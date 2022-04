Wilde staking kan KLM miljoenen kosten: passagiers hebben recht op schadevergoeding

Schiphol had er al voor gewaarschuwd: „We verwachten een periode met grote drukte en langere wachtrijen”, schreef de luchthaven in de uitnodiging voor een ‘mediamoment’ op vrijdag over de drukke meivakantie.

En begin april voorspelde vakbond FNV ook voor deze zomer „een chaos op Schiphol bij de beveiliging en afhandeling van passagiers en bagage door gebrek aan personeel”. Maar dat het op de eerste zaterdag van de vakantie zo uit de hand zou lopen op het Amsterdamse vliegveld had niemand verwacht.

De wilde staking van het platformpersoneel kan KLM vele miljoenen euro’s gaan kosten. De tienduizenden getroffen passagiers hebben niet alleen recht op restitutie van hun ticket of een vervangende vlucht, maar ook op de vergoeding van hun verzorging (eten, drinken, eventueel een hotelovernachting) en een schadevergoeding. Afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht kan die schadevergoeding oplopen tot 600 euro per passagier.

KLM schrapte zaterdag 110 vluchten door de staking van het personeel dat buiten op het platform de toestellen afhandelt. Bovendien liep een nog onbekend aantal vluchten forse vertraging op. De 150 platformmedewerkers legden zaterdag het werk neer als protest tegen de hoge werkdruk en uit angst dat hun werk op termijn wordt uitbesteed aan een externe, goedkopere afhandelaar.

Andere luchtvaartmaatschappijen die hun toestellen laten afhandelen door KLM annuleerden zaterdag nog eens dertig tot veertig vluchten. Zondag hoefde KLM volgens een woordvoerder geen vluchten te schrappen, maar maandag gingen minstens zeven vluchten niet door. Het bedrijf was nog de hele maandag bezig om koffers na te sturen. Passagierstoestellen namen geen vracht mee, maar achtergebleven bagage.

Europese consumentenregels

Gedupeerde passagiers worden in theorie goed beschermd door Europese consumentenregels. De Europese Verordening 261/2004 is „een van de sterkste regels voor vliegpassagiers ter wereld”, zeggen claim-bureaus die gedupeerden bijstaan als die geld terug willen. Maar niet altijd houden luchtvaartmaatschappijen zich aan de Europese consumentenregels. Zo wachten honderden passagiers die voor de coronacrisis een KLM-ticket boekten bij het inmiddels failliete D-reizen nog steeds op teruggave van hun geld. Gemiddeld gaat het om 800 euro per ticket, zegt de Consumentenbond, maar het bedrag loopt soms op tot enkele duizenden euro’s per boeking.

De consumentenregels betreffen elke vlucht die vertrekt vanuit een land in de EU en elke vlucht van een Europese luchtvaartmaatschappij die aankomt in de EU. Bij vertraging vanaf twee uur extra wachttijd vanaf het geplande vertrek, of bij annulering of overboeking, hebben passagiers in de eerste plaats recht op verzorging. De Europese regels hebben het over eten en drinken „in redelijke hoeveelheden”, twee e-mails, faxen of telefoongesprekken, en een overnachting en transfer als die noodzakelijk zijn.

Wie meer dan vijf uur vertraging heeft, mag afzien van zijn vlucht en de volledige ticketkosten terugvragen van de luchtvaartmaatschappij. Die moet het ticket binnen zeven dagen terugbetalen.

Dat gaat soms mis, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond, als consumenten een ticket hebben gekocht bij een (online) tussenpersoon. De maatschappij stort een bedrag terug, maar de intermediair sluist het geld niet (meteen) door aan de consument. Zo ging het ook bij D-reizen. De Consumentenbond raadt inmiddels reizigers aan om niet meer te boeken bij ticketsites, maar rechtstreeks bij luchtvaartmaatschappijen.

De compensatie varieert van 250 euro tot 600 euro, afhankelijk van de lengte van de vlucht en de opgelopen vertraging.

Staking geen overmacht

In het geval van een annulering of vertraging waarbij passagiers meer dan drie uur later aankomen op hun eindbestemming, hebben zij mogelijk recht op een extra schadevergoeding. Dat geldt ook voor wie om ‘operationele redenen’ een aansluitende vlucht mist en meer dan drie uur later arriveert. De compensatie varieert van 250 euro tot 600 euro, afhankelijk van de lengte van de vlucht en de opgelopen vertraging.

Op de regels voor schadevergoeding zijn uitzonderingen: slecht weer bijvoorbeeld of schade aan het vliegtuig buiten de schuld van de maatschappij, maar ook een medisch noodgeval of een gevaar op de bestemming (oorlog, terrorisme). Een staking op de luchthaven, bijvoorbeeld bij de verkeersleiding, wordt ook genoemd als reden waarbij de luchtvaartmaatschappij passagiers geen extra schadevergoeding hoeft te geven. Maar door een aantal rechterlijke uitspraken lijkt een staking niet langer te worden gezien als overmacht voor de maatschappij.

Vorig jaar stelde het Europees Hof van Justitie een Europese consumentenorganisatie in het gelijk in een zaak tegen SAS. Piloten van de Zweeds-Deense maatschappij staakten in 2019; vierduizend vluchten werden vertraagd of geannuleerd, 370.000 passagiers gedupeerd. SAS moest compensatie betalen.

KLM roept gedupeerde reizigers op zich te melden op zijn website. Daar kunnen ze melden dat ze aanspraak willen maken op compensatie.