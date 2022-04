Stijging in aantal zelfdodingen mannen, daling onder vrouwen

Het aantal zelfdodingen in Nederland is in 2021 licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel het aantal zelfmoorden onder vrouwen afnam, nam het aantal zelfdodingen onder mannen toe. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal pleegden 1.859 mensen zelfmoord in Nederland in 2021, 36 meer dan in 2020. Waar het aantal zelfdodingen onder vrouwen met 31 afnam tot 564, nam het aantal mannen dat een einde aan zijn leven maakte toe met 67 tot 1.295. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat de meeste zelfmoorden worden gepleegd in de leeftijdsgroep tussen vijftig en zestig jaar. Een kwart van alle zelfdodingen bij zowel mannen als vrouwen werd vorig jaar gepleegd in die leeftijdsgroep.

Het aantal suïcides door mannen tussen de vijftig en zestig jaar steeg met 10 procent, bij vrouwen bleef het stabiel. Bij de mannen nam het aantal zelfdodingen in de leeftijdsgroep tussen veertig en vijftig jaar wel af, met 15 procent. Per leeftijdsgroep werd de grootste toename in suïcides genoteerd in de groep mannen tussen de twintig en dertig jaar: daar steeg het aantal zelfmoorden van 124 in 2020 naar 167 in 2021.

In de leeftijdsgroep tot twintig jaar daalde het aantal zelfmoorden in 2021 ten opzichte van een jaar eerder. Twintig meisjes maakten vorig jaar een einde aan hun leven, ten opzichte van 27 in 2020. Het aantal zelfmoorden onder jongens steeg licht, van 35 naar 36 zelfdodingen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.