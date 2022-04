Tim Hofman verbreekt zijn drie maanden lange tv-stilte in College Tour

Twan Huys kondigde de eerste gast van het nieuwe College Tour-seizoen aan als de man achter de „geweldige Voice of Holland-primeur”. En zo begreep je meteen waarom het verstandig was dat programmamaker Tim Hofman na zijn Boos-uitzending op 20 januari – bekeken door 10 miljoen mensen – even in de luwte bleef en geen sjoege gaf op interviewverzoeken van tv-collega’s. Hij voorzag dat het vooral over hém zou gaan, en niet over vrouwen die iets is aangedaan. Na drie maanden televisiestilte was de tijd blijkbaar wel rijp om het over Tim Hofman te hebben, en dus beklom Tim het podium van Twan.

Tim is op z’n gemak in popzaal Paard in Den Haag, waar de uitzending is opgenomen met 400 studenten publiek. Hij speelde er vroeger met zijn bandje, en toen viel al op dat praten tussen de nummers door hem stukken beter afging dan zingen. Op een groot scherm vertelt zijn moeder in een vooraf opgenomen interview dat zij hem z’n eerste gitaar gaf, omdat ze hoopte dat muziek een uitweg zou zijn voor Tims boos-, somber,- en dwarsheid. Hij raakte opstandig nadat hij op zijn veertiende frontaal geschept werd door een automobilist – Twan Huys wijst naar het litteken dwars over Tims voorhoofd. Van de voorruit. Mouw omhoog, een jaap van 30 centimeter in zijn linkerbovenarm. „Die lag er zowat af.”

Muziek bracht geen verlossing, studeren ook niet – drie studies aan drie universiteiten, één gehaald vak. Hij vertelt, niet voor het eerst, over de hypochondrie die hij ontwikkelde, de continue angst te leiden aan een verschrikkelijke ziekte. „Ik heb alle kankers wel gehad.” Terechte vraag van een studente uit het publiek: Hoe handig is het dan om het programma Over mijn lijk te presenteren, waarin hij jonge mensen met een terminale aandoening volgt? Dat gaat best, zegt hij. Al was het flink slikken toen kandidaat Jeroen, net zo oud als hij, met wie hij ook nog eens hecht bevriend raakte, zijn hersentumor op het spoor kwam door tinnitus, oorsuizen. „Dat had ik ook.” Twan. „En toen? Meteen een scan laten maken?” Nee, zegt Tim. „Ik heb mijn moeder gebeld.”

Rode knop

Tim Hofman is dit jaar uitgeroepen tot invloedrijkste persoon in de media. Hij vertaalt dat als: „Ik trek aan een touwtje en verderop komt iets in beweging”. Maar zo leuk jongensachtig brutaal als het ooit begon, is het allang niet meer, want we horen hem ook vertellen over een rode knop op zijn tas, een codewoord dat hij in geval van gevaar moet zeggen, en een politiehelikopter die dan acuut boven het dak hangt. Een rode knop die „deugneus” Tim Hofman wel vaker indrukt, is die van columnist Marcel van Roosmalen. Hij diagnosticeerde hem in zijn programma Media Inside met een Messias-complex. Een Jezus-complex, noemt cabaretier Marc-Marie Huijbrechts het. Een student uit de zaal heeft nog een variant, hij vraagt of Tim Hofman zich soms Atlas voelt die de wereld op zijn schouders torst. „Nee, man,” reageert Hofman razendsnel. Waarop hij zijn „selfcare-pakket” deelt: naar de sportschool om „dom biceps te pompen”, door naar de kapper, en dan naar de psycholoog.

Wie dit weekend ook in de kapperstoel zat en daar iets vertelde wat ze misschien beter voor de psycholoog had kunnen bewaren (of de politie), was zangeres Ellen ten Damme. Özcan Aycol vraagt haar in De geknipte gast of zij ook MeToo-verhalen gaat delen, net als andere vrouwelijke artiesten. Ze aarzelt, houdt het vaag, zegt dat ze ermee bezig is. De justitiële weg is de enige weg, zegt zij, niet die van de televisie. Maar dan zijn de woorden The Voice en machtmisbruik al gevallen en weet iedereen blijkbaar precies wie ze nou net niet publiekelijk „aan de schandpaal” had willen nagelen. En zo galmt de „24-karaats scoop” (Twans woorden) van Tim na maanden nog na.