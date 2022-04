Topvrouwenquotum bij kwart bedrijven niet gehaald

Een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum vallen, heeft op dit moment niet genoeg vrouwen in de raad van commissarissen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim 100 beursgenoteerde bedrijven moet bij 26 ondernemingen – waaronder Basic-Fit en Just Eat Takeaway – het aantal vrouwen in de raad van commissarissen (rvc) nog omhoog. Bij twaalf van die bedrijven is momenteel zelfs geen enkele vrouwelijke commissaris in functie.

Sinds begin dit jaar geldt het topvrouwenquotum, dat voor een betere balans tussen mannen en vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven moet zorgen. De wet geldt alleen voor raden van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven: ten minste een derde van de commissarissen moet vrouw zijn.

De bedrijven die nog niet aan het topvrouwenquotum voldoen, overtreden daarmee niet meteen de wet. Het is een zogeheten ‘ingroeiquotum’, mannelijke commissarissen mogen herbenoemd worden. Pas als er een nieuwe mannelijke commissaris wordt benoemd terwijl er nog te weinig vrouwelijke commissarissen zijn, kan die benoeming bij wet ongeldig worden verklaard.

Het aantal bedrijven dat aan het quotum voldoet, is sinds vorig jaar licht gestegen. Vorig jaar voldeed ongeveer 68 procent van de beursondernemingen eraan, bleek uit een eerdere, soortgelijke telling van NRC. Nu is dat driekwart. Vooral de grote multinationals (genoteerd aan de AEX) hebben veel topvrouwen in dienst.

Bedrijven hebben lang de tijd gehad om naar vrouwelijke commissarissen te zoeken. Eind 2019 werd de quotumwet door de Tweede Kamer aangenomen. Al langer (sinds 2011) gold bovendien een streefcijfer voor beursondernemingen, dat ook al voorschreef dat ten minste een derde van de commissarissen vrouw moest zijn.

In de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven werden vorig jaar in totaal 173 mensen benoemd tot bestuurder of commissaris. Ongeveer 30 procent van de functies ging naar een vrouw, van wie de overgrote meerderheid werd benoemd tot commissaris.

Al zijn er ook andere manieren om aan het quotum te voldoen. Zo benoemt zakelijk dienstverlener Brunel International geen nieuwe vrouwelijke commissaris, maar vervangt het de mannelijke commissaris die binnenkort stopt niet. Daardoor voldoet het bedrijf alsnog aan het quotum.

