Twitter akkoord met overname door Elon Musk

Twitter wordt overgenomen door Tesla-eigenaar Elon Musk, momenteel de rijkste man ter wereld. Het bedrijf heeft maandag bekendgemaakt dat het een overnamebod van omgerekend ruim 41 miljard euro heeft geaccepteerd. Aandeelhouders ontvangen zo’n vijftig euro per aandeel en na de overname zal Twitter van de beurs gehaald worden en een privébedrijf worden.

„Vrije meningsuiting is het fundament van een functionerende democratie, en Twitter is het digitale stadsplein waar zaken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid worden besproken”, zegt Musk over de overname. Hij zegt nieuwe functies aan het platform te willen toevoegen, alle personen op Twitter te willen voorzien van een authenticatie-vinkje en de strijd te willen aangaan met de bots op het platform. „Twitter heeft een enorm potentieel - ik kijk ernaar uit om samen te werken met het bedrijf en de gebruikers om dat potentieel te benutten”, aldus Musk.

De afgelopen maanden kocht Musk in totaal negen procent van de aandelen van Twitter op. Aandeelhouders en het bestuur van Twitter deden vervolgens een poging een mogelijke „vijandige overname” tegen en te gaan. Reeds bestaande aandeelhouders van Twitter kregen tijdelijk de mogelijkheid om extra aandelen met korting aan te schaffen om zo het aandeel van Musk in het bedrijf omlaag te halen. De waarde per aandeel steeg echter niet boven het bod van Musk, die mede door zijn aandeel in zijn bedrijf Tesla in te zetten als onderpand een miljardenlening kon afsluiten.