Verdeeld Frankrijk herkiest Macron, wereldleiders reageren opgelucht

In de nacht van zondag op maandag zijn de officiële cijfers binnengekomen en is duidelijk geworden dat Emmanuel Macron met 58,55 procent van de stemmen opnieuw verkozen is tot Franse president. De Franse krant Le Monde spreekt over een „overwinning zonder triomf”, omdat de stemmen voor extreem-rechts historisch hoog waren. Tegenstander Marine Le Pen kreeg uiteindelijk 41,45 procent van de Franse stemmen.

Ook was de opkomst voor Franse begrippen zeer laag: zo’n 72 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus. Voorstanders van de zittende president reageerden zondagavond „opgelucht en tegelijkertijd verlamd”, schrijft Le Monde. Macron leek zich maar al te bewust van de verdeeldheid in deze verkiezingen. „Vanaf nu ben ik niet meer de kandidaat van één kamp, maar de president van iedereen”, zei hij in zijn overwinningsspeech.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky feliciteerde Macron als een van de eersten met zijn verkiezingsoverwinning. Macron heeft zichzelf in de oorlog met Rusland meermaals als bemiddelaar naar voren geschoven tussen Rusland en het Westen. Zelensky noemt Macron „een echte vriend van Oekraïne” en schrijft op sociale media dat hij de steun van Frankrijk waardeert. „Ik ben ervan overtuigd: we stappen samen naar nieuwe gemeenschappelijke overwinningen.” In Europa werd gevreesd dat een overwinning van Le Pen, die jarenlang een pro-Russische koers voorstond, het bestrijden van Poetin en treffen van sancties tegen zijn land zou bemoeilijken.

Felicitatie van Poetin

EU-leiders reageren opgelucht op de uitslag en hebben de Franse president gefeliciteerd. Zo schrijft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op Twitter: „Uw kiezers hebben vandaag een krachtige boodschap naar Europa gestuurd. Ik ben blij dat we onze goede samenwerking voortzetten.” EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft zich te verheugen op de voortzetting van de samenwerking met Macron. „Samen brengen we Frankrijk en Europa verder.” Ook premier Mark Rutte zegt de „goede samenwerking” te willen continueren binnen de EU en de NAVO, meldt hij op Twitter.

De Amerikaanse president Joe Biden noemt Frankrijk de oudste bondgenoot van de Verenigde Staten en „een belangrijke partner bij het aanpakken van globale uitdagingen”. Biden zegt eveneens uit te kijken naar de samenwerking met Macron, „onder meer bij het steunen van Oekraïne, het verdedigen van de democratie en het tegengaan van klimaatverandering”.

Ondanks de spanningen tussen Rusland en Frankrijk over de oorlog in Oekraïne, feliciteerde ook de Russische president Vladimir Poetin Macron maandag, via een bericht van de persdienst van het Kremlin. Poetin wenst Macron „oprecht succes” bij zijn staatsactiviteiten, „evenals een goede gezondheid”, zo staat in het summiere bericht.

