Het percentage vrouwen in toezichthoudende of bestuurdersrollen lijkt dus verband met elkaar te houden. Het is precies het vliegwieleffect waar voorstanders van de wet op hopen: benoem meer vrouwelijke commissarissen en zij zullen weer meer vrouwelijke bestuurders aannemen.

Als het aan Brussel ligt, is het aantal vrouwelijke bestuurders over vijf jaar al flink hoger. Europese lidstaten moeten beursondernemingen vanaf 2027 een ‘quotum’ van ten minste 40 procent vrouwelijke commissarissen opleggen, óf een ‘quotum’ van 33 procent voor besturen en raden van commissarissen tezamen.

Tegelijkertijd is het de vraag of het wel zo’n vaart zal lopen. Over het eventueel niet behalen van het Europees quotum hoeven bedrijven (vooralsnog) alleen maar uitleg te geven. Verantwoordelijk minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) ziet ook nog geen reden tot actie, liet ze na stemming over het quotum weten. Door een uitzonderingsclausule zou Nederland zich de komende vijf jaar nog niet aan de strengere Europese regels hoeven aan te passen.