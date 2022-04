Zijn de branden bij Russische strategische objecten toeval of sabotage?

En weer lanceerde Rusland een salvo raketten. Negen sloegen in bij een energiecentrale in Krementsjoek. Twee andere kwamen neer op een spoorwegemplacement bij de westelijke stad Lviv, waarbij een stuk rails beschadigd raakte. Ook bij de noordelijke stad Rivne nam Rusland de spoorlijn op de korrel, waardoor vracht- en passagierstreinen moesten worden omgeleid. In totaal, zo liet het hoofd van de Oekraïense spoorwegen weten, werden vijf spoorwegfaciliteiten getroffen.

Zaterdag al vuurden Russische schepen vanaf de Kaspische Zee kruisraketten af op Odessa. Volgens Moskou ging het om een aanval op een wapendepot, maar er kwamen acht burgers om, onder wie een baby van drie maanden oud, haar moeder en grootmoeder.

De aanvallen passen in een patroon. Terwijl Rusland en Oekraïne zich nog altijd opmaken voor een groot gevecht in de Donbas, neemt Moskou steeds vaker belangrijke Oekraïense infrastructuur onder vuur. Een van de doelen daarbij is waarschijnlijk om de groeiende stroom aan westerse wapens te hinderen.

Intussen worden Ruslands eigen strategische objecten al een tijd geteisterd door mysterieuze branden . Vorige week donderdag brak er bijvoorbeeld brand uit bij een belangrijk onderzoeksinstituut van de Russische luchtmacht in Tver, ten noord-westen van Moskou. Daarbij vielen 17 slachtoffers. Wetenschappers moesten uit de ramen springen om zich in veiligheid te brengen. Op dezelfde dag woedde er ook een enorme brand in de Dmitrovski-fabriek in Kinesjma, de grootste chemische fabriek in Rusland. En de dag daarop brandde het bij raket- en ruimtecentrum TsNIIMaSj in de Moskouse voorstad Koroljov. Hier bevindt zich ondermeer het controlecentrum voor de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos.

Toeval? Of Oekraïense sabotage?

In de nacht van zondag op maandag sloegen er vlammen uit de grote olieterminal in het Russische Brjansk. Er waren twee explosies, bijna gelijktijdig, maar op vele honderden meters van elkaar – wat wellicht duidt op meerdere oorzaken. Op beelden van een bewakingscamera lijkt het geluid van een raket te horen te zijn. Oekraïne beschikt met de OTR-21 Totsjka-Oe over een ballistisch raketsysteem dat vanaf de grens Brjansk – 120 kilometer verderop – net zou kunnen halen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Oekraïne over de grens Russische doelen aanvalt, zoals olieterminals

Ook de terminal bij Brjansk is strategisch belangrijk: het complex is niet alleen belangrijk voor de export van Russische olie naar Europa, maar is ook een belangrijk overslagpunt voor vervoer over het spoor en de weg – naar het front bijvoorbeeld. Een naastgelegen militair opslagcomplex zou ook in lichterlaaie zijn gezet.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Oekraïne over de grens aanvalt. Vorige maand schoten gevechtshelikopters een oliedepot bij het Russische Belgorod in de fik. De generale staf in Kiev wilde toen „bevestigen nog ontkennen” de aanval te hebben uitgevoerd.

Mogelijk werkt Oekraïne ook ondergronds. Volgens Moskou is de Oekraïense geheime dienst SBOe actief op Russisch grondgebied. Maandag liet de Russische veiligheidsdienst FSB weten dat er een „groep terroristen” was aangehouden die een moordaanslag zouden hebben willen plegen op tv-presentator Vladimir Solovjov, een van de belangrijkste propagandisten van het Kremlin. Bij de groep zouden explosieven en wapens zijn aangetroffen, plus „nationalistische literatuur”.

Hoe dan ook: Rusland is de oorlog aan het verliezen, zo zeiden de Amerikaanse ministers Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) en Lloyd Austin (Defensie) na afloop van een bliksembezoek aan de Oekraïense president Zelensky in Kiev. De laatste schattingen van het Britse ministerie van Defensie wijzen ook in die richting: volgens Londen zijn er al 15.000 Russische militairen gesneuveld.