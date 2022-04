Sabotage, executies en de paragnost die naar dode verzetslui speurde

Radeloos, dat waren veel mensen na de Bevrijding. Waar waren hun geliefden gebleven die tijdens de oorlog waren afgevoerd – als dwangarbeider, krijgsgevangene, of omdat ze Joods waren of in het verzet zaten? In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hield het Rode Kruis zich bezig met het opsporen van (informatie over) de vele tienduizenden Nederlanders die vermist waren geraakt.

Dat leverde een archief op van 1,3 kilometer vol met brieven, rapporten en rechercheverslagen. Maandag werd daarvan de eerste dertig meter onbeperkt openbaar. De bescheiden waren al in te zien voor onderzoekers, maar daarvoor moest een afspraak worden gemaakt. De wachttijd kon oplopen tot wel vier maanden. De stukken die nu zijn vrijgegeven, zijn voor iedereen meteen opvraagbaar. Het gaat onder meer om documenten over belangrijke kampen als Auschwitz, Mauthausen en Westerbork.

Het hele archief van het Rode Kruis komt pas op 1 januari 2046 vrij, maar het Nationaal Archief gaat zich inspannen om belangrijke stukken al eerder onbeperkt toegankelijk te maken. Hieronder volgt een bloemlezing uit de documenten die maandag al achter slot en grendel vandaan zijn gekomen.

Concentratiekamp Melk – Dwangarbeiders blazen ondergrondse fabriek op

Het Nederlandse Rode Kruis zocht na de oorlog niet alleen naar slachtoffers van de nazi’s. Ook over mensen die dienst hadden genomen bij de Waffen-SS en aan het Oostfront verdwenen waren, werden inlichtingen ingewonnen. Hulp van de Sovjet-Unie kreeg men nauwelijks dus moesten de autoriteiten het doen met mededelingen van mannen die de oorlog overleefd hadden. De berichten van veteranen laten weinig te raden over als het gaat om de wreedheid van de oorlog aan het Oostfront.

In 1950 verklaarde de 30-jarige conducteur Willem Kroon dat hij op 1 januari 1945 zijn kameraad J. Hoetmer had zien sneuvelen bij Tata in Hongarije. „Hij was juist bevorderd tot Unterscharführer [de laagste onderofficiersrang]. Toen hij ’s nachts omstreeks 22.00 uur sneuvelde was hij dronken. Hij kreeg een schot dwars door zijn IJzeren Kruis 1ste Klasse.”

Over een andere SS’er, Jan Koopman, verklaarde Willem Kroon dat hij eind juni 1944 bij Cholm was gesneuveld „Ik heb het zelf gezien dat hij een kopschot kreeg. Hij liep met een machine geweer voor me toen hij getroffen werd. Ik liep dezelfde dag een schampschot op.”

Sommige soldaten kwamen gewond in het lazaret terecht. Daar liep het niet altijd goed met ze af, blijkt uit een verklaring van een ooggetuige over SS-man Eduard Schiphorst. Die was in 1944 bij Narva getroffen in zijn buik. „Hij werd nog behandeld door Dr. Postumus, doch toen deze bemerkte dat Schiphorst ten dode was opgeschreven, wendde hij zich tot gewonden waar voor hulp nog wel kon baten. Schiphorst die toen voor niets om dokter Postumus lag te roepen heeft in een ogenblik van laatste vertwijfeling met zijn pistool Dr. Postumus doodgeschoten.”

Nederlandse SS’ers – Dronken door zijn IJzeren Kruis geschoten

Auschwitz, Sobibor, Treblinka: het zijn namen van concentratiekampen die iedereen wel kent. De Duitsers vergasten er miljoenen mensen. Het systeem van de nazi’s bestond echter niet alleen uit dit soort enorme vernietigingsfabrieken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren meer dan duizend kleinere kampen in gebruik, waar vaak dwangarbeid werd verricht. Bij het grote publiek zijn deze plekken onbekend, terwijl ze allemaal hun eigen, bijzondere verhaal hebben.

Neem het kamp Melk in Oostenrijk. Het was een buitenkamp van het beruchte Mauthausen, en was operationeel tussen april 1944 en april 1945. De gevangenen moesten er tunnels in de berg uithouwen en daarin een fabriek aanleggen, veilig voor geallieerde luchtaanvallen. Onder de dwangarbeiders die dit loodzware werk deden bevonden zich ook Nederlanders, blijkt uit het archief van het Rode Kruis.

Een Nederlandse SS’er aan het Oostfront leest de krant Foto ANP/Spaarnestad photo

Eén van hen was Johannes Haak, een Jehova-getuige uit Delft. Hij was vanwege zijn geloof gearresteerd en kwam na een verblijf van anderhalf jaar in Auschwitz – waar hij als verpleger werkte – eind 1944 aan in Melk. De omstandigheden waren er onmenselijk zwaar, vertelde hij in 1947 aan het Rode Kruis, dat op zoek was naar iemand die in Melk gevangen had gezeten.

Haak: „Het zand uit de bergen werd omhoog gevoerd door daarvoor bestemde werktuigen. Er ontstond dus een hooge berg. Boven op die berg waren vanzelfsprekend ook mensen aan het werk. In regen en wind moest daar gewerkt worden. Bovendien hadden de mensen zo goed als geen kleding aan. Het gevolg was dat de meesten van hen longontsteking kregen en stierven.”

De gevangen waren dus verzwakt, maar sommigen konden nog steeds de kracht opbrengen om zich te verzetten. P. Steffens uit Haarlem schreef in 1946 aan het Rode Kruis dat het de bedoeling was dat de in de berg verstopte fabriek in maart 1945 operationeel zou worden, maar dat een aantal dwangarbeiders daar een stokje voor wilde steken. Ze hadden verstand van elektriciteit en slaagden erin ’s nachts de transformatoren van de fabriek te saboteren. Toen ging het helemaal mis.

Steffens: „De electrische geleidingen in de geheele fabriek verbranden. Er ontstond echter door de kortsluiting een dusdanige rookontwikkeling waarbij nog kwam dat alle lichten uit gingen dat alle gevangenen zich niet in veiligheid konden stellen. Daarbij kwam nog dat de meesten er niets van afwisten.”

Steffens behoorde bij de eerste ploeg die de slachtoffers uit de onderaardse fabriek moest halen. Gasontwikkeling en ontploffingsgevaar zorgden ervoor dat ze pas na vijf uur naar binnen konden. „Er werden ongeveer zestig gevangenen en drie burgers levenloos uitgehaald en een kleine honderd geblesseerden. Onder de doden was ook Albert Bol. Deze werd gelijk naar Mauthausen getransporteerd om daar verbrand te worden.”

Met deze brief kon het Rode Kruis het dossier van de vermissing van Albert Bol sluiten.

Verdwenen – Paragnost zoekt geëxecuteerde verzetslieden

De 24 mannen waren op 11 mei 1942 door de nazi’s vermoord. Verzetslui waren het, die na een proces in Maastricht waren weggevoerd naar een onbekende plaats om nooit meer terug te keren. Hun sterfdatum was dus bekend, maar verder was er geen informatie over hun lot. In een brief aan de opsporingsinstanties uit 1948 van de moeder van één van de slachtoffers, Wilhelmus Fredericus Burger, staat te lezen: „Ik hoop dat u er in moogt slagen z’n stoffelijk overschot te vinden. M’n lieve, onvergetelijke jongen heeft ook in zijn laatste brief gevraagd om te worden begraven in ons familiegraf.”

Dat de autoriteiten er werkelijk álles aan deden om de stoffelijke resten van de 24 verzetslieden te vinden, blijkt wel uit het feit dat ze in 1948 bij de bekende paragnost Gerard Croiset en enkele van zijn collega’s langs gingen, voorzien van foto’s van de vermisten. Croiset keek naar een portret van Johan van Medenbach en verklaarde: „Ik zie hem met het hoofd naar beneden duiken. Grote zware vliegtuigen komen aan en boem, Moffen aan de kant schieten op de mensen, die weglopen.”

Een vakbroeder van Croiset zei dat de reis van Medenbach naar concentratiekamp Dachau bij München ging. Over Jacob Lopes de Leao Laguna wist deze paragnost te zeggen dat hij naar Sachsenhausen was afgevoerd. De ziener kreeg daarna „een naar gevoel, benauwd, beroerd gevoel. Kan van gas wezen.”

De paragnosten probeerden informatie van rechercheur F. Snoek te krijgen, maar die hield zich redelijk op de vlakte. En dus tastten ze door, soms letterlijk, met een wichelroede boven de foto’s. Croiset pakte de foto van Daniel Johan Smit en zei: „Het moet bij een schietbaan zijn, niet in de baan, maar er tegenaan. Daar is een walletje, een echte kogelvanger, een sloot, over de sloot een paaltje met verroest staaldraad, dat loshangt, een braambos erbij. Nu weer een heel ander gezicht. Hoe is dat te rijmen? Ik zie het lijk ophalen. Ze liggen gewoon op het kerkhof. Hoe is dat nu mogelijk?”

Verbalisant Snoek noteerde aan het eind van zijn rapport dat tot dan was aangenomen dat de 24 waren gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen, nabij Berlijn, maar „de paragnosten zijn een andere mening toegedaan. In enkele gevallen spraken zei over fusillering in Holland, in andere over een bombardement op Duits grondgebied, in één geval van een vergassing en in enkele gevallen van vervoer naar een concentratiekamp.”

Snoek hechtte geloof aan de verklaring van Croiset en de zijnen. Hij had een aantal foto’s bij de paragnosten achtergelaten in de hoop dat ze hem naar het graf van één van de verzetslieden konden leiden. Dat dit uiteindelijk niet gebeurde, mag geen verbazing wekken. De 24 van Maastricht zijn allemaal op 11 mei gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen, en daar gecremeerd.

Aktion Kugel – Ontsnapte Nederlandse officieren met een nekschot om het leven gebracht

De steengroeve van het concentratiekamp Mauthausen Foto Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP

Het is het van recht van iedere krijgsgevangen genomen militair om een vluchtpoging te doen. Daar dachten de nazi’s echter anders over. Op 4 maart 1944 vaardigde de Gestapo het zogenoemde Aktion Kugel Erlass uit. Hierin stond het bevel dat iedere ontsnapte krijgsgevangene gefusilleerd moest worden – behalve als het Engelsen en Amerikanen betrof. Ontsnapte een miliair tijdens transport, dan ondergingen alle mannen die met hem op reis waren hezelfde lot. Alles moest in het grootste geheim gebeuren. De slachtoffers zouden als vermist in de boeken terecht komen.

De eerste Nederlander die het slachtoffer werd van deze geheime moordopdracht was 2e luitenant H. Speyers, staat in een rapport dat in 1951 in het archief belandde. Hij was ter hoogte van Berlijn uit de trein gesprongen. „De executie heeft plaatsgevonden in Mauthausen en is uitgevoerd door een Genickschuss [nekschot].”

In het officierskamp Stanislau werden verschillende ontsnappingspogingen gedaan, staat verder in het rapport te lezen. „Zo trachtte 11 Jan. 1944 een groep te vluchten. Het grootste gedeelte heeft zich toen onder het toneel verborgen, hopende dat de Duitsers het kamp zouden verlaten. Toen dit niet geval was, zijn zij door de honger gedreven uit hun schuilplaats gekomen en door de Duitsers opnieuws gevangen.” De acht officieren werden aan de Gestapo overgedragen, waarna ook hen een reis naar Mauthausen en een nekschot wachtte.

Andere Nederlandse mannen werden in het kader van Aktion Kugel op geniepige wijze vermoord. Ze moesten werken in de steengroeve van Mauthausen, verklaarde een ooggetuige na de oorlog. Ze kregen veel te zware stenen om te sjouwen. Als de Nederlanders bezweken onder die last, zei een bewaker dat ze lichter materiaal mochten gaan halen. De mannen werden daarvoor naar een uitgang gestuurd, waar de kleine stenen zouden liggen. Daar stonden echter SS’ers hen op te wachten. „Liepen de gevangenen deze richting uit dan werd dit aangemerkt als een poging tot ontvluchten en werden zij zonder pardon neergeschoten. In enkele uren waren er dertien doden.”

De volgende dag herhaalde zich deze tragische geschiedenis. De enkelen die ’s avonds nog niet dood waren, werden alsnog neergeschoten. „Twee van hen, die zich probeerden terug te trekken, werden bij de doden geworpen en eveneens neergeschoten.”

Alle mannen kwamen in het dodenboek van Mauthausen terecht. Achter hun naam stond genoteerd: ‘Op de vlucht neergeschoten’.