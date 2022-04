Slovenië zwaait van autoritair rechts naar groen links

Niet alleen in Frankrijk was de rechtse kandidaat de verliezer bij verkiezingen van zondag. In Slovenië ging het echter niet om de uitdager, maar om degene aan de macht. De politieke veteraan Janez Jansa verloor met een verrassend groot verschil van de groene Vrijheidsbeweging (Gibanje Svoboda, GS), een partij die pas een paar maanden onder die naam opereert. Het kleine Alpenland – 2,1 miljoen inwoners – zwaait van autoritair rechts naar groen links.

In de peilingen zaten regeringspartij SDS van premier Jansa en oppositiepartij GS van ondernemer Robert Golob al dicht bij elkaar. Maar dat de nieuwkomer 34,5 procent van de stemmen zou krijgen, tegen 23,7 procent voor SDS, was niet voorzien. GS krijgt 41 van de 90 parlementszetels. Met de al toegezegde zeven zetels van de sociaal-democraten erbij is dat genoeg voor een regeringscoalitie, die mogelijk nog wordt aangevuld met vijf zetels van de linkse partij Levica.

In Brussel en andere hoofdsteden zal de nederlaag van Jansa met opluchting zijn ontvangen. De rechts-nationalistische Jansa (63), die in maart 2020 voor de derde keer premier werd, maakte Slovenië in korte tijd tot een zorgenkind binnen de Europese Unie. Zijn autoritaire bewind leidde tot beknotting van de persvrijheid en de rechtsstaat. Jansa is fan van Donald Trump en leerling van Viktor Orbán, de onlangs herkozen premier van buurland Hongarije. Zijn bijnaam ‘Maarschalk Twito’ verwijst naar voormalig Joegoslavië en zijn fanatieke getwitter. Berucht waren zijn persoonlijke aanvallen op journalisten en andere critici.

Pers gedwarsboomd

Slovenië ging het afgelopen jaar het snelst achteruit in democratische waarden, constateerde het Amerikaanse onderzoeksinstituut Freedom House vorige week in een rapport over 29 landen in Europa en Azië. „De regering van premier Janez Jansa heeft de onafhankelijke pers gedwarsboomd, het vertrouwen in de rechterlijke macht ondermijnd en het parlement terzijde geschoven.”

Lees ook deze column van Caroline de Gruyter over Janez Jansa

Regelmatig botste Jansa met EU-instellingen, bijvoorbeeld over het schorsen van financiering voor het nationale persbureau, of het getreuzel met de benoeming van aanklagers voor het Europese Openbaar Ministerie, bestrijder van corruptie.

Ook een delegatie van het Europees Parlement kwam na een tweedaagse missie in oktober vorig jaar met een kritisch oordeel. In hun rapport ligt de nadruk op de tegenstellingen in de Sloveense samenleving, die door Jansa is aangewakkerd. „De delegatie ervoer een klimaat van vijandigheid, wantrouwen en diepe polarisatie, die het vertrouwen in en tussen publieke instellingen afbreekt.”

Alleen ten aanzien van de Russische agressie in Oekraïne volgde Jansa de Europese lijn. Anders dan zijn voorbeeld Orbán sprak Jansa zich uit tegen Poetin. Al op 15 maart bezocht hij de regering in Kiev, met zijn Poolse en Tsjechische collega’s.

Analisten verklaren de zege van de Vrijheidsbeweging als protest tegen Jansa. De opkomst was hoog: bijna 70 procent, tegen 52 procent bij de vorige verkiezingen in 2018. Vooral jongeren en vertegenwoordigers van publieke instellingen, progressief en pro-Europees, zouden Jansa hebben weggestemd. Wat ook kan hebben meegespeeld is dat Slovenen geneigd zijn om voor nieuwkomers te stemmen: 20 procent van de kiezers wisselt per verkiezing van voorkeur.

Nu kunnen we het land terugbrengen naar vrijheid Robert Golob winnaar verkiezingen

Robert Golob (55) moest zijn overwinningsrede via video houden; vanwege een coronabesmetting zit hij al een week thuis. „Ons doel is bereikt: een overwinning die ons in staat stelt om het land terug te brengen naar vrijheid”, zei Golob tegen zijn aanhang. Bij vrijheid en welvaart hoort voor GS verduurzaming van de samenleving door digitalisering en een snelle energietransitie.

Golob beschikt voor dat laatste over de vereiste expertise. Hij promoveerde in elektrotechniek – hij gebruikt zijn doctorstitel graag – en geldt als kenner van energiemarkten. In 2004 was hij mede-oprichter van energiebedrijf GEN-I, nu actief in 22 landen. Hij was al eerder politiek actief: rond 2000 was hij staatssecretaris voor energie. Toen hij in 2021 moest opstappen als bestuursvoorzitter van het aan de staat gelieerde GEN-I – volgens Golob door toedoen van Jansa – richtte hij zijn aandacht volledig op de politiek.

Na twee andere partijen te hebben geprobeerd belandde Golob bij de groene partij Z.Dej. Nadat hij daar als voorzitter was gekozen veranderde hij de naam en wist hij de Vrijheidsbeweging in korte tijd te profileren als dé oppositiepartij. Vooraf bestempelde Golob de verkiezingen als „een referendum over democratie”. Hij blijft wel ondernemer: hij wil het land leiden zoals hij GEN-I leidde.

Verliezer Jansa voorspelt vreugde van korte duur voor de winnaar. „Het is makkelijk om billboards te kopen en om de media en de zogenoemde civil society achter je te hebben. Maar dan komt het harde werken en uitdagingen, en dan heb je daar niets aan.”