Salarisverhoging is slechts het begin

De leraar op de basisschool gaat net zo veel verdienen als die op de middelbare school. Eindelijk, verzuchtten bonden en schoolbesturen vrijdagmiddag. Het kabinet trekt er bijna een miljard euro voor uit – gemiddeld zal de voltijds werkende basisschoolleraar de komende paar jaar 440 euro bruto per maand extra verdienen.

Het kabinet trekt daarnaast 500 miljoen euro structureel uit voor ‘professionalisering’ (bijscholing) en verlaging van de werkdruk op middelbare scholen. Extra handen in de klas zodat leraren tijd krijgen om zich bij te scholen, zich ergens in te verdiepen of lessen voor te bereiden.

Het is een begin van een oplossing voor het lerarentekort, zegt Freddie Weima, voorzitter van de PO-raad, de vereniging van basisschoolbesturen. Het lerarenvak moet aantrekkelijker worden, want een gemiddelde basisschool in de Randstad kan 16 procent van het rooster niet vullen. Het gevolg: klassen worden naar huis gestuurd of samengevoegd, of de school zet onbevoegde leraren voor de klas. De gemiddelde middelbare school kan voor 9 procent van de vacatures niemand vinden. Sommige vakken worden wekenlang niet gegeven of helemaal geschrapt. Tegelijk zoeken directies naarstig naar invallers, vaak via uitzend- en detacheringsbureaus. En dat is relatief duur.

Concurreren

Er zijn grotere problemen op de arbeidsmarkt, die ook scholen raken. Weima: „Overal op de arbeidsmarkt zijn tekorten, dus wij concurreren met andere sectoren. Hbo’ers en universitair opgeleide mensen kunnen overal terecht.”

Het gaat erom leraren vast te houden, zegt Weima. „Er vertrekken er te veel: 11 procent in de eerste drie jaar. Dat vraagt goed personeelsbeleid. We hebben betaalbare parkeerplekken nodig. Jonge leraren reizen elke ochtend vroeg naar de stad om les te geven en kunnen dan hun auto niet kwijt. En ze kunnen moeilijk een woning huren of kopen in de steden in de Randstad.”

Lees ook dit interview met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD): 1,5 miljard voor leraren: ‘Onderwijs was lange tijd de sluitpost’

De kinderopvang kan ook goedkoper en beter, vindt Weima. Die is volgens hem zo duur dat het niet loont voor de leerkracht die zelf kinderen heeft om de werkweek uit te breiden van drie naar vier dagen.

Daarmee is een andere oorzaak genoemd voor het lerarentekort in het basisonderwijs: de vele deeltijders. De 120.000 onderwijsbanen op basisscholen worden uitgevoerd door 180.000 mensen.

Hun werkweek zullen leraren niet zomaar uitbreiden, zeggen vakbond en bestuurders desgevraagd. Leraren werken mede in deeltijd omdat het lesgeven zwaar is, zegt Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Misschien niet eens het lesgeven, maar alles wat erbij komt kijken: overleg met collega’s en ouders, het managen van volle, drukke klassen en het onderwijzen van kinderen met heel verschillende niveaus.

Van Gelder: „Autonomie teruggeven aan de leraar – dat zou de werkdruk verminderen en het werkplezier vergroten. Dat ze niet alleen uitvoerder zijn van andermans programma, maar zélf iets te bepalen hebben. Dat ze niet elke vooruitgang van elk individueel kind hoeven bij te houden in de computer. Een goeie leerkracht weet precies hoe ver elk kind in haar klas is.”

De feminisering van het onderwijs (87 procent van de basisschoolleraren is vrouw) heeft inherent tot gevolg dat veel leraren ook moeder zijn – en juist die werken veel in deeltijd. Fulltime lesgeven is volgens Weima lastig te combineren met kinderen thuis. „De kinderopvang moet goedkoper zijn en nauwer bij de school betrokken worden. Zodat een leraar haar kind naar de opvang kan brengen en dan door kan gaan naar haar werk in het gebouw ernaast. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt stijgt als er goede kinderopvang is.”