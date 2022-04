Sculpturen met een smaakje en andere ontregelende kunst van Pierre Bismuth

Het is een titel om lekker lang over te peinzen: Everybody is an artist but only the artist knows it. Als iedereen kunstenaar is en alleen de kunstenaar dat weet, dan weet iedereen het, toch? Pierre Bismuth vult de klassieker ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’ van Joseph Beuys aan met een heldere paradox, en laat dat logica-ontwijkende hersenspinsel ook maar gelijk ploffen in het hoofd van degene die er te lang over blijft nadenken.

Everybody is an artist… is de plagerige titel van de solo-expositie van Pierre Bismuth in de Haagse Kunstinstelling West. Eerder was die tentoonstelling te zien in Centre Pompidou in Parijs. Nu staan de werken verspreid over twee etages (en een stukje in de kelder) van de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bismuth is één van de weinige beeldend kunstenaars met een Oscar – in 2005 ontving hij de prijs als mede-scenarist van Michel Gondry’s Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Film speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. The Jungle Book Project bijvoorbeeld, is een soort toren-van-babel-bewerking van de bekende Walt Disney-film – naar het boek van Rudyard Kipling. In Bismuths versie spreken alle personages een andere taal (uit de oorspronkelijke nasynchronisatie): Mowgli spreekt Spaans, Bagheera Arabisch, en Baloo Hebreeuws. Het effect is vervreemdend, maar opvallend is ook hoe sterk de tekenfilm overeind blijft. De ingreep heeft ook een politieke betekenis: je zou het kunnen zien als een reflectie op het culturele imperialisme van Disney: ieder taalgebied kreeg dezelfde Mowgli.

Bismuth zoekt met zijn kunst, vrij letterlijk, de grenzen op. Liquids and gels (2013-2021) bestaat uit een installatie van glazen vazen met vloeistoffen die in voor vliegtuigen verboden hoeveelheden uitgestald staan. In dezelfde ruimte hangen Variations on the theme of nations, vlaggen waarop motieven van verschillende landen gecombineerd zijn. Aan de gevel van West – dat huist in een voormalig Amerikaans ambassadegebouw – hangt het meest actuele voorbeeld: een vlag die de kleuren en patronen van de vlaggen van Nederland, de Verenigde Staten en Oekraïne combineert. Een actueel, maar ook een beetje een plat statement.

Pierre Bismuth, Following the right hand of Cyd Charisse, in ‘The Band Wagon’, 2008 (zwarte permanent marker op anti-UV-plexiglas en lambda print op forex, 77 x 103 x 6 cm (ingelijst) Foto West Den Haag Pierre Bismuth, Variation on the theme of nations – United States/Netherlands/Ukraine Substract/Luminosity/Darken, 2022 (vlag, serie, voor West Den Haag in de voormalige ambassade van de Verenigde Staten) Foto West Den Haag

Sculpturen met kiparoma

Meer dan in nationale en politieke grenzen lijkt Bismuth geïnteresseerd in de grenzen van kunst. De Fried Chicken Polyethylene-werken (2015) zijn drolvormige sculpturen, gemaakt van een kunststof, waaraan één procent industrieel kiparoma is toegevoegd. Een beeld met een smaakje, dus. In dezelfde ruimte hangen ook vensters met dubbel glas waartussen jam is gesmeerd, de beelden zouden moeten verwijzen naar abstract expressionisme en geometrische abstractie, maar die link is onduidelijk, en eigenlijk is het behoorlijk flauw.

Veel beter is de film Where is Rocky II? (2016), in deze ‘false fiction’-mockumentary van anderhalf uur, onderzoeken echte mensen en verzonnen personages een kunstwerk van Ed Ruscha. Hij zou in de Californische woestijn een nepsteen hebben verstopt, ergens tussen de echte rotsen. Is dit echt gebeurt? Wat is het kunstwerk? In een boeiende mix van documentaire, detective en filmtrailers stapelt Bismuth werkelijkheden op elkaar en verkent hij de codes van de (Hollywood-)film.

Ook het hergebruik van bestaande beelden is een rode draad in Bismuths werk. In de serie Following the Right hand of… trekt hij in filmfragmenten en op uitgeprinte filmstills met een permanent-marker lijnen om de rechterhand van een personage te volgen. Het resultaat is (natuurlijk) een rommelige krabbeltekening boven op een filmbeeld.

Ook te zien: krantenpagina’s waarop Bismuth een foto uit het origineel herhaalt, uitgeknipt uit een andere versie van dezelfde krant, opvallend genoeg valt dat amper op. Bismuth lijkt te verwijzen naar Walter Benjamins Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Individuele krant, oplage en ingelijst kunstwerk komen samen in één object, maar wat hij precies wil zeggen blijft geheimzinnig.

Pierre Bismuth, Pure Chocolade met een vleugje Indonesië – 60 gr., 2022 (Chocoladereep, 20 x 15 cm). Foto West Den Haag Pierre Bismuth, Chocolate Pierre Bismuth, Chocoladerepen (4 series: Haïti, Congo, Tanzania, Panama). Foto West Den Haag/ jhoeko Pierre Bismuth, Newspaper – Timor, 2000 (krant, collage, Libération, lundi 6 septembre 1999, 38,1 x 29 cm. Foto West Den Haag

Chocola en diepvriesmaaltijd

Beter geslaagd is de écht eetbare kunst van Bismuth – te koop bij de entreebalie. Samen met kunstenaar Asad Raza ontwikkelde hij de diepvriesmaaltijd Chiasmus, die twee traditionele gerechten uit verschillende culturen combineert: de Tunesisch-Joods pkaila en het Pakistaanse aloo palak. Twee gerechten uit verschillende keukens met ongeveer dezelfde ingrediënten (spinazie en aardappel), door ze samen in een bakje te serveren ‘heffen ze grenzen op’. Bismuth ontwikkelde daarnaast een chocoladereep met ‘koloniale smaak’. Chocolade met een vleugje Indonesië is 80 procent pure chocolade en een nougatine van pinda’s, kokos, gember en ketjap manis.

Volgens filosoof Immanuel Kant (1724-1804) zou een lekkere maaltijd geen kunst kunnen zijn, omdat we er belang bij hebben het te eten (we moeten gevoed blijven). Kant meende dat het esthetisch oordeel alleen ‘belangeloos’ tot stand kan komen. In een begeleidende tekst zegt Bismuth cryptisch: „Als het kunstpubliek niet kan ontsnappen aan zijn rol van culturele consument, dan eet het misschien liever goede chocolade.”

Dat die chocoladereep een ‘koloniale smaak’ heeft, roept vragen op over de oprechtheid van Bismuth: is dit geëngageerde kunst? Of is dit kunst over geëngageerde kunst? Dat er op die vragen geen eenduidig antwoord te geven is, is misschien wel het ontregelendste aan Bismuths werk.

Beeldende kunst Pierre Bismuth: Everybody is an artist but only the artist knows it, t/m 10/7 West, Den Haag. Inl: westdenhaag.nl ●●●●●