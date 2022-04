The New York Times gaat verder met ‘de ultieme insider’ aan het roer

The New York Times maakt zich op voor een voortzetting van de periode-Baquet. De scheidende hoofdredacteur Dean Baquet, die acht jaar aan het hoofd van de belangrijkste Amerikaanse krant stond, wordt opgevolgd door zijn naaste medewerker en kroonprins Joe Kahn. Die was sinds 2016 al managing editor en in die hoedanigheid vooral bezig met de omschakeling van „het dagelijks wonder” van de papieren krant naar een digitale nieuwsorganisatie. En met succes: in acht jaar tijd steeg het aantal digitale abonnementen van 966.000 naar rond de 10 miljoen.

Joe Kahn (57), zoon van de oprichter van kantoorartikelengigant Staples en afgestudeerd aan Harvard, is sinds 1998 in dienst bij The New York Times. Kahn was als 25-jarige verslaggever voor The Dallas Morning News in Beijing toen daar de studentendemonstraties op het Tienanmen-plein werden neergeslagen. Na een kort dienstverband bij The Wall Street Journal belandde hij bij de Times.

Als correspondent won hij voor de krant een Pulitzer Prize voor onderzoeksartikelen over de gammele Chinese rechtsstaat. Bij terugkeer naar New York bekleedde hij verschillende leidinggevende functies. Kahn, schreef New York Magazine vorige week, „is de ultieme insider”.

Trump

De verleiding om na Baquet een heel nieuwe koers in te slaan zal niet groot zijn geweest voor uitgever A.G. Sulzberger. Ook nu de opwinding over Donald Trump geweken is zet de groei door. De inkomsten uit abonnementen zijn afgelopen jaar met 11 procent gestegen. Tientallen van de 1.700 medewerkers werken in bijkantoren in Londen en Seoul om de digitale nieuwsvoorziening 24 uur per dag op peil te houden. De krant wil op snelheid concurreren met media als BBC en CNN.

De redactie van de Times is ook een slagveld van opvattingen en de krant is gevoelig gebleken voor de eisen van het progressieve deel van het personeel. Daar is weinig tolerantie voor conservatieve of onverschillige opvattingen over culturele kwesties die het debat in de VS domineren: ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, emancipatie van niet-heteroseksuele en transgender mensen.

In de afgelopen jaren hebben die kwesties geleid tot geruchtmakende aftochten, onder meer van een wetenschapsredacteur die bij een krantenreis met jonge lezers het ‘n-woord’ had laten vallen en geringschattend zou hebben gedaan over ‘wit privilege’.

Het zal voor Kahn niet alleen vanuit zakelijk of kantoorpolitiek oogpunt lastig worden Baquet te evenaren. Baquet, de eerste Afrikaans-Amerikaanse hoofdredacteur bij de Times, is een flamboyante verschijning. In de documentaire-reeks The Fourth Estate (2017) ging hij zelfverzekerd voor bij discussies in redactievergaderingen. Geen schandaal is hardnekkig aan hem blijven kleven. Kahn is weliswaar een man met smaak – een wijnkenner met een voorkeur voor Bourgogne – maar ook met weinig charisma. Op YouTube zie je hem zijn toespraken van papier lezen. „Een robot”, zei een redacteur anoniem tegen New York Magazine. Maar ook: „Wij noemden hem altijd de slimste man op de redactie”, aldus oud-redacteur Andrew Rosenthal.

Mediacritici als hoogleraar Jay Rosen en Kyle Pope, hoofdredacteur van de Columbia Journalism Review, bestempelen de benoeming van Kahn als de bestendiging van een falende klassiek-journalistieke koers. Het politieke landschap zoals zij dat zien, met een Democratische Partij die probeert te besturen en een Republikeinse Partij die de democratie smoort om aan de macht te komen, vergt een nieuwe vorm van journalistiek. Een krant met zo’n groot publiek en een nog grotere uitstraling zou zich volgens hen verantwoordelijk moeten voelen voor het voortbestaan van de democratie en niet langer moeten schermen met de opdracht tot objectiviteit of het belichten van beide kanten van een kwestie.

„Ik let scherp op dit soort discussies”, zei Kahn in gesprek met New York Magazine. „En ik voel me ook verbonden aan de onafhankelijke missie van The New York Times.” Het weekblad citeerde een gelauwerde – maar opnieuw anonieme – redacteur die het blije gevoel had dat Kahn „weinig geduld zal hebben met de uitbarstingen van de cultuurstrijd op de redactie die ons de laatste tijd zo hebben afgeleid”.