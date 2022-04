Zanger en componist Henny Vrienten (73) overleden

Zanger en componist Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft concertorganisator Mojo maandag namens de familie naar buiten gebracht. Vrienten was een veelzijdige artiest, maar genoot bij het grote publiek vooral bekendheid als zanger en bassist van Doe Maar. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, wel was Vrienten al langere tijd ziek.

Vrienten sloot zich in 1980 aan bij Doe Maar, twee jaar na het begin van de band. Hij was de opvolger van Piet Dekker. Met Vrienten als voorman brak Doe Maar in de jaren erop definitief door. Nummers als ‘Doris Day’ en ‘Is dit alles’ werden grote hits. Het typische Doe Maar-geluid, een mix van onder andere ska, punk en reggae leidde tot zo’n grote populariteit, dat de band in 1984 besloot te stoppen.

Nadien bracht Vrienten albums uit als soloartiest, schreef hij nummers voor zanger Raymond van het Groenewoud en componeerde hij muziek voor onder meer de films Abeltje en Left Luggage en tv-programma’s Klokhuis en Sesamstraat. Ook volgde in 2000 de comeback van Doe Maar.

In de afgelopen twee decennia ging Vrienten nog meerdere keren met Doe Maar op tour langs concertzalen en festivals. Eind september vorig jaar gelastte de band een afscheidstournee af vanwege de ziekte van Vrienten, nadat deze eerder al meerdere malen was uitgesteld vanwege de coronalockdown. Volgens Mojo werkte hij recentelijk aan de musical De Koning van Amsterdam, die later dit jaar in première zal gaan.

